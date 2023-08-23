Google уступил «Яндексу» лидерство в российском поиске с большим отрывом

Россиян, вышедших с компьютеров в интернет через Google Chrome стало в июле 2023 г. на 5% меньше, чем в 2022 г. Поисковый трафик Google в России сократился почти на 10%. Пользователи опасаются хакерских атак и не хотят смотреть навязчивую рекламу.



Больше не лидер

Google теряет аудиторию в России, свидетельствуют данные аналитической компании Statcounter. Летом прошлого года Google был лидером в российском поиске, но теперь он с большим отрывом уступает «Яндексу».

В июле 2023 г. через браузер Google Chrome с компьютеров россиян было совершено 45% заходов в интернет. Это на 5 процентных пункта меньше, чем годом ранее. Доля поискового интернет-трафика Google сократилась еще больше — около 39% в июле 2023 г. при 48,6% в июле 2022 г.

Для сравнения — у «Яндекса» доля заходов с компьютеров выросла в июле 2023 г. на 5 п.п. год к году и составила 60%.

Отказываться от американского поисковика пользователей стимулирует наличие уязвимостей к хакерским атакам и нежелательная реклама, сказали эксперты изданию.

Небезопасно

Одной из причин недоверия к Chrome источник «Известий», близкий к одной из российских digital-компаний, считает все большее число уязвимостей к хакерским атакам. Только за первую половину 2023 г. Google трижды (два раза в апреле и один раз в июне) выпускал патчи для критических уязвимостей — обновления, закрывающие бреши, через которые злоумышленники могут проникать в компьютер.

В магазине Google Play было удалено 11 вирусных приложений, заставляющих пользователей подписываться на платные сервисы. Жертвами стали свыше 620 тыс. устройств, как писало в мае 2023 г. издание Antimalware со ссылкой на отчет «Лаборатории Касперского».



Более важной с точки зрения российского рынка причиной снижения доли Google источник «Известий» считает ее отказ от поддержки Windows 7, 8 и 8.1 — последнее обновление Chrome для этих операционных систем было выпущено в феврале 2023 г. Заменить сейчас старые Windows на новые, во всяком случае легально, невозможно из-за прекращения Microsoft операций в России.

На рынке отечественных мессенджеров пока нет лидера бизнес-коммуникации

«А это значит, что обнаруженные после февраля уязвимости не закрыты и у россиян, пользующихся старыми версиями Windows, есть риск столкнуться с кибератаками. Речь идет о примерно 12,5% компьютеров в России. В корпоративном сегменте доля таких пользователей примерно 20–25% ежедневно», — предупреждает специалист.

Кроме того, Google отказался поддерживать российские сертификаты безопасности (SSL) — из-за этого в его браузере не открывается часть российских сайтов, например порталы госведомств.



Навязчивая реклама

В условиях сложившейся геополитической ситуации пользователей стала раздражать реклама, которую зачастую выдает Google, поэтому таким сервисом стали пользоваться реже, рассказал «Известиям» директор центра Solar appScreener ГК «РТК-Солар» Даниил Чернов.

В мае 2023 г. многие пользователи гаджетов на ОС Android заметили, что поисковая строка магазина приложений Google Play теперь показывает навязчивую рекламу. Она выдается в окне поиска приложений на самой верхней строчке, где раньше были четырех предыдущих запроса пользователя. Об этом сообщил «Рамблер».

Российским же компаниям Google отказывается оказывать услуги по размещению рекламы. CNews писал, что российскому представительству Google ООО «Гугл» в июне 2022 г. подало заявление на признание себя банкротом и перестало оказывать рекламные услуги. К марте 2023 г. количество отечественные компаний, обратившихся в суд с исками к ООО «Гугл» достигло 885. Большая часть исков связана именно с рекламой. Например, один из истцов не смог вернуть себе из рекламного кабинета оставшиеся там средства.