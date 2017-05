Техносерв представил услугу «Облачное хранилище»

«Техносерв» объявил о запуске новой услуги на базе собственной облачной платформы Техносерв Cloud (https://ts-cloud.ru/) — «Облачное хранилище данных».

«Облачное хранилище данных» — высокопроизводительное хранилище объектов (файлов), позволяющее значительно сократить затраты на собственную инфраструктуру. Сервис повышает гибкость бизнес-процессов и предоставляет круглосуточный доступ к данным вне зависимости от местонахождения. Услуга предоставляется на базе платформы Техносерв Cloud и доступна через интернет, выделенные каналы связи, а также из виртуального дата-центра «Техносерва».

Одно из преимуществ новой услуги – её полная поддержка протокола доступа S3 API, разработанного Amazon Web Services. Ядро хранилища Техносерв Cloud поддерживает полный спектр S3 API-команд, включая расширенные: управление ACL (правами доступа), аутентификация V4SIG (современный протокол авторизации Amazon), полноценное управление версиями, многопоточная загрузка и др. А для подключения к хранилищу приложений, которые не поддерживают S3, разработчики Техносерв Cloud предусмотрели шлюзы для подключения к хранилищу из любых приложений, позволяющие использовать сетевые протоколы NFS, CIFS (SMB) и SFTP.

Услуга ориентирована на хранение резервных копий; размещение контента веб-сайтов и писем (фото, видео, файлы для скачивания); хранение записей систем видеонаблюдения, архивов (например, для соблюдения требований закона), хранение и распространение медиа-контента (видео, музыка) и организацию хранилища для систем документооборота.

Решение включает в себя несколько сценариев хранения, ориентированных на различные задачи клиентского использования. Основные варианты применения хранилища включают в себя хранение данных частого доступа и хранение данных редкого доступа.

Сервис хранения данных частого доступа рассчитан на высокие нагрузки и быстрый, частый доступ к файлам, их изменение. Подобный функционал позволяет обеспечить стабильную работу ресурсам компаний с обновлением данных в режиме online, в частности — при хранении и распространении медиа-контента, контента веб-сайтов (фото, видео, музыка, файлы для скачивания), хранении больших объемов неструктурированных данных (Big Data), например, данных, генерируемых интернетом вещей (IoT), хостинга текстур и «тяжелого» контента для игр.

Услуга хранения данных редкого доступа предназначена для размещения информации компаний в специально созданное хранилище неактивных и маловостребованных данных. Подобный класс хранилищ обеспечивает сохранность больших объемов архивных данных, а также данных, редко подвергающихся каким-либо изменениям. В частности, сервис будет востребован для хранения записей систем видеонаблюдения, архивов компаний (в том числе, для соблюдения требований Федеральных законов хранения данных), резервных копий и пр.

Оплата услуг осуществляется по факту потребления ресурсов – по системе Pay as you go.

Предусмотрен специальный тариф под задачи клиента с оплатой только за объём хранения (нулевая стоимость каналов связи и операций PUT, GET).

Основными преимуществами услуги «Облачного хранилища данных» от Техносерв Cloud являются гибкая тарификация и экономичность — тарификация по фактическому использованию или доступному пространству. Гибкое масштабирование до нужного количества петабайт, высокая надежность хранения от 99.999999% и выше, в зависимости от задач, возможность индивидуальной настройки политик хранения, безопасность и контроль — шифрование при передаче и хранении. Тонкая настройка прав доступа. Логирование всех операций с файлами, а. также гарантированная совместимость — хранилище работает с клиентскими системами за счет 100% поддержки стандартов подключения к облачным хранилищам. Обеспечены полная совместимость с протоколом Amazon S3 API, крупнейшего международного сервиса хранения данных, и предусмотрены шлюзы, позволяющие использовать сетевые протоколы NFS, CIFS (SMB) и SFTP .

Облачное хранилище размещено в дата-центре TIER III DataPro. В ближайшем будущем интегратор планирует расширение облачной платформы на базе нового одного из крупнейших в России коммерческих ЦОД «Авантаж», строительство которого завершает «Техносерв».

«Облачное хранилище» избавляет компании от необходимости создавать собственную дорогостоящую территориально-распределенную инфраструктуру. Во время разработки сервиса мы концентрировались на производительности, совместимости и надёжности. Нам удалось добиться 99.999999% сохранности данных и 100% совместимости с клиентскими приложениями. Подключение к сервису не требует никаких инвестиций со стороны заказчика и может быть произведено за пару часов. Важно отметить, что все данные размещаются на территории Российской Федерации, мы уделяем особое внимание вопросам защиты информации и выполнению требований законодательства. Хранилище может использоваться нашими заказчиками под разные задачи: от распространения медиа-контента до хранения архивов и резервных копий. Поэтому мы разработали гибкую систему тарифов, сейчас доступно два базовых тарифа — «Частый доступ» или «Редкий доступ», также при необходимости мы можем разработать совместно с заказчиком индивидуальный тариф. Например, стоимость архивного хранения 1 Гб информации составит 0,9 руб. в месяц, — отметил Никита Дергилев, директор департамента облачных решений Техносерв Cloud. – Запуск сервиса «Облачное хранилище» — логичное развитие нашей облачной платформы Техносерв Cloud, важная веха нашей дорожной карты, одна из наиболее востребованных услуг на рынке облачных сервисов».