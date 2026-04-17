Потанин: Искусственный интеллект даст России колоссальный экономический эффект, но не заменит человека

Глава «Норникеля» Владимир Потанин в интервью каналу «Россия 24» заявил, что внедрение технологий ИИ способно обеспечить колоссальный эффект для экономики нашей страны. При этом, по словам бизнесмена, Россия должна претендовать на третье место в мире после США и Китая, развивая собственные суверенные решения, но не замыкаясь в полной изоляции.



Суверенитет без изоляции

Владимир Потанин в интервью каналу «Россия 24» назвал экономический эффект от ИИ колоссальным и заявил, что Россия обязана бороться за третье место в мире после США и Китая, сочетая развитие суверенных решений с открытостью миру. «Нам это третье место надо обязательно завоевать и не допускать отрыва. Какая-то часть технологий должна быть суверенной на случай давления извне, но при этом мы должны внедрять лучшие мировые разработки», — отметил Потанин.

Он добавил, что значительная доля будущего ВВП страны будет производиться с участием систем искусственного интеллекта, однако ключевые решения, связанные с безопасностью и этикой, должны оставаться за человеком.

И, если для корпораций это просто сложности на пути к цели, то для малого и среднего бизнеса – вопрос выживания. «Крупные компании, такие как "Норильский никель", «Т-Технологии», "Яндекс", – мы это выдержим. А небольшие компании, маленькие стартапы такой нагрузки могут не выдержать. И те коллективы, которые там работают, попадут в зону риска того, что они куда-то уедут. – описывает Владимир Потанин негативный сценарий развития событий».

Участники рынка подтверждают эти опасения. «Для команды из пяти-десяти человек, которая делает прикладное ИИ-решение, каждый дополнительный регуляторный шаг – угроза проекту. Для сертификации, маркировки и локализации у крупного вендора есть специальный отдел, а стартап потеряет на этом существенные ресурсы. При этом именно небольшие команды сегодня закрывают узкие задачи, будь то генерации визуального контента или автоматизация коммуникаций и креативных процессов, за которые большие игроки не берутся», – отмечает Ольга Зуева, сооснователь ИИ-платформы для дизайна и маркетинга «Фиджитал Плюс».

3 сентября 2025 года. Работа контрольно-аналитического управления (КАУ) Заполярного филиала «Норникеля»

Разделить регулирование

Одной из главных тем обсуждения стало государственное регулирование. Потанин предложил четко разделить две сферы: там, где речь идет о государственной и национальной безопасности, необходимо жесткое регулирование, вплоть до запрета на использование несертифицированных алгоритмов.

«Мне кажется, основным принципом регулирования должно быть разделение того, что важно для государства, что государство контролирует, и того, что развивается свободным образом».

В сфере же частных инвестиций и предпринимательской инициативы, по его мнению, следует дать максимум свободы, убрав избыточную бюрократию.

Излишняя бюрократизация замедлит развитие искусственного интеллекта, так как новые разработки не будут своевременно использоваться, считает он. «Это не позволило бы нам сохранять более или менее лидирующие позиции на сегодняшний день», — полагает глава «Норникеля».

4 марта 2026 года. Лаборант лаборатории новых материалов "Норникеля" в Москве

ИИ на производстве: 70% агрегатов уже под контролем нейросетей

Потанин также поделился практическими результатами внедрения искусственного интеллекта в «Норникеле». По его словам, нейросети уже управляют 70% агрегатов обогащения руды. Экономический эффект от цифровизации и использования алгоритмов машинного обучения измеряется десятками миллиардов рублей, а к 2030 году, по оптимистичным прогнозам компании, может превысить 50 млрд рублей в год.

Он отметил, что внедрение генеративных моделей помогает компании эффективнее развивать новые рынки сбыта и создавать инновационные материалы в условиях санкционного давления. По словам Потанина, технологии машинного обучения применяются для создания новых материалов, в частности с использованием палладия в качестве замены платины и иридия.

«Мы научились так воздействовать на свойства палладия, что он применяется в самых разных отраслях. Недавно первые полтонны палладия отправили в Китай для производства стекловолокна. В дальнейшем замахиваемся на изменение кристаллической решетки палладия. Можем получить металл с заранее заданными свойствами, и его применение станет очень широким».

Также «Норникель» развивает собственную фундаментальную модель MetalGPT-1 , созданную на отраслевых данных. Модель стала первой в семействе больших языковых моделей компании с открытым исходным кодом (open source).

В отличие от универсальных моделей, обученных на общих интернет-данных, MetalGPT-1 изначально спроектирована для работы с профессиональной терминологией, аббревиатурами и сложными технологическими цепочками, что снижает уровень галлюцинаций и повышает качество решений, принимаемых на основе рекомендации искусственного интеллекта.

Стратегическое планирование

По мнению бизнесмена, в будущем эти технологии станут вносить существенный вклад в общий объем ВВП России. «В каком-то смысле через некоторое время большая часть ВВП страны, да и в мире будет производиться с участием технологий искусственного интеллекта. Я думаю, что он проникнет во все сферы жизни. Значительная часть валового внутреннего продукта будет производиться при помощи технологии искусственного интеллекта и с участием этого интеллекта», — сказал Потанин.

При этом глава «Норникеля» уверен, что ИИ не заменит человека, а технологии должны развиваться в свободной среде: «Важно оставить незарегулированную сферу применения частной инициативы, потому что ИT-специалисты отчасти живут мечтой. А мечту нельзя зарегулировать. Искусственный интеллект не должен нас заменить, он должен нам помогать. Какой бы ИИ мы ни внедрили, мы остаемся людьми, и человеческий аспект в принятии решений сохранится».

Тезис о важности среды для ИИ-специалистов подтверждают и эксперты кадрового рынка. «Рынку не хватает не столько программистов, хотя и с этим пока еще наблюдается дефицит, сколько отраслевых специалистов со знанием возможностей технологий искусственного интеллекта, умением применять их для решения отраслевых задач. Такой специалист не обязательно должен создавать большие языковые модели, но вот дообучать их на специфических данных своей отрасли, формировать сервисы на основе таких отраслевых LLM, управлять мультиагентными системами, активно взаимодействующими с отраслевой моделью, обеспечивая кибербезопасть в сфере ИИ – это, безусловно, то, что он должен уметь.

Удержать таких отраслевиков одной зарплатой не всегда возможно: им нужна не только инфраструктура для работы и интересные задачи, но и свобода экспериментировать, среда, в которой не надо тратить ресурс на бюрократию. Когда регуляторное давление растет, и без нависающей над тобой ответственности нельзя ступить и шагу – дух создания испаряется, вдохновение улетучивается, а руки над клавиатурой начинают трястись. Появляется стойкое желание перебраться из тяжелой во всех смыслах промышленности в более свободный финтех или какой-нибудь e-commerce, где дышится легче, а работается проще и быстрее. Промышленность такую "нематериальную" конкуренцию может проиграть», – констатирует Осадчук Евгений, руководитель направления «Искусственный интеллект» департамента развития технологий и программ ДПО Технопарка «Сколково».

28 октября 2025 года. Россия, Москва. Центр палладиевых технологий

Напомним, что в последние годы российские власти и крупный бизнес активно обсуждают национальную стратегию развития ИИ до 2030 года. Эксперты называют позицию главы «Норникеля» одной из самых сбалансированных, сочетающей прагматизм государственника и гибкость технологического предпринимателя.