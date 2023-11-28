Росатом проведет общероссийский форум по математическому моделированию

Российские разработчики и промышленные заказчики сформируют план действий по скорейшему достижению суверенитета в индустриальном ПО этого класса.



Конференция – 1 декабря

Госкорпорация «Росатом» совместно с Консорциумом разработчиков и потребителей CAD/CAE-систем проведет в Москве конференцию по математическому моделированию. Мероприятие, которое является российской площадкой обсуждения развития индустриального ПО САЕ-класса, пройдет 1 декабря в недавно открывшемся павильоне «Атом» на ВДНХ.

Главным вопросом повестки станет демонстрация уровня развития российского ПО класса САЕ и опыта его применения в промышленности. Участники обсудят возможности по кооперации экспертизы пользователей и разработчиков продуктов данного класса, а также взаимодействие ведущих предприятий, ИТ-компаний и специалистов в области математического моделирования в рамках развития платформы.

В программе

Участниками САЕ-форума станут глава Росатома Алексей Лихачев, директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева, директор Центра компетенций по импортозамещению в сфере ИКТ Илья Массух, проректор по цифровой трансформации СПбПУ Алексей Боровков, представители федеральных органов исполнительной власти, а также ведущих вузов, в числе которых НИЯУ «МИФИ» и МГТУ имени Н.Э. Баумана. Реальный сектор экономики представят эксперты предприятий атомной и ракетно-космической отраслей, авиастроения, машиностроения, других высокотехнологичных индустрий.

Модератором выступит Александр Фертман, директор по науке и образованию Фонда «Сколково».

На пленарной сессии «Настоящее и будущее российского CAE для промышленности, науки и образования» руководители федеральных органов исполнительной власти, промышленных и ИТ-компаний, а также университетов ответят на вопросы о том,





какой функционал CAE-систем наиболее востребован в ключевых отраслях;

способны ли российские разработчики сегодня закрыть своими продуктами потребности критических отраслей в системах математического моделирования;

как объединение усилий разработчиков и выход на совместимость различных решений повлияет на функциональность российского САЕ;

какие технологические разработки и организационные решения способны обеспечить развитие российских САЕ-систем и успешную конкуренцию отечественных компаний с мировыми лидерами этой сферы.





В ходе мероприятия пройдет презентация нового модуля линейки цифровых продуктов «Росатома» «Логос» - «Логос ЭМИ» («Логос Электромагнитное излучение»), предназначенного для решения задач инженерного моделирования электромагнитных процессов в высокотехнологичных отраслях промышленности.

Также будут рассмотрены механизмы популяризации отечественных систем математического моделирования среди молодых специалистов и формирование кадрового резерва, нацеленного на разработку перспективных решений, опережающих текущую мировую практику.

На полях конференции состоится награждение финалистов II Всероссийской олимпиады по математическому моделированию среди студентов ВОММ-2023 и лекторий о перспективных технологиях математического моделирования. Олимпиада впервые стартовала по инициативе Росатома в предыдущем году и стала основным элементом формируемого в стране кадрового лифта для молодых исследователей и разработчиков САЕ-сферы. В 2023 году на участие в олимпиаде поступило 450 заявок из 66 вузов 30 городов РФ. По результатам всех отборочных этапов определены 27 финалистов, представляющих НИЯУ «МИФИ», МГТУ имени Н.Э. Баумана, МГУ имени М.В. Ломоносова, МФТИ, ННГУ имени Н.И. Лобачевского, Самарского НИУ имени академика С.П. Королева, Санкт-Петербургского политехнического университета Петра Великого, Санкт-Петербургского горного университета. Финальные соревнования пройдут 29 ноября в преддверии конференции по математическому моделированию.

Ранее директор по цифровизации Росатома Екатерина Солнцева отмечала, что госкорпорация, будучи ответственной за реализацию правительственной дорожной карты развития нового индустриального ПО, предложила проект развития и внедрения отечественной вычислительной САЕ-платформы: интеграция на нее модулей различных разработчиков позволит в короткие сроки достичь мирового уровня функциональности – в области математического моделирования Россия за 2 года сможет выйти на лидирующие мировые позиции. «САЕ-система Росатома «Логос» — продукт номер один данного класса в России. Сегодня его функциональность составляет 62%, в сравнении с аналогичными продуктами мировых лидеров. Но если мы на единой платформе объединим все имеющиеся в стране разработки, это сразу даст 85% функциональности мировых лидеров. По оставшимся 15% посмотрим наработки предприятий и возможности стартапов… За два года мы сможем выйти на лидирующие мировые позиции».

Росатом является партнером государства в реализации проектов цифровизации, направленных на обеспечение технологического суверенитета российской промышленности. Создание импортонезависимого индустриального ПО обеспечит конкурентоспособность российских высокотехнологичных отраслей и их дальнейшее развитие. Программные решения, создаваемые разработчиками Госкорпорации, а также инициативы Росатома по объединению потенциала российских ИТ-компаний, являются важным компонентом достижения глобального технологического лидерства России в цифровой сфере, а также фактором усиления роли Госкорпорации в процессах суверенного развития перспективных технологий.

Регистрация на онлайн-участие по ссылке.