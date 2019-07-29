Можно ли цифровизироваться без отказа от бумаги

Многие аналитики полагают, что сам процесс трансформации компании нужно начинать с перехода на электронный документооборот. Этот рынок в России достаточно монолитен, но и на нем происходят серьезные перемены. О том, что должен делать бизнес, готовый отказаться от бумаги, и на какие решения стоит обратить внимание, в интервью CNews рассказал Владимир Андреев, президент компании Docsvision.

«Вендоры конкурируют на узких рынках»

CNews: Владимир, рынок СЭД считается уже достаточно зрелым и состоявшимся. Тем не менее, на нем происходят определенные изменения. Какие технологические тренды последнего времени вы могли бы отметить?

Владимир Андреев: Да, действительно, трансформация идет, но я бы назвал ее весьма глубокой, пусть и немного медленной. Если говорить о конкретных трендах, то последние полтора года отмечены серьезным повышением интереса к электронным архивам. И здесь речь идет как о проектах по созданию общей инфраструктуры хранения документов в организации (ECM-проблематика), так и о создании архивов с весьма специфической функциональностью. Это могут быть архивы юридических служб, финансовые архивы, хранилища, связанные с проектной, конструкторской и технологической документацией.

Другой устойчивый тренд – начало активной конкуренции не только на широком рынке платформ, но и на более узких рынках прикладных решений. Многие вендоры сейчас фокусируются на конкретных предметных областях. Скажем, решения для управления претензионно-исковой работой, законченные решения по ЮЗДО, по управлению документацией технологического цикла могут реализовываться как в рамках единой СЭД/ECM-платформы, так и самостоятельно.

CNews: Можно ли говорить о серьезном влиянии на рынок политики импортозамещения?

Владимир Андреев: Я бы сказал, что крупные компании действительно стали чаще обращать внимание не на западные ECM-платформы, а на отечественные. Но дело тут уже не столько в давлении государства, сколько в растущей рациональности заказчиков. Понятно, что уровень российских продуктов при этом должен быть сопоставим с западными аналогами. И это действительно так: наши разработки готовы к решению масштабных задач, но стоят дешевле.

Владимир Андреев: Крупные компании стали чаще обращать внимание не на западные ECM-платформы, а на отечественные

CNews: В последние годы много говорят об использовании на рынке СЭД искусственного интеллекта. В России есть такие кейсы?

Владимир Андреев: Да, подобные проекты появились у нас в стране, правда, совсем недавно, – в этом году. В качестве примера могу привести кейс правительства Ивановской области по применению алгоритмов машинного обучения в системе электронного документооборота (СЭДО). Это внедрение стало победителем Всероссийского конкурса проектов информатизации «ПРОФ-IT.2018» в номинации «Лучший проект по внедрению инновационных технологий». Основой СЭДО стала система документационного управления «Приоритет» на базе Docsvision.

Без ЭДО цифровизации не будет

CNews: Возможна ли цифровизация бизнеса без отказа от бумаги?

Владимир Андреев: Я бы вообще назвал автоматизацию документооборота одним из главных, если не ключевым элементом трансформации в структуре информационной системы компаний. Согласитесь, ведь именно бумажные и неструктурированные документы становятся основным тормозом в развитии цифровизации. И именно через развитие систем электронного документооборота происходит переход к структурированным процессам и документам.

CNews: Какими характеристиками при этом должно обладать профильное решение?

Владимир Андреев: Поддерживать работу с документами разной степени структурированности, иметь гибкие инструменты конструирования, возможности масштабирования. Я бы также отметил важность инструментов получения статистических параметров процессов и анализа различных метрик. Вообще, есть много элементов систем электронного документооборота, казалось бы, и небольших, но без которых трансформация оказывается или невозможной, или крайне затянутой. Это поддержка итерационной разработки, возможность легкого внедрения новых версий посредством DevOps-практик, возможность интеграции технологий искусственного интеллекта, RPA и так далее. Еще одним важным аспектом стоит считать омниканальность, которая дает такое непрерывное взаимодействие пользователя с системой с любого устройства и типа клиента, которое не сказывается негативно на бизнес-процессах.

CNews: Можно ли говорить о том, что рынок вынужден подстраиваться под требования цифровизации?

Владимир Андреев: Вообще, в последние 2-3 года происходит определенная революция в развитии систем автоматизации документооборота. Во-первых, расширились требования к функциональности. Сегодня от системы, которую мы называем СЭД, помимо решения традиционных задач, требуют возможности создания электронных архивов (ECM-функциональность), автоматизации бизнес-процессов (BPM-функциональность), функций групповой работы (ACM-функциональность) и полного цикла управления безбумажными документами.

