Облака существенно лучше, чем ИТ-рынок в целом, переживает проблемы, сотрясающие мировую экономику и в ближайшие годы этот сегмент ИТ-рынка продолжит расти двузначными темпами. В России дополнительным стимулом переходить в облака стали санкции, затруднившие многим компаниям доступ к оборудованию для реализации проектов в собственных дата-центрах. Как и во всем мире, в нашей стране доминирует сегмент SaaS, а вот спрос на «платформенные» услуги пока существенно ниже, чем в других странах. Однако положение меняется и спрос на PaaS также начинает быстро расти. Тормозом на пути внедрения облачных сервисов может стать существенное увеличение стоимость услуг облачных провайдеров, связанное как с ростом спроса, так и ростом затрат самих провайдеров.



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