Облачные сервисы 2022
Облака существенно лучше, чем ИТ-рынок в целом, переживает проблемы, сотрясающие мировую экономику и в ближайшие годы этот сегмент ИТ-рынка продолжит расти двузначными темпами. В России дополнительным стимулом переходить в облака стали санкции, затруднившие многим компаниям доступ к оборудованию для реализации проектов в собственных дата-центрах. Как и во всем мире, в нашей стране доминирует сегмент SaaS, а вот спрос на «платформенные» услуги пока существенно ниже, чем в других странах. Однако положение меняется и спрос на PaaS также начинает быстро расти. Тормозом на пути внедрения облачных сервисов может стать существенное увеличение стоимость услуг облачных провайдеров, связанное как с ростом спроса, так и ростом затрат самих провайдеров.
04.08.2022
Рост цен компенсирует замедление роста рынка
Читать полностью
Рынок IaaS продолжает динамично развиваться, на нем по-прежнему спрос превышает предложение. В 2021 г. этот сегмент в два раза опередил по темпам роста рынок ИТ в целом, а общий объем поставок IaaS, по оценке CNews, достиг ₽60 млрд. В 2022 г. скорость роста замедлится, однако по сравнению с другими направлениями ИТ сохранится опережающая динамика. Хотя проблемы в экономике ограничат покупательную способность бизнеса, доходы провайдеров сохранятся на высоком уровне благодаря росту цен.
Рынок IaaS продолжает динамично развиваться, на нем по-прежнему спрос превышает предложение. В 2021 г. этот сегмент в два раза опередил по темпам роста рынок ИТ в целом, а общий объем поставок IaaS, по оценке CNews, достиг ₽60 млрд. В 2022 г. скорость роста замедлится, однако по сравнению с другими направлениями ИТ сохранится опережающая динамика. Хотя проблемы в экономике ограничат покупательную способность бизнеса, доходы провайдеров сохранятся на высоком уровне благодаря росту цен.
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики IaaS в России
|№ 2021
|Компания
|Выручка IaaS в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка IaaS в 2020 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Softline
|10 007 646
|7 690 497
|30%
|2
|Ростелеком
|8 779 200
|8 302 800
|6%
|3
|SberCloud
|7 360 520
|2 574 323
|186%
|4
|МТС
|6 100 000
|4 519 000
|35%
|5
|Selectel
|5 001 935
|3 422 322
|46%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Спрос на IaaS и SaaS устойчиво растет, на PaaS — только формируется
Читать полностью Как и все последние годы, облака остаются наиболее устойчивым к кризисам сегментом ИТ. Поставки облачных сервисов растут двузначными темпами во всем мире и Россия — не исключение. В ближайшие годы, как полагают аналитики, этот тренд сохранится. Главное отличие отечественного рынка — относительно малая востребованность платформенных сервисов, однако именно этот сегмент будет наиболее динамично развиваться в ближайшие годы.
Как и все последние годы, облака остаются наиболее устойчивым к кризисам сегментом ИТ. Поставки облачных сервисов растут двузначными темпами во всем мире и Россия — не исключение. В ближайшие годы, как полагают аналитики, этот тренд сохранится. Главное отличие отечественного рынка — относительно малая востребованность платформенных сервисов, однако именно этот сегмент будет наиболее динамично развиваться в ближайшие годы.
Уход иностранных вендоров даст импульс развитию SaaS
Читать полностью
Если судить по динамике топ-20 рейтинга CNews SaaS, темпы роста продаж «ПО как услуги» в этом году существенно замедлились. Снижение динамики связано с насыщением сегмента электронного документооборота и уменьшением выручки от перепродажи продуктов иностранных вендоров. Однако относительно низкий уровень проникновения SaaS в других сегментах и уход западных компаний создают предпосылки для быстрого роста спроса на «российский SaaS».
Если судить по динамике топ-20 рейтинга CNews SaaS, темпы роста продаж «ПО как услуги» в этом году существенно замедлились. Снижение динамики связано с насыщением сегмента электронного документооборота и уменьшением выручки от перепродажи продуктов иностранных вендоров. Однако относительно низкий уровень проникновения SaaS в других сегментах и уход западных компаний создают предпосылки для быстрого роста спроса на «российский SaaS».
CNews Analytics: Крупнейшие поставщики SaaS в России
|№ 2021
|Компания
|Выручка SaaS в 2021 г., ₽тыс. с НДС
|Выручка SaaS в 2020 г., ₽тыс. с НДС
|Рост выручки 2021/2020, %
|1
|Softline
|23 783 911
|22 437 652
|6,0%
|2
|СКБ Контур
|22 000 000
|17 700 000
|24,3%
|3
|Тензор
|9 435 128
|7 200 024
|31,0%
|4
|Манго Телеком
|5 370 142
|4 451 659
|20,6%
|5
|Ростелеком
|4 767 600
|4 267 200
|11,7%
Источник: CNews Analytics, 2022Перейти к полному рейтингу
Сергей Пимков, Selectel: Какие IaaS-решения нужны бизнесу в 2022 году
Читать полностью Текущие клиенты увеличивают потребление облачных услуг, а миграция российских пользователей из западных сервисов привела к увеличению числа новых клиентов в марте в 3,5 раза, рассказал CNews Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов компании Selectel. По его словам, ключевым направлением бизнеса является IaaS, при этом компания активно развивает и платформенные сервисы.
