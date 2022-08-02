Рост цен компенсирует замедление роста рынка

Рынок IaaS продолжает динамично развиваться, на нем по-прежнему спрос превышает предложение. В 2021 г. этот сегмент в два раза опередил по темпам роста рынок ИТ в целом, а общий объем поставок IaaS, по оценке CNews, достиг ₽60 млрд. В 2022 г. скорость роста замедлится, однако по сравнению с другими направлениями ИТ сохранится опережающая динамика. Хотя проблемы в экономике ограничат покупательную способность бизнеса, доходы провайдеров сохранятся на высоком уровне благодаря росту цен.

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России

№ 2021 Компания Выручка IaaS в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка IaaS в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, %
1 Softline 10 007 646 7 690 497 30%
2 Ростелеком 8 779 200 8 302 800 6%
3 SberCloud 7 360 520 2 574 323 186%
4 МТС 6 100 000 4 519 000 35%
5 Selectel 5 001 935 3 422 322 46%

Источник: CNews Analytics, 2022

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Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется

Как и все последние годы, облака остаются наиболее устойчивым к кризисам сегментом ИТ. Поставки облачных сервисов растут двузначными темпами во всем мире и Россия — не исключение. В ближайшие годы, как полагают аналитики, этот тренд сохранится. Главное отличие отечественного рынка — относительно малая востребованность платформенных сервисов, однако именно этот сегмент будет наиболее динамично развиваться в ближайшие годы.

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Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS

Если судить по динамике топ-20 рейтинга CNews SaaS, темпы роста продаж «ПО как услуги» в этом году существенно замедлились. Снижение динамики связано с насыщением сегмента электронного документооборота и уменьшением выручки от перепродажи продуктов иностранных вендоров. Однако относительно низкий уровень проникновения SaaS в других сегментах и уход западных компаний создают предпосылки для быстрого роста спроса на  «российский SaaS».

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CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России

№ 2021 Компания Выручка SaaS в 2021 г., ₽тыс. с НДС Выручка SaaS в 2020 г., ₽тыс. с НДС Рост выручки 2021/2020, %
1 Softline 23 783 911 22 437 652 6,0%
2 СКБ Контур 22 000 000 17 700 000 24,3%
3 Тензор 9 435 128 7 200 024 31,0%
4 Манго Телеком 5 370 142 4 451 659 20,6%
5 Ростелеком 4 767 600 4 267 200 11,7%

Источник: CNews Analytics, 2022

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Сергей Пимков
Selectel

Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году

Текущие клиенты увеличивают потребление облачных услуг, а миграция российских пользователей из западных сервисов привела к увеличению числа новых клиентов в марте в 3,5 раза, рассказал CNews Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов компании Selectel. По его словам, ключевым направлением бизнеса является IaaS, при этом компания активно развивает и платформенные сервисы.

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Михаил Соловьев
МТС

Михаил Соловьев, МТС: В месяц мы реализуем 4-5 миграций из иностранных сервисов в облако МТС

Популярность облаков привела к ужесточению требований заказчиков в области отказоустойчивости — максимально допустимый простой составляет всего несколько минут. Кроме того, сейчас клиенты увеличивают масштабы инсталляций — запросы на объемы хранения свыше одного петабайта более не являются редкостью. Одновременно с этим растет число проектов по миграции с иностранных облаков в Россию. Директор по продуктам #CloudMTS Михаил Соловьев рассказал CNews, каким образом провайдеры справляются с новыми вызовами, и объяснил, как технологическая платформа МТС будет расширяться в условиях дефицита железа.

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Михаил Бараблин
Лига Цифровой Экономики

Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой

Если раньше отечественное ПО использовалось параллельно с иностранным, то сегодня заказчики в стране полностью переходят на российские решения. Одним из них стала платформа Cloudate — о возможностях продукта и о том, как происходит импортозамещение в сфере облаков и чем живет рынок, CNews поговорила с Михаилом Бараблиным, партнером, директором практики облачных решений Лиги Цифровой Экономики.

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Дмитрий Исаев
Softline

Дмитрий Исаев, Softline: Мы видим превосходные перспективы развития облачного бизнеса в России

Антироссийские санкции вызвали ажиотаж на рынке облаков, привели к росту цен и запустили процесс миграции отечественных компаний из западных сервисов. Руководитель управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев рассказал CNews, что, несмотря на случаи полной блокировки доступа с потерей данных, отечественный бизнес не готов сразу отказаться от сервисов западных облачных провайдеров, и объяснил, как Softline планирует строить облака на российских решениях, включая собственные разработки. 

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Облака получают прописку и меняют «начинку»

Переход на санкционно-устойчивые решения, быстрый и массовый, — острая необходимость для экономики России. Такие решения должны быть созданы нашими разработчиками, без использования библиотек и фреймворков, способных попасть под санкции, а также работать без обязательного доступа к серверам, расположенными за пределами РФ. В любом сегменте данный процесс имеет свою специфику, в том числе и в облачном.

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