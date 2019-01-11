Сверхтонкий ноутбук, игровой трансформер на GeForce RTX 2080 и другие новинки Acer на CES 2019

На крупнейшей международной выставке электроники CES 2019 компания Acer представила четыре ноутбука, каждый из которых отличается уникальными особенностями. Один из них успел получить престижную награду выставки.

Главным анонсом компании стал невероятно тонкий и легкий ультрабук Acer Swift 7. Acer удалось преодолеть психологическую отметку толщины ноутбуков – всего 9,9 мм, причем он тоньше даже некоторых смартфонов. Еще одной впечатляющей особенностью стал экран – компания сумела уменьшить ширину рамок, так что на экран приходится 92% площади.

Для геймеров Acer представила сразу две новинки: трансформер Predator Triton 900 с сенсорным 4K-экраном и ультратонкий игровой ноутбук Predator Triton 500. Каждая из новинок серии Predator получила новейшие видеокарты NVIDIA GeForce RTX с высочайшей производительностью среди мобильных видеочипов и трассировкой лучей в реальном времени.

Acer также представила Chromebook 315 на мобильной Google Chrome OS, с сенсорным экраном и процессорами AMD A-серии.

Премиальная тонкость и легкость Acer Swift 7

Acer Swift 7 за счет своих невероятных габаритов и изящности форм получил награду CES 2019 Innovation Award. Ультратонкие рамки делают экран ноутбука практически безрамочным и обеспечивают 14-дюймовому Swift 7 впечатляющее 92-процентное соотношение размеров дисплея и корпуса. Swift 7 справедливо называют одним из самых тонких и легких ноутбуков в мире – его толщина всего 9,95 мм, а весит он 890 гр. Расчет производителя понятен: тонкий и легкий ноутбук не доставит неудобств, даже если носить его с собой целый день или брать в поездки.

Новинка получила 14-дюймовый сенсорный IPS Full HD-дисплей с разрешением 1920x1080. Основой платформы стали процессоры Intel Core восьмого поколения с высокой производительностью и уменьшенным тепловыделением.

Возможные опасения в хрупкости тонкого корпуса Acer предупредила за счет цельнометаллической конструкции Swift 7. На самом деле, ноутбук изготовлен из магний-литиевого и магний-алюминиевого сплавов. Они в несколько раз прочнее традиционных алюминиевых вариантов, но легче, что и позволяет снизить общую массу устройства при повышении надежности.

Начало продаж Acer Swift 7 ожидается в мае.

Acer Swift 7

Игровой трансформер Predator Triton 900 с NVIDIA GeForce RTX 2080

Серия игровых ноутбуков Predator пополнилась сразу двумя моделями с разным позиционированием. Predator Triton 900 представляет собой трансформер с 17-дюймовым сенсорным поворотным 4К-дисплеем и четырьмя положениями экрана: Display – для совместного использования экрана с друзьями, Ezel – для игр на сенсорном экране, режим ноутбука – для традиционных игровых сценариев и режим планшета, который превращает Triton 900 в удобный инструмент для совместных игр.

Ожидаемым новшеством ноутбука стали графический процессор NVIDIA GeForce RTX 2080 и шестиядерный Intel Core i7 восьмого поколения. В GeForce RTX 2080 появился ряд революционных технологий, среди которых трассировка лучей в реальном времени и сверхбыстрая память GDDR6. Ноутбук, как и другие представленные на CES 2019 новинки Acer, удивительно тонкий – всего 23,75 мм. Также Predator Triton 900 получил усовершенствованную систему охлаждения AeroBlade 3D с увеличенным на 45% воздушным потоком, и технологию Coolboost, которая помогает уменьшить температуру компонентов во время длительных игровых сессий.

Появление Predator Triton 900 в рознице ожидается к апрелю.

Predator Triton 900

Компактный Predator Triton 500 с NVIDIA GeForce RTX 2080

Другая новинка, – Predator Triton 500, – с 15,6-дюймовым экраном выполнена в еще более тонком цельнометаллическом корпусе. Игровой Triton 500 имеет толщину всего 17,9 мм, что значительно меньше, чем у большинства других игровых моделей. По сути, Acer удалось вместить самую производительную мобильную видеокарту и процессор в фантастически компактный корпус без ущерба для охлаждения. Несмотря на снижение габаритов, игровая мощность Triton 500 сопоставима со старшей моделью Triton 900: видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 с Max-Q и процессор Intel Core i7 8-го поколения. При этом время автономной работы ноутбука достигает 8 часов. NVIDIA Max-Q и новейшие технологии энергосбережения Intel позволили сделать ноутбук экономичным и уменьшить тепловыделение.

Экран Triton 500 выполнен по технологии IPS, при этом он поддерживает технологию аппаратной синхронизации NVIDIA G-SYNC с частотой обновления до 144 Гц и временем отклика всего 3 мс. При этом видеокарта NVIDIA GeForce RTX 2080 поддерживает VR, что расширяет возможности гейминга на Predator Triton 500.

Начало продаж Predator Triton 500 ожидается в марте.

Predator Triton 500

Обновленные процессоры AMD в Acer Chromebook

В сегменте доступных устройств Acer представила новый ноутбук Chromebook 315 на Google Chrome OS. Обновленная модель получила процессоры AMD серий A6 и A4, а также видеокарты Radeon 7-го поколения. Популярность Chromebook в сегменте бюджетных устройств растет, расширяется количество приложений для Chrome OS и Android, поэтому обновление линейки Chromebook было ожидаемым.

Acer Chromebook 315 имеет прежний 15,6-дюймовый HD-дисплей с версией с сенсорным Full HD-экраном, построенный на качественной IPS-матрице с высокими углами обзора (178 градусов). Для своих размеров ноутбук получился относительно легким – всего 1,72 кг.

Acer Chromebook 315

На выставке CES 2019 Acer явно дали понять, что в грядущем году компания настроена захватывать рынок принципиально новыми, уникальными устройствами: от сверхпортативных моделей до мощных геймерских станций.