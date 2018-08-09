Владимир Рахтеенко: Даже уникальные ИТ-решения мы стремимся создавать с продуктовым качеством

О том, как опыт в создании рыночных продуктов помогает улучшать качество заказной разработки, о конкуренции на рынке труда и факторах развития отрасли в интервью CNews рассказал Владимир Рахтеенко, генеральный директор группы компаний CUSTIS.

По данным IDC, в 2017 году объем российского ИТ-рынка увеличился как в рублевом, так и в долларовом выражении. Драйверами отрасли аналитики называют повышение спроса на консалтинг, заказную разработку и кастомизацию ПО. В то же время заказчики успели оценить преимущества готовых рыночных решений, гарантирующих промышленное качество и предсказуемые расходы ИТ-бюджета.

CNews: Как вы оцениваете текущее состояние ИТ-отрасли?

Владимир Рахтеенко: Некоторые компании в кризисное время занимают выжидательную позицию и сокращают издержки, другие ищут возможности для развития, пытаются поглотить конкурентов или кардинально меняют нишу. За последний год даже консервативно настроенные участники рынка осознали, что сидеть на месте и ничего не делать – бессмысленно. Кризис носит структурный характер, поэтому просто переждать период турбулентности не получится. ИТ-компаниям придется учиться наращивать обороты в новых рыночных реалиях.

С середины 2017 года рынок выходит из стагнации. Косвенный индикатор оживления – нарастающая конкуренция за ИТ-кадры, прямой – рост объема проектной деятельности как в текущих, так и в новых проектах. На примере клиентов нашей компании могу сказать, что период консервативных стратегий и оптимизации расходов подходит к концу. Бюджеты заказчиков увеличиваются, и важно отметить, что в большинстве случаев их интересуют не косметические изменения, а масштабные и долгосрочные проекты.

CNews: Тренд на импортозамещение в ИТ сохраняется или идет на спад?

Владимир Рахтеенко: В России поддерживают импортозамещение на законодательном уровне, поэтому тенденция будет нарастать. В государственных организациях комплектующие и ПО планомерно заменяются отечественными аналогами. Такой тренд распространяется также в окологосударственных структурах и в крупных корпорациях. Кроме того, некоторые большие российские компании выделяют средства на разработку собственных ERP-систем.

На переговорах с заказчиками я отмечаю интерес к переходу с лицензионного на открытое ПО. Умение работать с софтом с открытым исходным кодом становится дополнительным плюсом при выборе ИТ-подрядчика, и мы активно наращиваем компетенции в этой области.

CNews: Расскажите о ключевых технологических тенденциях. Какие технологии повлияют на российский бизнес и ИТ-рынок в перспективе 3–5 лет?

Владимир Рахтеенко: Продолжается изучение возможностей виртуальной реальности, интернета вещей. Использование искусственного интеллекта, в том числе машинного обучения и нейронных сетей, уже доказало свою перспективность в реальных проектах. Благодаря им и ряду других технологий омниканальность и персонализация, которые долго оставались скорее теоретическим концептом, набирают силу на практике.

Владимир Рахтеенко: Мы активно развиваем три новых корпоративных решения: в казначейской, инвестиционной и образовательной сферах.

Большим потенциалом обладает блокчейн и связанный с ним алгоритм смарт-контрактов. Технология позволяет создавать доверенное пространство, в котором нет централизованного владельца и гарантирована достоверность информации. Сама возможность обеспечить однозначную трактовку условий и транзакций – важный шаг в переходе к мультиагентной среде. Думаю, что юридические и другие ограничения в использовании этой технологии вскоре будут урегулированы.

CNews: Поговорим о вашей компании. Три года назад вы заявили о переходе от заказной разработки к созданию рыночных решений. Удалось ли выстроить баланс между старой и новой услугой?

Владимир Рахтеенко: В 2018–2019 годах мы планируем увеличить объем продуктовой разработки до 30%, но пока это максимум. На первоначальном этапе создание ИТ-решений требует от инвесторов значительных ресурсных вливаний, тем более в сегменте продуктов для крупных корпоративных заказчиков. Поэтому мы концентрируемся на наиболее перспективных бизнес-инициативах. Сейчас в процессе первого внедрения находится несколько наших крупных разработок. Кроме того, активно развивается консалтинговое направление бизнеса: концептуальное проектирование, всесторонняя поддержка организационных изменений, архитектурный аудит.

Планы компании о переходе к созданию рыночных продуктов не означают, что заказная разработка стала невостребованной или убыточной – последние несколько лет этот сегмент рынка стабильно растет. Однако из-за сложности и уникальности подобных ИТ-систем наращивать объем заказной разработки больше чем на 20–30% в год практически невозможно. Одновременно масштабировать материнский бизнес и развивать новые типы услуг – сложная задача. Поэтому мы считаем темпы текущего развития оптимальными и не планируем стимулировать их дополнительно.

CNews: Как опыт создания рыночных продуктов повлиял на структуру компании, как взаимодействуют заказная разработка и продуктовый тип бизнеса?

