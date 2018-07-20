Подтверждена работоспособность «Ред ОС 7.1 Муром сервер» в среде виртуализации «Росплатформы»

С целью обеспечения государственных заказчиков и коммерческих организаций комплексными ИТ-решениями специалисты «Ред софт» провели проверку совместимости операционной системы «Ред ОС 7.1 Муром сервер» и среды виртуализации компании «Росплатформа».

Тестовая среда для операционной системы «Ред ОС 7.1 Муром сервер» была подготовлена на базе гиперконвергентной платформы из продуктов «Р Виртуализация» и «Р Хранилище». Были проведены тестирование и проверка совместимости платформы и операционной системы в качестве гостевой.

Развернутый в тестовой среде экземпляр операционной системы «Ред ОС 7.1 Муром сервер» успешно прошел тестирование по всем функциям: от установки до тестовой эксплуатации комплексного решения в течение двух месяцев. Была подтверждена функциональная совместимость и возможность совместного развертывания и использования.

«На данном этапе "Ред софт" активно развивает партнерскую программу. Особое внимание уделяется технологическому взаимодействию, которому способствует, в том числе, членство в Комитете по интеграции ПО при АРПП "Отечественный софт". Успешное проведение совместных работ со специалистами компании "Росплатформа" доказывает, что отечественный ИТ-рынок готов предложить эффективные импортонезависимые решения. Мы будем дальше работать в этом направлении», – сказал Рустам Рустамов, заместитель директора компании «Ред софт».

«Объединение продуктов российских разработчиков во взаимодополняющие "импортозамещающие связки" для укрепления цифрового суверенитета страны – важная тенденция современного российского ИТ-рынка. Процесс взаимодействия специалистов компании "Росплатформа" и "Ред софт" показал, что в нашей стране могут создаваться и совместно работать самые передовые технологии», — сказал Владимир Рубанов, управляющий директор компании «Росплатформа».

По результатам проведенных работ разработчик программного обеспечения «Ред софт» и компания «Росплатформа» рекомендуют свои продукты для применения в коммерческих организациях, органах государственного управления и на предприятиях ОПК в качестве базового системного и прикладного программного обеспечения.

«Ред ОС» — многопользовательская, многозадачная операционная система на основе ядра Linux и пакетной базы RPM-формата, функционирующая на широком спектре аппаратных платформ, серверов и рабочих станций, предоставляющая универсальную среду для использования прикладного программного обеспечения. Зарегистрирована в Едином реестре российских программ для ЭВМ и баз данных Минкомсвязи России (№3751). Соответствует требованиям информационной безопасности по профилю защиты операционных систем типа «А» четвертого класса защиты ИТ.ОС.А4.ПЗ, утвержденным приказом ФСТЭК России от 19 августа 2016 г. № 119.

Система серверной виртуализации «Р-Виртуализация» включает в себя гипервизор с графическим интерфейсом управления, поддержкой высокой доступности и живой миграции виртуальных машин и других функций, необходимых для промышленного применения. Система распределенного хранения данных «Р Хранилище» позволяет собрать из стандартных x86-серверов с внутренними дисками отказоустойчивое программно-определяемое хранилище корпоративного уровня, способное заменить классические системы SAN и NAS.