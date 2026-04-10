У мегаполисов в России заканчиваются электрические мощности

Электрические мощности у мегаполисов в России заканчиваются — в ближайшее время необходимо будет определиться с локациями для строительства новых ЦОДов. Прямо сейчас идет дискуссия, на каком расстоянии от Москвы можно построить еще один масштабный дата-центр, рассказал на конференции Data Fusion президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. Мощности требуются в том числе для повсеместного внедрения ИИ-решений в различных отраслях.

Вычислительные мощности: сколько стоят ЦОДы для ИИ?

Крупные российские города сегодня сталкиваются с нехваткой электрических мощностей — об этом на конференции Data Fusion сообщил президент «Ростелекома» Михаил Осеевский. По его словам, сейчас активно обсуждается, где и на каком расстоянии от Москвы реально построить еще один масштабный дата-центр. Последний ЦОД мощность в 40 мегаватт обошелся компании в 40 млрд руб., уточнил Осеевский. Следующий проект оценивается уже в 100 млрд руб., так как предполагает мощность до 100 мегаватт, и компании потребуются партнеры для реализации проекта.

«Что касается окупаемости, если нам удается реализовывать продукты, связанные с облачными вычислениями, можно окупить такой ЦОД через 5-7 лет. Если это просто предоставление мест в аренду — через 10 лет. Обычно это микс-схемы», — поделился Осеевский.

Период окупаемости строительства ЦОДов остается очень длинным

Поддержать строительство ЦОДов, по его мнению, помогут кооперации с финансовыми институтами, маркетплейсами и различными фэмили-офисами.

Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций России Сергей Цветков в рамках этой же пленарной сессии «Инфраструктура для экономики данных и эпохи роботизации: технологии, инвестиции, кадры» сообщил, что сейчас ведется работа по анализу потребности рынка в вычислительных ресурсах под ИИ — ведомство опрашивает госкомпании, госорганы и рынок в целом.

«По результатам опроса мы хотим спроектировать меры поддержки, которые будут применяться — от налоговых преференций до льготных условий по финансированию строительства центров обработки данных», — анонсировал Цветков.

Первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов в свою очередь усомнился в том, что рынок ЦОДов в России сегодня может рассматриваться как новая «цифровая валюта» — так как период окупаемости таких проектов слишком длинный, а прогнозировать экономический эффект от подобных инвестиций очень сложно. По его словам, в том числе поэтому в цифровых стратегиях компании очень неохотно прогнозируют свою потребность в вычислительных мощностях.

«Пока конверсия ИИ в экономике недостаточна, — подчеркнул Пьянов. — И в ближайшем будущем создавать мощности будет так же долго и дорого. <...> Напомню, что у нас страна с высокой стоимостью денег и нестабильной ключевой ставкой».

Директор по цифровым технологиям «Росатома» Евгений Абакумов в ответ на это подчеркнул, что по уровню производительности труда на мировой арене Россия выглядит не очень хорошо, и у нее нет другого пути, как заменять рутинный труд ИИ-технологиями — на фоне общего снижения количества людей в экономике.

«Несмотря на высокую ставку и не самую дешевую стоимость электроэнергии в нашей стране, нам придется вкладываться в эти технологии и строить большие инфраструктурные объекты с максимальным применением ИИ-технологий», — отметил он, предложив государству инициировать новую национальную программу «Экономика данных 2.0», в которой будет сформулирована стратегия системного применения ИИ в экономике.

Директор фонда «Иннопрактика» Катерина Тихонова в свою очередь напомнила о важности качества кадров в достижении задачи обеспечения России достаточным объемом вычислительных мощностей и призвала компании поддерживать вузы.

«Нет необходимости пылесосить кадры из науки, важно работать с учеными в университетах — это ключевой рецепт, который поможет бизнесу получить необходимую экспертизу и квалифицированные кадры в этой сфере. Но компетенции должны сохраняться в университетах», — резюмировала она.

Готовится платформа промышленных данных

Кроме того, в России стартовала работа над созданием платформы больших данных для промышленности, сообщил замминистра промышленности и торговли России Василий Шпак. Ведомство уже обсудило проект с Минцифры, аппаратом Правительства и отраслевыми индустриальными центрами компетенций. Замглавы Минпромторга призвал всех заинтересованных участников рынка к сотрудничеству.

«Основной вопрос — это создание платформы промышленных данных. И когда я говорю про платформу, я имею в виду не очередную информационную систему. В первую очередь я говорю про совокупность правил, стандартов в отношении промышленных данных, форматов, системы доверия участников», — отметил Василий Шпак.

По словам замминистра, российская промышленность давно готова к внедрению ИИ, так как это позволит снижать издержки, выстраивать технологические цепочки, повышать производительность. Но получить хорошие эффекты от применения этой технологии можно обучая модели на отраслевых наборах данных — а не на данных одного предприятия. Иными словами, компании должны быть готовы делиться данными друг с другом.

«Но у нас явно есть проблемы с доверием, — добавил Василий Шпак. — Что в России означает конкуренция? Что конкурент должен быть мертв. С ним нельзя пить чай. <...> И это разрушает нас изнутри, потому что сильных, умных, успешных и эффективных игроков априори немного — нужно, чтобы они создали сеть, научились друг другу доверять».

Отметим, что Минпромторг разработал концепцию с принципами сбора, хранения, обогащения, обработки, предоставления, распространения и уничтожения промышленных данных еще в декабре 2024 г.

Стратегия по ЦОДам

Напомним, в январе 2026 г. правительству РФ с участием госкорпорации «Росатом» было поручено разработать и утвердить план мероприятий по развитию инфраструктуры центров обработки данных в России на период до 2030 г. и на перспективу до 2036 г. Документ должен коррелировать с учетом необходимости повышения доступности центров обработки данных для развития технологий искусственного интеллекта.

В феврале 2026 г. CNews писал о том, что российские энергосетевые компании начали отказывать в заключении договоров на подключение к электросетям новых центров обработки данных в Москве, потому что мощностей для них в столице не осталось. По подсчетам CNews, число запусков новых стойко-мест в коммерческих дата-центрах за 2025 г. сократилось почти в три раза.