Владимир Рахтеенко: Благодаря освоению ряда продуктовых компетенций и подходов нам удалось выйти на новый уровень технологической зрелости. Кроме того, мы учимся нести продуктовые риски и лучше понимаем структуру стоимости услуг. Вообще говоря, мечта основателей компании – создавать даже уникальные решения с промышленным, продуктовым качеством. На реализацию этого был направлен и недавний переход от дивизионной организационной структуры к матричной. Последняя позволяет унифицировать стандарты работы, развить глубокую профессиональную экспертизу и масштабировать проектную деятельность.

В то же время мы видим, что бизнес-процессы во всех крупных корпорациях совершенно уникальны, и как только речь идет о масштабном решении, существенной перестройке бизнес-процессов или архитектурного ландшафта, требуется высокая доля кастомизации, то есть, по сути, заказная разработка. Поэтому создание уникальных и малотиражных решений успешно дополняют друг друга и дают суммирующий эффект.

Кроме того, для обоих типов бизнеса неизменными остаются ключевые принципы нашей работы, такие как забота о бизнес-ценности и архитектурном здоровье решений, сопровождение на полном жизненном цикле, дальний горизонт планирования развития.

CNews: Как вы отбираете бизнес-темы для новых продуктов?

Владимир Рахтеенко: Успешность продукта можно проверить только в полевых условиях, на реальных заказчиках, но на рынке b2b проверка гипотезы – дорогая штука, а цена ошибки велика. Мы беремся за проекты только в тех отраслях, где у нас есть глубокие экспертные знания. Для того, чтобы выявить проблемы отрасли, мы проводим сессии анализа ситуации с большим количеством экспертов и представителей корпоративного сектора, вовлекаем профессиональное сообщество, общаемся с потенциальными заказчиками. Без концентрированной практической экспертизы и реальной диагностики рынка не обойтись. И конечно, на данном этапе для нас важны надежные стратегические партнеры, которые вместе с нами встроены в конкретную предметную область и видят пути ее развития.

CNews: Расскажите о ваших новых решениях и проектах.

Владимир Рахтеенко: Сейчас мы активно развиваем три новых корпоративных решения: продукты из казначейской, инвестиционной и образовательной сфер.

Образование сегодня – одна из наиболее перспективных с точки зрения внедрения ИТ-технологий область. С каждым годом оно будет все больше нуждаться в автоматизации. В первую очередь это касается высшего образования: многие современные вузы уже начали процесс перехода от массового унифицированного образования к персонализированному. Мы разработали решение, которое поддерживает трансформацию вузов и обеспечивает техническую сторону перехода к новой модели образования, помогая выстраивать индивидуальные образовательные траектории студентов.

Еще одно направление, с которым мы работаем, – корпоративное казначейство. Решение, которое уже внедрено в одном из крупных российских холдингов, централизует платежный процесс и повышает качество управления ликвидностью. Благодаря автоматизации массовых операций кэш-менеджмента, время на согласование заявок и платежей уменьшается с нескольких дней до минут. Кроме того, решение позволяет усилить аналитическую деятельность казначейства, предоставляя инструменты для прогнозирования и моделирования денежных потоков.

Третье решение предназначено для крупных инвесторов. Платформа капитальных инвестиций позволяет контролировать все этапы реализации крупных инвестиционных проектов в области промышленности и строительства. Решение снижает риски инвестора, делает проекты прозрачными для всех участников и помогает принимать обоснованные инвестиционные решения.

CNews: Вы упомянули, что конкуренция за ИТ-специалистов возросла. В чем причины?

Владимир Рахтеенко: Действительно, рынок труда оживился. Увеличившееся количество ИТ-проектов приводит к росту предложений и зарплат. Кроме того, компании ускоряют процедуру найма, поскольку кандидаты получают и принимают предложения от других работодателей даже на этапе оформления на новое место работы.

На этом фоне особенно остро чувствуется недостаток опытных профессионалов: разработчиков, аналитиков, продуктовиков, архитекторов. В сравнении со зрелыми рынками Европы и США, по количеству квалифицированных ИТ-специалистов Россия отстает в разы. Появилось много кандидатов, которые получили экспресс-образование, но при этом претендуют на функционал и зарплаты зрелых специалистов, обладающих практическими навыками и опытом. Ситуация на рынке труда действительно непростая: людей с корочками много, а настоящих профессионалов, способных к сложной проектной работе, – единицы. За них и конкурируют компании в первую очередь.

CNews: Как работодатели привлекают квалифицированных сотрудников? Как вы работаете с HR-брендом?

Компаниям приходится разрабатывать новые подходы к процессу подбора, адаптации и развития специалистов. Сегодня достойная оплата и комфортные условия – только первая, гигиеническая мера, которую должен обеспечить работодатель. Более существенные факторы: участие в интересных, масштабных проектах, их отраслевая и социальная значимость, возможность построения гибкой карьерной траектории, перспективы личного и профессионального развития.

В этом году в нашей компании стартовало несколько проектов в области HR, корпоративной культуры и внутренних коммуникаций. Был выделен центр обучения и развития, усовершенствована программа адаптации новых сотрудников, развивается институт наставничества. Мы стремимся создать условия для развития и профессионального роста, приветствуем инициативу сотрудников в наращивании новых компетенций и разностороннего проектного опыта, выстраиваем открытую среду для обмена знаниями с коллегами и рыночными экспертами.