Как «Инвитро» автоматизировала процесс диагностики с помощью Agfa Healthcare

Пациенты диагностических центров «Инвитро» могут не только ознакомиться с результатами исследований в личном кабинете, но и отправить ссылку на них врачу для получения дополнительной консультации или «второго мнения». Это стало возможным благодаря внедрению платформы нового поколения для архивирования и управления изображениями Agfa Healthcare Enterprise Imaging. О подробностях проекта в интервью CNews рассказали Павел Литвинов, генеральный директор «Инвитро-Информационные технологии», Роман Рыжков, генеральный директор и Павел Захаров, главный архитектор ИТ-решений российского подразделения компании Agfa.

CNews: Расскажите о компании «Инвитро» – каковы основные направления и масштабы ее бизнеса?

Павел Литвинов: Компания «Инвитро» занимает лидирующие позиции на рынке медицинских услуг в России. Компании принадлежит свыше 900 медицинских офисов более чем в 340 городах России, а также в Беларуси, Казахстане и Украине. Инвитро предлагает более 1700 видов исследований и ежедневно принимает в своих медицинских офисах более 26 000 пациентов.

CNews: Как появилась идея внедрения системы управления медицинскими изображениями?

Павел Литвинов: Кроме лабораторной диагностики в центрах «Инвитро» изначально проводилась также функциональная диагностика. Идея создания центра «Инвитро Эксперт», объединяющего эти направления, появилась в 2011 году. В 2013 году такой диагностический центр был открыт.

С развитием диагностической службы, использующей высокотехнологичное медицинское оборудование, такое как КТ, МРТ - томографы, мобильный и стационарный рентген, маммограф, УЗ – аппараты, возник вопрос о создании единого информационного пространства, объединяющего и управляющего медицинскими изображениями. Летом 2015 была поставлена задача развернуть систему архивирования медицинских изображений и систему телерадиологии как основной бизнес-модели радиологических сервисов.

CNews: Почему вы остановили свой выбор на технологиях Agfa?

Павел Литвинов: Нам была необходима вендоро-независимая платформа, которая позволит использовать диагностическое оборудование любых производителей. Второе требование – возможность масштабирования решения для работы с большими объемами диагностических данных. И третье, возможно, самое главное – платформа должна была уметь работать в условиях территориально распределенного бизнеса. Например, с ее помощью мы планировали удаленно получать заключения специалистов Московского радиологического центра.

Павел Литвинов: Нам была необходима вендоро-независимая платформа, которая позволит использовать диагностическое оборудование любых производителей

Была проведена независимая экспертиза представленных на рынке решений. По ее результатам было выбрано решение компании Agfa Healthcare – платформа нового поколения для архивирования и управления изображениями Agfa Healthcare Enterprise Imaging. В состав этой платформы входит система передачи и архивации DICOM изображений (PACS), система обработки радиологических данных (РИС), система хранения данных Vendor Neutral Archive (VNA), клинические приложения, а также универсальный интерфейс веб-доступа к единой базе данных. Решение Agfa Healthcare полностью соответствовало нашим требованиям к производительности, отказоустойчивости и безопасности. Немаловажным было и то, что оно развернуто и успешно работает более чем в 90 клиниках в России и в 1200 клиниках в мире.

Кроме того, мы стремились найти надежного партнера по развитию нашей лучевой службы. Сегодня информационная система устаревает примерно за полтора года. Поэтому возможности Agfa Healthcare в области сопровождения и постоянного развития системы были для нас очень важны.

Внедрение платформы началось в ноябре 2015 года.

CNews: Расскажите подробнее о ходе проекта. Какие сложности возникали?

Роман Рыжков: Предложенное нами решение – это нечто большее, чем просто система PACS или архивное хранилище. Agfa Healthcare Enterprise Imaging позволяет наполнить электронную карту пациентов медицинскими изображениями, а интеграция с личным кабинетом – вовлекать их в процесс диагностики. Компания «Инвитро» хотела укрепить роль радиологии в сложном диагностическом процессе, и поэтому мы вышли далеко за рамки простой динамической визуализации и обработки изображений, объединив технологии на одной конвергентной платформе, позволяющей организовать и управлять рабочими процессами в отделении лучевой диагностики.

Роман Рыжков: Предложенное нами решение – это нечто большее, чем просто система PACS или архивное хранилище

Благодаря слаженной работе сотрудников компании «Инвитро» и Agfa нам удалось в установленные сроки развернуть, настроить и адаптировать под рабочие процессы платформу Agfa Healthcare Enterprise Imaging. Внедрение системы повлекло за собой развитие всей ИТ-инфраструктуры диагностических центров «Инвитро» и внедрение новых ИТ-сервисов, таких как интеграция универсального вэб-просмотровщика с личным кабинетом пациента и МИС.

Павел Захаров: Архитектура решения позволяет самым оптимальным образом использовать ресурсы аппаратной платформы и сетевой инфраструктуры. Это дает возможность существенно сократить общую стоимость владения. В частности, для снижения требований к каналам связи между ЦОД и диагностическими центрами применяется технология прокси-кэширования DICOM-трафика, гарантирующая быстрое завершение передачи данных с диагностического оборудования в DICOM-кэш прокси-сервера по локальной сети и мгновенный доступ к этим данным для локального диагностического просмотра еще до того, как они полностью переданы в центральный кластер. При этом все пользователи остаются клиентами центрального кластера и участвуют в едином интегрированном рабочем процессе.

