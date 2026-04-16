Москва потратит почти четверть миллиарда на ПАК «альтернативной навигации»

«Мосгортранс» выделил 223 млн рублей на внедрение программно-аппаратного комплекса для обеспечения работы «альтернативной навигации».

Как выяснил CNews, «Мосгортранс» выделил 223 млн руб. на внедрение специализированного программно-аппаратного комплекса (ПАК), предназначенного для обеспечения функционирования «альтернативной навигации».

Соответствующее техническое задание было опубликовано Департаментом Москвы по конкурентной политике 7 апреля 2026 г. на сайте госзакупок в рамках подготовки к заключению контракта с подрядной организацией.

Согласно техническому заданию, проект направлен на повышение отказоустойчивости и безопасности навигационного обеспечения городского пассажирского транспорта.

Фото М. Денисова. Сайт правительства Москвы
Формулировку «альтернативная навигация» в тендерных документах ведомство не пояснило. Но вероятно речь идет об городском аналоге GPS и «ГЛОНАСС», который «Мосгортранс» начал разрабатывать в январе этого года. CNews отправил в ведомство запрос с целью выяснить этот нюанс и ожидает ответов.

Согласно техническому заданию, работы будут выполняться в четыре последовательных этапа и охватят три ключевые площадки заказчика, расположенные в Москве.

Общий срок реализации проекта составляет 50 рабочих дней с даты заключения контракта. Подготовительный этап, который включает обследование существующей инфраструктуры и разработку проектной документации, займет первые 15 рабочих дней. Последующие 15 рабочих дней отведены на монтаж оборудования и передачу лицензионного программного обеспечения. Финальный этап — непосредственно внедрение и настройка комплекса — продлится с 31-го по 50-й рабочий день.

Подробности тендера

Техническая часть проекта предусматривает поставку и монтаж широкого спектра оборудования, которое должно быть новым, не бывшим в употреблении.

Согласно спецификации, в состав ПАК входят аппаратные межсетевые экраны с пропускной способностью не менее 0,1 Гбит/с, поддержкой алгоритмов шифрования DES, 3DES, AES и сертификатом ФСТЭК класса не ниже 4. Также поставляются управляемые коммутаторы с 48 портами LAN, поддержкой VXLAN и EVPN-VXLAN, производительностью полного дуплекса от 4096 Гбит/с.

Отдельно выделены шлюзы безопасности, способные работать в кластере, с активным охлаждением и возможностью установки в стандартную 19-дюймовую стойку.

Василий Кузнецов, Институт востоковедения РАН: Формула «российские технологии + эмиратские деньги» могла бы сработать
Серверное оборудование включает стойковые серверы с двумя процессорами частотой от 2,4 ГГц, оперативной памятью DDR5 объемом от 64 Гбайт на модуль и твердотельными накопителями (SSD) интерфейсов SATA и NVMe. Общее количество поставляемых серверов — 14 штук, распределенных между двумя площадками.

Помимо «железа» в закупку также входит программное обеспечение для виртуализации и облачных вычислений в количестве 32 копий (по 16 на две площадки). ПО предоставляется по простой (неисключительной) лицензии на срок действия исключительных прав и должно иметь сертификат ФСТЭК России.

Функционал включает создание и управление виртуальными машинами, объектное хранилище с S3-совместимым интерфейсом, поддержку контроля доступа, репликацию, кодирование со стиранием, резервное копирование, интеграцию с SIEM и LDAP, а также поддержку GPU для задач машинного обучения. Важным требованием является совместимость с импортозамещенным программным обеспечением, операционными системами и системами управления базами данных, их названия в документах не указаны.

Все компоненты ПАК должны быть защищены от несанкционированного выполнения произвольного кода с использованием процессоров x86 и исключать наличие бэкдоров или удаленных инструментов управления, позволяющих третьим лицам получать доступ к аппаратной или программной части.

Антон Мушинский