Во-вторых, изменились требования к самим технологиям реализации. Это касается, например, серверных компонентов платформ. Операционная система Windows перестала быть стандартом реализации, ведь требования к импортозамещению диктуют необходимость реализации кроссплатформенных серверных компонентов. Изменились и подходы к реализации клиента, для которого 100-процентный HTML стал, фактически, стандартом.

В-третьих, радикально повысились требования к юзабилити, возможностям настройки и реализации сценариев использования.

CNews: Как на эти изменения реагируют вендоры?

Владимир Андреев: По-разному. Одни начинают создавать платформы с нуля, другие выпускают дополнительный набор плохо интегрированных функциональных решений. Мы же несколько лет назад поставили перед собой задачу соответствовать всем упомянутым требованиям, не внося при этом радикальных изменений в продуктовую стратегию. В нашем случае это было возможным, поскольку уже c первой промышленной версии решение Docsvision является многофункциональной платформой, а не традиционной СЭД, закрывающей только задачи делопроизводства.

Да, такую стратегию обновления платформы не назовешь простой. Приходится, например, заботиться о поддержке уже установленных решений. Но здесь мы пошли наиболее оптимальным для клиентов путем, обеспечив преемственность, обратную совместимость и постепенную миграцию на новые версии без потери инвестиций, сделанных в уже работающие решения.

2018 год был ключевым в реализации стратегии обновления платформы. Мы совершили два важных шага – выпустили версию Docsvision 5.5 и обеспечили полнофункциональность веб-клиента, который с 2019 года стал основным интерфейсом взаимодействия пользователей с системой. Клиентам в новой версии доступны все наработки, реализованные на базе предыдущих версий, вплоть до Docsvision 4.5, которая была выпущена более 10 лет назад.

Рынку нужно масштабирование без потери производительности

CNews: У последней версии решения есть, видимо, какие-то радикальные отличия?

Владимир Андреев: Отмечу три ключевых изменения. Первое – переход на сервисную архитектуру. Теперь Docsvision – это набор сервисов, каждый из которых содержит собственные механизмы горизонтального масштабирования. Эти сервисы могут развиваться и обновляться независимо от остальных (например, сервисы управления документами, бизнес-процессов, поиска, файлового хранилища и так далее).

Второе изменение – кроссплатформенность. Уже сейчас реализована поддержка PostgreSQL, присутствуют реализации серверных компонентов на Linux.

И третье: мы реализовали уникальный набор механизмов масштабирования, который дает практически неограниченные возможности по увеличению как объема хранилища, так и числа одновременно работающих пользователей.

Итогом нашей работы стал выпуск новой редакции платформы – Docsvision ECM. Она включает в себя все компоненты, необходимые для создания полноценной корпоративной ECM-архитектуры, ориентированной на внедрения очень большого масштаба. В прошлом году мы провели целый ряд нагрузочных тестирований этого решения для нескольких потенциальных проектов. Платформа продемонстрировала способность масштабироваться на более чем 100 тыс. одновременных пользователей. Само собой, без потери производительности.

Можно сказать, что мы устранили технологический долг, накопившийся в платформе за многие годы ее развития, сняли ограничения и обеспечили перспективы.

CNews: А веб-клиент соответствует стандарту, о котором вы ранее упомянули?

Владимир Андреев: Про 100-процентный HTML? Конечно. Поэтому он позволяет реализовать любые пользовательские сценарии. Можно неограниченно модифицировать как интерфейс, так и бизнес-логику с помощью визуальных конструкторов. Сегодня гибкость настройки веб-клиента превышает возможности кастомизации традиционного «тяжелого» клиента. По сути, теперь мы имеем полнофункциональную low-code-платформу для создания довольно сложных веб-приложений.

Мы, кстати, выпустили еще и новую версию мобильного клиента платформы Docsvision «Пульс» и сделали доработки, позволяющие использовать Docsvision в качестве полноценного инструмента для реализации безбумажных процессов (ЮЗДО).

CNews: Но вы вряд ли на этом остановитесь. Как будет развиваться решение?

Владимир Андреев: Мы активно смотрим в сторону развития инструментария low-code-платформы. В частности, планируем расширить ее функциональность для реализации портальных решений, аналогичных решениям на Microsoft SharePoint. Упростятся механизмы настройки бизнес-процессов и отчетов в системе, что позволит менеджерам с невысокой технической компетенцией делать это самостоятельно.

Кроме того, уже идет работа над дополнительными инструментами групповой работы, что позволит использовать Docsvision как платформу для автоматизации agile-процессов. В следующем году мы планируем реализовать специализированные интерфейсы для подключения к Docsvision платформ машинного обучения.