В iPhone появится древняя «фишка» из Android, которая всех бесит. Незыблемый порядок уступит место бесконтрольному хаосу

Apple даст пользователям iPhone возможность размещать иконки на рабочих столах без обязательной упорядоченности – с пустыми местами между пиктограммами. Эта опция существует в Android с незапамятных времен и раздражает многих пользователей. Она дает возможность создать некрасивое месиво из иконок приложений вместо строго упорядоченных пиктограмм, как в iPhone.

Господствовать над хаосом

Через несколько месяцев все актуальные модели iPhone станут больше походить на самые дешевые смартфоны под управлением Android. Как пишет Bloomberg, Apple собирается встроить в iOS возможность размещения иконок на рабочих столах в произвольном порядке.

Это позволит оставлять на экранах с пиктограммами пустые места, если кому-то это потребуется. Подобная опция была реализована в Android в одной из первых ее версий более 10 лет назад, тогда как Apple все годы существования iOS (с 2007 г., когда она называлась iPhone OS) придерживалась другой философии – философии порядка.

На iOS все иконки приложений расположены строго в несколько рядов, без пропусков. Допускается только лишь менять их местами, но не более, плюс недавно появилась возможность убирать их в папки, тоже заимствованная у Android. Однако летом 2024 г. Apple откажется от этого ограничения, сообщает агентство Bloomberg.

Фото: John Appleseed / Unsplash Годами иконки приложений в iOS располагались строго по порядку, одна за одной

Древняя «фишка» Android станет частью iOS 18, и первоначально доступ к ней получат те, кто не боится устанавливать на свои устройства «сырые» бета-версии прошивок. Стабильная сборка iOS 18 ожидается осенью 2024 г. с релизом iPhone 16.

Польза или ненужная функция

С одной стороны, возможность расставлять иконки на рабочих столах смартфона в произвольном порядке сделает iOS более гибкой в плане кастомизации. С другой, далеко не все владельцы смартфонов на Android в восторге от этой функции.

Для примера, на главном экране Android-смартфона сотрудника CNews есть несколько пустых слотов для иконок, что уже портит общий внешний вид рабочего стола. К тому же при установке нового приложения операционка выносит его пиктограмму на соседний экран вместо того, чтобы заполнить ею пустой слот.

На то, что многие Android-пользователи предпочли бы строгую упорядоченность мнимой гибкости настройки рабочих столов, указывает ряд функций прошивки смартфонов Xiaomi, Redmi и Poco. В MIUI, а также в пришедшей ей на смену в конце 2023 г. HyperOS есть опция включения принудительного заполнения пустых ячеек. Также, если на рабочих столах уже образовался хаос из иконок, нужно встряхнуть смартфон, чтобы они встали в один ряд.

Всем хочется порядка, в том числе и владельцам Android-смартфонов

Не исключено, что Apple даст пользователям возможность выбирать между упорядоченными иконками, как было со времен первого iPhone, и беспорядочным их расположением в стиле Android.

Очень много нового

Как пишет Bloomberg, iOS 18 станет едва ли не крупнейшим обновлением мобильной платформы Apple за всю историю ее существования. Впрочем, iOS 7, явившую миру нынешний плоский интерфейс, в этом плане обогнать будет сложно.

По информации агентства, упор в новой прошивке будет сделан на нейросетях и искусственном интеллекте. Есть неофициальные сведения, что в iOS 18 появится новейший ИИ-бот Gemini, разработанный Google.

Пока сложно представить, чему именно научатся iPhone с обновлением до iOS 18, если учитывать, что платформа уже располагает встроенным умным ассистентом Siri. Да, он в значительной степени отстает по своим возможностям от подавляющего большинства конкурентов, но все же базовые функции в ней имеются. Не исключено, что технологии Google Apple в итоге использует для усовершенствования Siri, чтобы он больше не был в числе отстающих.

Премьера iOS 18 состоится в начале лета 2024 г. на ежегодной конференции Apple – Worldwide Developers Conference или WWDC. Пока неизвестно, какие именно устройства ее получат – Apple ежегодно отправляет на свалку истории часть своих продуктов, лишая их возможности обновления ПО.

Например, в 2023 г. Apple поступила так с юбилейным iPhone X, вышедшим в 2017 г. Нынешняя iOS 17 устанавливается только на iPhone XS, XS Max и XR, iPhone 11, 11 Pro и 11 Pro Max, iPhone SE второго и третьего поколений, iPhone 12, 12 Mini, 12 Pro и 12 Pro Max, iPhone 13, 13 Mini, 13 Pro и 13 Pro Max, iPhone 14, 14 Plus, 14 Pro, 14 Pro Max, а также на всю линейку iPhone 15.