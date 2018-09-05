«М.Видео-Эльдорадо» подвела промежуточные итоги сезона школьных продаж

Группа «М.Видео-Эльдорадо», входящая в ПФГ «Самфар» Михаила Гуцериева, проанализировала спрос на цифровую электронику в преддверии нового учебного и бизнес года. В августе 2018 года наибольшим спросом пользовались смартфоны крупных китайских производителей и компьютерная техника, а также сопутствующие товары и аксессуары к ним.

Покупатели «М.Видео» и «Эльдорадо» приобрели в полтора раза больше смартфонов и на треть больше ноутбуков, чем в августе 2017 года. Такая динамика более, чем в 2 раза выше, чем в целом по рынку.

Наиболее востребованными стали модели ведущих китайских производителей, а также смартфоны Samsung и Apple. Первые пять позиций рыночного хитлиста занимают несколько моделей Honor: 10, 9 Lite, 7А, 7С и другие. В «М.Видео» наибольшим спросом пользовали iPhone 8 и 8 Plus, а также одни из последних моделей Huawei - P Smart и P20 lite. В «Эльдорадо» наиболее популярны оказались Honor 10, Honor 9 lite, iPhone 7, а также Samsung Galaxy A5. Фактически именно эти четыре производителя – Samsung, Apple, Huawei и Honor - сейчас задают правила игры на рынке смартфонов.

В целом по рынку смартфоны китайских производителей (Huawei, Honor, Xiaomi, Nokia и другие) занимают более трети рынка – то есть как минимум каждый третий купленный в августе смартфон был произведён одним из этих китайских игроков. Наиболее сильны позиции у Huawei/Honor, которые по итогам лета вообще стали первыми по продажам в штуках на российском рынке смартфонов.

В сегменте компьютерной техники в августе наиболее заметно рос бюджетный ценовой сегмент – до 25 тыс. руб. Базовые модели с 15-дюймовым экраном покупают школьникам и студентам к началу учебного года. Одновременно рос спрос на ноутбуки Apple, которые позиционируются как оптимальное бизнес-решение. Так, в «М.Видео» и «Эльдорадо» покупатели приобрели на 60% больше MacBook Air, чем в августе 2017 года.

В хитлист ноутбуков в августе вошли модели Lenovo IdeaPad, упомянутый ранее MacBook Air, а также Acer Aspire.

Из всех сопутствующих устройств к смартфонам наибольшим спросом пользовались смарт-часы от Apple и Samsung, а также детские часы с GPS от Elari и Jet. Сегмент детских часов только набирает обороты: в этой категории появляются новые игроки, а популярность устройств только растет. Спрос на смарт-часы в августе в обеих сетях вырос более чем вдвое.

В сегменте компьютерной техники очень активно развивалось направление игровых мониторов: их продажи в «М.Видео» и «Эльдорадо» выросли относительно августа прошлого года более чем в 2 раза. Такие устройства приобретают не только для гейминга, но и для учебы и работы: они обладают более быстрым откликом и отличным качеством картинки.

«Острая конкуренция на рынке смартфонов в связи с усилением крупных китайских производителей создала очень выигрышные условия для покупателей: они могут выбирать из десятков моделей в разных ценовых категориях, не переплачивая. Большинство масс-маркет предложений оптимально подходят под потребности молодого поколения. Они имею стильный современный дизайн, без рамок, с большим экраном, а также все функции, которые могут пригодиться в учебе или на работе: отличная камера, долго работающая батарея, мощный процессор. Помимо широкого ассортимента мы предложили покупателям выгодные комплекты: приобретая смартфон, клиент получает в подарок нужный аксессуар – наушники, колонку, пауэрбанк – то, что он, скорее всего, приобрел бы сам со временем. Это весомый аргумент в пользу покупки нового смартфона к началу рабочего года», - отметил руководитель департамента «Мобильная техника» в Группе «М.Видео-Эльдорадо» Владимир Чайка.

Для удобства пользователей на mvideo.ru с середины августа заработал тематический хаб, где собраны самые интересные предложения в зависимости от бюджета и потребностей покупателя. В течение сентября впервые действует рассрочка на 25 месяцев на все без исключения модели ноутбуков, моноблоков и системных блоков. На сайте сети «Эльдорадо» аналогично запущены тематические промо кампании.