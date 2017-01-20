В «Доктор Веб» ожидают усиления атак банковских троянцев на Android-устройства

«Доктор Веб» объявила о том, что ожидается рост числа атак банковских троянцев на пользователей Android.

Как рассказали CNews в компании, современные банковские троянцы для ОС Android создаются вирусописателями и за немалые деньги продаются как коммерческие продукты через подпольные интернет-площадки. Недавно на одном из хакерских форумов в свободном доступе появился исходный код одного из таких вредоносных приложений вместе с инструкциями по его использованию.

Вирусные аналитики компании «Доктор Веб» полагают, что это может привести к значительному увеличению количества Android-банкеров и росту числа совершаемых с их помощью атак. Вирусописатели опубликовали исходный код нового вредоносного приложения лишь месяц назад, однако специалисты компании «Доктор Веб» уже обнаружили Android-банкера, созданного на основе предоставленной киберпреступниками информации.

Троянец, получивший имя Android.BankBot.149.origin, распространяется под видом безобидных программ. После того как пользователь смартфона или планшета устанавливает и запускает Android.BankBot.149.origin, банкер запрашивает доступ к функциям администратора мобильного устройства, чтобы усложнить свое удаление. Затем он прячется от пользователя, убирая свой значок с главного экрана. screen Android.BankBot.149.origin #drweb screen Android.BankBot.149.origin #drweb Далее Android.BankBot.149.origin подключается к управляющему серверу и ожидает от него команд.

Троянец может выполнять следующие действия: отправлять СМС-сообщения; перехватывать СМС-сообщения; запрашивать права администратора; выполнять USSD-запросы; получать из телефонной книги список номеров всех имеющихся контактов; рассылать СМС с полученным в команде текстом по всем номерам из телефонной книги; отслеживать местоположение устройства через спутники GPS; запрашивать на устройствах с современными версиями ОС Android дополнительное разрешение на отправку СМС-сообщений, выполнение звонков, доступ к телефонной книге и работу с GPS-приемником; получать конфигурационный файл со списком атакуемых банковских приложений; показывать фишинговые окна.

Как и многие современные Android-банкеры, Android.BankBot.149.origin крадет у пользователей конфиденциальную информацию, отслеживая запуск приложений «банк-клиент» и ПО для работы с платежными системами.

Исследованный вирусными аналитиками «Доктор Веб» образец контролирует запуск более трех десятков таких программ. Как только Android.BankBot.149.origin обнаруживает, что одна из них начала работу, он загружает с управляющего сервера соответствующую фишинговую форму ввода логина и пароля для доступа к учетной записи банка и показывает ее поверх атакуемого приложения. screen Android.BankBot.149.origin #drweb screen Android.BankBot.149.origin #drweb screen Android.BankBot.149.origin #drweb screen Android.BankBot.149.origin #drweb screen Android.BankBot.149.origin #drweb screen Android.BankBot.149.origin #drweb Помимо кражи логинов и паролей троянец пытается похитить информацию о банковской карте владельца зараженного мобильного устройства. Для этого Android.BankBot.149.origin отслеживает запуск популярных приложений, таких как Facebook, Viber, Youtube, Messenger, WhatsApp, Uber, Snapchat, WeChat, imo, Instagram, Twitter и Play Маркет, и показывает поверх них фишинговое окно настроек платежного сервиса каталога Google Play. screen Android.BankBot.149.origin #drweb screen Android.BankBot.149.origin #drweb screen Android.BankBot.149.origin #drweb

При поступлении СМС троянец выключает все звуковые и вибросигналы, отправляет содержимое сообщений злоумышленникам и пытается удалить перехваченные СМС из списка входящих. В результате пользователь может не только не получить уведомления от кредитных организаций с информацией о незапланированных операциях с деньгами, но и не увидит другие сообщения, которые приходят на его номер. Все украденные Android.BankBot.149.origin данные загружаются на управляющий сервер и доступны в панели администрирования. С ее помощью киберпреступники не только получают интересующую их информацию, но и управляют вредоносным приложением. screen Android.BankBot.149.origin #drweb

В целом возможности этого троянца являются вполне стандартными для современных Android-банкеров. Однако поскольку киберпреступники создали его с использованием доступной любому желающему информации, можно ожидать появления множества новых аналогичных троянцев. Антивирусные продукты Dr.Web для Android успешно обнаруживают Android.BankBot.149.origin, поэтому для наших пользователей он опасности не представляет.