Павел Литвинов: Проект с Agfa – один из немногих, где не было подводных камней. Мы четко понимали, к какому результату мы стремимся и как его достигнуть. Проект был выдержан как по срокам его реализации, так и по стоимости.

Обычно, как бы вы не готовились к проекту, внедрение новой ИТ-системы становится шоком для заказчика. В случае с Agfa мы получили услуги профессиональной команды, благодаря которой пользователи максимально быстро освоили новые технологии работы. Нам удалось максимально гладко и бесшовно вписать новое решение в нашу ИТ-инфраструктуру.

CNews: Какие возможности появились у пациентов благодаря Agfa Healthcare Enterprise Imaging?

Павел Литвинов: Наши пациенты хотят получать максимально точные данные о своем состоянии здоровья. Сегодня благодаря решению компании Agfa мы можем выполнить любую диагностическую процедуру в кратчайшие сроки и с самым высоким качеством. Кроме того, мы предлагаем пациентам широкий спектр комплексных программ обследования (Check up программ). Например, за 6 часов можно пройти все исследования и тесты и получить исчерпывающую информацию о своем здоровье.

Agfa Healthcare Enterprise Imaging для клиник «Инвитро» это:

• Повышение эффективности использования медицинского оборудования путем четкой организации и оптимизации рабочих процессов, направления и отслеживания потоков исследований, сокращения времени ожидания исторических исследований на рабочих станциях врача.

• Быстрая передача результатов исследований из удаленных клиник в радиологический центр Москвы для экспертного анализа или получения «второго мнения».

• Интеграция универсальной программы Web -просмотра медицинских и мультимедийных изображений (XERO Viewer) с личным кабинетом пациента и с медицинской картой пациента. Медицинские изображения доступны из любой точки как для самих пациентов, так и для врачей.

• Надежное хранение медицинских изображений, современные станции их обработки и анализа, позволяющие объединить в едином диагностическом процессе ресурсы в Москве и на удаленных площадках.

• Высокая интероперабельность существующих систем. Сквозная передача данных и обмен информацией между развернутыми системами согласно мировым стандартам в отрасли (IHE, HL7, WADO).

• Система полностью адаптивна, обладает большим диапазоном кастомизации и настроена согласно требованиям врачей, администраторов и руководства клиник «Инвитро».

Результаты исследований доступны в личном кабинете пациента не только в виде ссылки на стандартное изображение, но и в формате 3D-реконструкции. Это значительно повышает их ценность как для самого пациента, так и для врачей-клиницистов.

Кроме того, формирование ссылки на результаты исследования при помощи Agfa – Xero Viewer позволяет передавать их для консультации сторонним врачам. Сегодня такая возможность существует для лабораторных и функциональных исследований.

CNews: Какие преимущества получили врачи-радиологи?

Павел Литвинов: Выбор системы осуществлялся с учетом мнения врачей-радиологов. Сегодня у них есть архив с возможностью оперировать историческими данными пациента. Нам удалось полностью исключить вероятность возникновения ошибок на техническом уровне. Также врачи получили необходимый им инструментарий для анализа и процессинга изображений, что позволило отказаться от покупки дополнительных дорогостоящих инструментов.

CNews: Насколько востребована услуга телерадиологии в процессе диагностики?

Павел Литвинов: Телерадиология – ключевая часть нашей бизнес-модели. Сегодня она активно используется сотрудниками диагностического центра «Инвитро» в Нальчике – заключения по проведенным там исследованиям дают врачи радиологического центра, расположенного в Москве. Надеюсь, что в ближайшем будущем так будут работать все наши диагностические центры.

Agfa Healthcare Enterprise Imaging позволяет наполнить электронную карту пациентов медицинскими изображениями, а интеграция с личным кабинетом – вовлекать их в процесс диагностики

CNews: Как оценить результаты внедрения новой ИТ-системы для радиологической службы?

Павел Литвинов: Результаты внедрения измеряются, прежде всего, показателями, которых мы достигли. Так, на сегодняшний день в системе Agfa Healthcare Enterprise Imaging хранятся результаты 68 000 исследований. В ноябре 2016 года в радиологическую службу медицинских центров Москвы и Нальчика обратилось 3000 пациентов. Выручка от оказания радиологических услуг по итогам ноября 2016 года превысила 10 млн рублей, в то время как на старте нашего проекта она составляла 1,5 млн рублей.

CNews: Каковы ваши планы по дальнейшему развитию проекта?

Павел Литвинов: В планах «Инвитро Эксперт» – расширение проекта путем подключения новых клиник не только в Москве, но и в других регионах присутствия, а также предоставление пациентам возможности получения дополнительных консультаций у специалистов высокого уровня (так называемое «второе мнение»).

Мы также намерены существенно расширить спектр предлагаемых клиентам услуг, начиная от внедрения новых специализированных программ обследования и заканчивая организацией дополнительных консультаций специалистов и новыми веб-услугами. Технологической основой нашего развития должна стать Agfa Healthcare Enterprise Imaging с ее многочисленными возможностями.

