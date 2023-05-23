Россияне спешно отказываются от iPhone. Они пылятся на складах, цены падают с неимоверной скоростью

В России начали стремительно дешеветь новые iPhone. Цены на них упали на 3-13% в зависимости от модели, и на то есть несколько причин. Это и моральное устаревание моделей, и переполнение складов на фоне рухнувшего спроса и чрезмерных поставок. Россияне перегорели. В новых iPhone минимум инноваций, но максимум неудобств – привычные сервисы из-за санкций больше не работают, нужные приложения из App Store исчезают, а пользоваться «кирпичом» за условные 100 тыс. руб. желающих все меньше.

Дешевле, еще дешевле

В России наметилась тенденция резкого падения цен на смартфоны Apple iPhone. В зависимости от модели и конкретной модификации их стоимость рухнула на 3-13%, несмотря на множество внешних факторов. Сдержать цены на iPhone не смог даже новый раунд падения курса национальной валюты, а это всегда сопровождается удорожанием всего, в особенности техники. Март 2022 г., когда курс рубля ежедневно ставил исторические антирекорды, это наглядно показал.

Первыми на факт внезапного удешевления iPhone в российской рознице обратили внимание «Известия». Тенденцию подтверждают и представители отечественных розничных сетей. Например, в сети re:Store, ранее отказавшейся ремонтировать по гарантии купленную за рубежом технику Apple, новый iPhone 14 с накопителем на 256 ГБ в версии без физических SIM-карт подешевел приблизительно на 5%. Можно было бы предположить, что это связано с общей непопулярностью этой модели в мире и отсутствием поддержки привычных для россиян физических SIM-карт, но более продвинутый iPhone 14 Pro на 128 ГБ с двумя SIM-слотами тоже потерял в цене те же 5%. У новой Pro-серии проблем с востребованностью на рынке не наблюдается.

Зависимость от времени

Схожая с re:Store ситуация с ценами на смартфоны компании Apple наблюдается и в других сетях, а также в интернет-магазинах крупных операторов. По информации издания, базовый iPhone 14 на сайте МТС стал доступнее на 13%, если покупать версию на 128 ГБ, а модификация на 256 ГБ обойдется на 7% дешевле.

Фото: Apple Многие iPhone так и останутся на складах, не найдя своего покупателя

В крупных розничных сетях тоже можно купить iPhone со скидкой. Например, «М.Видео-Эльдорадо» снизил цену на iPhone 14 Pro 256 ГБ примерно на 10%.

Причин у происходящего несколько, и самая основная из них – серия iPhone 14 увидела свет еще в сентябре 2022 г., почти год назад, и в сентябре 2023 г. ожидается новая линейка iPhone 15. За это время производители устройств на Android успели выпустить множество новых моделей, включая флагманские, многие из которых превосходят iPhone по основным параметрам. Все это влияет на итоговую стоимость iPhone.

Зависимость цен на технику Apple от времени, прошедшего с момента ее релиза, подтвердили изданию и представители Inventive Retail Group, управляющей re:Store.. «Текущая линейка товаров Apple становится более доступной по цене ежегодно в преддверии выхода новинок в сентябре. Этот год в re:Store не исключение — стоимость MacBook, iPhone, iPad и Apple Watch снижена», – заявили они.

Еще более очевидные причины

Но моральное устаревание техники как таковой – не единственное, что приводит к удешевлению iPhone в российской рознице. В МТС сообщили изданию, что на это влияет целый ряд факторов, среди которых – закупочная стоимость и спрос.

Со спросом на iPhone в России далеко не все так очевидно, как было до 24 февраля 2022 г., когда Apple была в тройке лидеров на российском рынке смартфонов. В «М.Видео-Эльдорадо» сообщили CNews, что Apple по-прежнему в топах продаж, но не уточнили, на каком именно она месте. Они добавили лишь, что в настоящее время ее техника доступна по акции, не сообщив, что именно вынудило сеть снизить цены на нее. «Сейчас в рамках регулярных промоакций на ряд моделей действуют скидки. Так, iPhone 11 можно купить и в рассрочку, и со скидкой 18%, iPhone 14 Pro Max — со скидкой 10%» – сообщили CNews в ритейлере.

Между тем, есть более детальная статистика по продажам Apple, предоставленная исследовательским подразделением компании GS Group. По итогам I квартала 2023 г. в Россию было импортировано лишь 0,7 млн iPhone – Apple откатилась на пятое место на российском рынке, удержав лишь 11-процентную его долю по объемам продаж. Пока еще это третий по распространенности бренд смартфонов в России, но это лишь потому, что не все меняют телефоны каждый год.

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Apple ушла из России еще в марте 2022 г., и теперь абсолютно вся ее техника, доступная в России, ввозится по параллельному и «серому» импортам. За последние 15 месяцев россияне столкнулись с отказами в гарантийном ремонте ее устройств, в том числе iPhone, и недоступностью массы нужных и ежедневно используемых российских приложений в App Store – Apple нещадно удаляет их, тем самым делая свои iPhone все больше похожими на классические сотовые телефоны с точки зрения функциональности.

Предложение убивает спрос

Классический постулат экономики о том, что спрос рождает предложение, в случае с iPhone в России перестал работать. Опрошенные изданием эксперты заявили, что сейчас в стране напрочь отсутствует баланс между этими явлениями – смартфонов на рынке слишком много, и россияне не успевают их раскупать. И все это тоже влияет на снижение цен – конкуренция слишком сильная.

Это стало следствием хаоса с поставками iPhone, вызванного уходом Apple. Теперь ее смартфоны в Россию везут все, кому не лень, и Apple это никак не контролирует. Параллельный и классический «серый» импорты сделали свое дело, и теперь iPhone в стране больше, чем желающих приобрести такой смартфон.

По словам собеседников «Известий», происходящее связано, в том числе, с отсутствием в iPhone инноваций как таковых. Они подчеркивают, что падение спроса коснулось не только iPhone, но и в целом всех дорогих телефонов, за исключением складных с гибкими экранами – в них есть хоть какие-то инновации по сравнению с классическими моноблоками.

Android, настало твое время

Принудительное лишение россиян привычных функций, доступных на iPhone, вынуждает их отказываться от них в пользу устройств на Android, утверждают источники издания. Если на смартфон на iOS за условные 100 тыс. руб. нельзя скачать требуемое приложение, если им нельзя расплатиться в кафе или на кассе магазина, то многие начинают смотреть на конкурирующие устройства на другой платформе, за те же деньги очень часто наделенные более современной электроникой, но при этом не лишенные нужных потребителю функций.

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Статистика по переходу россиян с iPhone на Android на момент публикации материала отсутствовала. В США тем временем наблюдается обратная ситуация – 15% респондентов в США из числа людей, которые недавно приобрели смартфон компании Apple, до этого являлись обладателями Android-девайса. Показатель марта 2023 г. на четыре процентных пункта превышает зафиксированный годом ранее, а также на пять процентных пунктов результаты 2020 и 2021 гг.