Текущие клиенты увеличивают потребление облачных услуг, а миграция российских пользователей из западных сервисов привела к увеличению числа новых клиентов в марте в 3,5 раза, рассказал CNews Сергей Пимков, заместитель генерального директора по разработке и эксплуатации продуктов компании Selectel. По его словам, ключевым направлением бизнеса является IaaS, при этом компания активно развивает и платформенные сервисы.
Михаил Соловьев, МТС: В месяц мы реализуем 4-5 миграций из иностранных сервисов в облако МТС
Читать полностью Популярность облаков привела к ужесточению требований заказчиков в области отказоустойчивости — максимально допустимый простой составляет всего несколько минут. Кроме того, сейчас клиенты увеличивают масштабы инсталляций — запросы на объемы хранения свыше одного петабайта более не являются редкостью. Одновременно с этим растет число проектов по миграции с иностранных облаков в Россию. Директор по продуктам #CloudMTS Михаил Соловьев рассказал CNews, каким образом провайдеры справляются с новыми вызовами, и объяснил, как технологическая платформа МТС будет расширяться в условиях дефицита железа.
Популярность облаков привела к ужесточению требований заказчиков в области отказоустойчивости — максимально допустимый простой составляет всего несколько минут. Кроме того, сейчас клиенты увеличивают масштабы инсталляций — запросы на объемы хранения свыше одного петабайта более не являются редкостью. Одновременно с этим растет число проектов по миграции с иностранных облаков в Россию. Директор по продуктам #CloudMTS Михаил Соловьев рассказал CNews, каким образом провайдеры справляются с новыми вызовами, и объяснил, как технологическая платформа МТС будет расширяться в условиях дефицита железа.
Наша платформа закрывает все потребности по управлению разработкой
Читать полностью Если раньше отечественное ПО использовалось параллельно с иностранным, то сегодня заказчики в стране полностью переходят на российские решения. Одним из них стала платформа Cloudate — о возможностях продукта и о том, как происходит импортозамещение в сфере облаков и чем живет рынок, CNews поговорила с Михаилом Бараблиным, партнером, директором практики облачных решений Лиги Цифровой Экономики.
Если раньше отечественное ПО использовалось параллельно с иностранным, то сегодня заказчики в стране полностью переходят на российские решения. Одним из них стала платформа Cloudate — о возможностях продукта и о том, как происходит импортозамещение в сфере облаков и чем живет рынок, CNews поговорила с Михаилом Бараблиным, партнером, директором практики облачных решений Лиги Цифровой Экономики.
Дмитрий Исаев, Softline: Мы видим превосходные перспективы развития облачного бизнеса в России
Читать полностью Антироссийские санкции вызвали ажиотаж на рынке облаков, привели к росту цен и запустили процесс миграции отечественных компаний из западных сервисов. Руководитель управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев рассказал CNews, что, несмотря на случаи полной блокировки доступа с потерей данных, отечественный бизнес не готов сразу отказаться от сервисов западных облачных провайдеров, и объяснил, как Softline планирует строить облака на российских решениях, включая собственные разработки.
Антироссийские санкции вызвали ажиотаж на рынке облаков, привели к росту цен и запустили процесс миграции отечественных компаний из западных сервисов. Руководитель управления облачных решений Softline Дмитрий Исаев рассказал CNews, что, несмотря на случаи полной блокировки доступа с потерей данных, отечественный бизнес не готов сразу отказаться от сервисов западных облачных провайдеров, и объяснил, как Softline планирует строить облака на российских решениях, включая собственные разработки.
Облака получают прописку и меняют «начинку»
Читать полностью Переход на санкционно-устойчивые решения, быстрый и массовый, — острая необходимость для экономики России. Такие решения должны быть созданы нашими разработчиками, без использования библиотек и фреймворков, способных попасть под санкции, а также работать без обязательного доступа к серверам, расположенными за пределами РФ. В любом сегменте данный процесс имеет свою специфику, в том числе и в облачном.
Переход на санкционно-устойчивые решения, быстрый и массовый, — острая необходимость для экономики России. Такие решения должны быть созданы нашими разработчиками, без использования библиотек и фреймворков, способных попасть под санкции, а также работать без обязательного доступа к серверам, расположенными за пределами РФ. В любом сегменте данный процесс имеет свою специфику, в том числе и в облачном.
По вопросам сотрудничества при подготовке обзоров обращайтесь по электронному адресу
review@cnews.ru или по телефону +7 (495) 500-00-36.
Мнение авторов статей может не совпадать с позицией редакции. За содержание рекламных объявлений редакция ответственности не несет.
Авторские права на дизайн и всю информацию обзора, а также на подбор и расположение материалов принадлежат компании CNews. Все права защищены и охраняются законом.