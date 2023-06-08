Microsoft открывает мультирегиональный офис в Казахстане

Американские корпорации Apple, Google и Microsoft намерены расширить сотрудничество с Казахстаном. Microsoft откроет в стране свой межрегиональный хаб, а Google переформатирует деятельность на местный рынок. Помимо технологический компаний, Boeing может начать обучать персонал в Казахстане.

Американцы делятся компетенциями

Американские ИТ-гиганты заявили о готовности расширить свое присутствие в Казахстане. Среди таких компаний оказались Apple, Google и Microsoft, пишет «Интерфакс».

Например, Microsoft хочет создать в Казахстане мультирегиональный хаб, который охватит страны Центральной Азии, Азербайджана, Армении, Грузии, Монголии и Пакистана. Там же корпорация планирует обучать ИТ-специалистов для расширения казахстанского цифрового экспорта.

Google же заинтересован расширить сотрудничество с Казахстаном из-за ухода компании из России и переформатировать деятельность на местном рынке. Об этом представители корпораций рассказали на инвестиционном круглом столе в Астане.

В дискуссии участвовали более 20 американских компаний. В их числе, помимо Apple, Google и Microsoft,The Boeing Company, The Coca-Cola Company, EPAM Systems, ExxonMobil, General Electrics, Mastercard, Citibank и другие.

Фото: Freepik Microsoft открывает мультирегиональный хаб в Казахстане

Заинтересован в близком сотрудничестве и Boeing. Компания предложила обучать персонал в Казахстане, чтобы создать в стране квалифицированные кадры в авиационной сфере.

Россияне в Казахстане

Россияне также осваивают рынок Казахстана. Например, в декабре 2022 г. стало известно о выходе отечественных операторов дата-центров на рынок Казахстана. А в январе 2023 г. случилась обратная ситуация и подскочил спрос со стороны российских компаний на размещение инфраструктуры в казахстанских центрах обработки данных (ЦОД). Компании, решившиеся на это, хотят сбежать из-под санкций и получить доступ к запретным, но до сих пор не импортозамещенным иностранным сервисам.

MCN Telecom: по итогам 2022 г. трафик уменьшился, а выручка от услуг телефонии выросла на 39%. Бизнесу все более важны дополнительные функции IP-телефонии Маркет

Стоит отметить, что и российские ИТ-специалисты осели в Казахстане. В феврале 2022 г. началась первая волна релокации кадров, специалисты, в том числе, бежали в Армению, Грузию, Казахстан и Узбекистан. По примерным подсчетам, тогда страну покинуло около 50-70 тыс. человек. Однако как минимум треть из них вернулась в Россию. Российских сотрудников Huawei также в сентябре 2022 г. вывезли в Казахстан и Узбекистан.

Уход из России гигантов-вендоров

Американские корпорации расширяют свое присутствие в Казахстане после приостановки своей деятельности на территории России. Как сообщал CNews, в самом начале марта 2022 г. Apple полностью прекратила продажи всех своих устройств на территории России. То же касается и запчастей для ремонта техники Apple – их поставки в Россию сильно ограничены. Российские авторизованные сервис-центры Apple начали закрываться из-за проблем с поставками запчастей и на фоне сокращения потока клиентов. В дополнение к этому Apple начала мешать россиянам пользоваться приложениями российских банков – она удалила их из своего магазина, а скачать их со сторонних ресурсов, согласно политике самой Apple, невозможно.

Microsoft же начала изображать уход из нашей страны в первых числах марта 2022 г. Это мероприятие обошлось корпорации в $125 млн. Однако терять российский рынок Microsoft не намерена. И в конце апреля 2023 г. стало известно о том, что Microsoft массово рассылает российским компаниям письма с предложениями о продолжении сотрудничества и продлении лицензий на ее продукцию.

Google ушел из России вслед Apple и Microsoft, в мае 2022 г. и вывез большую часть сотрудников заграницу, в том числе в Дубай.