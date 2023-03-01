США уничтожают единый мир Open Source. Разработку разваливают на восточный и западный лагеря

Разлом в коде

Мир открытого исходного кода раскалывается на китайский и американский, пишет редактор отдела экономики Азии издания Reuters Пит Суини (Pete Sweeney) в своей колонке.

Все началось в 2019 году когда США запретили Huawei использовать сервисы Google. Huawei тогда работал с открытым исходным кодом Android, и был вынужден разработать и перейти на свою ОС.

Сейчас OpenAI не позволяет жителям Китая и России создавать учетные записи для использования ChatGPT. Пекин ответил взаимностью, поручив своим технологическим компаниям не включать ChatGPT в свои платформы.

Скованные одной цепью

Однако, как отмечает аналитик, китайская и американская кодовые базы незримо, но глубоко переплетены. Китай является вторым по величине игроком GitHub, крупнейшего сервиса для хостинга ИТ-проектов и их совместной разработки, который Microsoft купила в 2018 г. за 7,5 млрд долларов.

Технологические гиганты Китая, такие как Alibaba и Tencent, сначала больше брали, чем отдавали, но теперь вносят щедрый вклад в зарубежные проекты OSS. Например, China Inc, поделилась платформами для разработки искусственного интеллекта (ИИ), в том числе и поисковой системой Baidu, PaddlePaddle, а также софтом по распознаванию изображений Megvii MegEngine.

Опасности

В текущей ситуации есть две большие проблемы, полагает Пит Суини. Во-первых, это безопасность. Западные разработчики используют открытый код для ускорения процессов в стратегически-важных отраслях — в ИИ, разработке полупроводников. Сейчас западный ИИ используется в конфликте между Россией и Украиной. Пекин имеет доступ к коду и может обдумывать помощь России в СВО, полагает аналитик.

Вторая проблема моральная. Китайские разработчики, участвующие в международных проектах машинного обучения OSS, часто вносят «веса модели», то есть массивы данных на которых нейронные сети обучаются. Они довольно непрозрачны и хранятся внутри Китая.

Самые сложные модели ИИ требуют миллиарды примеров, для этого необходимы большие инвестиций, поэтому разработчики обычно приветствуют вклад Китая. Однако инсайдеры индустрии обеспокоены тем, что эти данные могут быть получены из правительственных камер наблюдения. По их мнению, некоторые из них обучены системой Megvii отслеживать этнические меньшинства.

Последствия

Заблокировать доступ китайцев к библиотекам OSS было бы сложно с юридической и технических точек зрения, отмечает эксперт. Код является общемировым достояние, к тому же сейчас широко распространен софт, который скрывает, откуда пришел пользователь.

ИТ-компании могут получить компенсацию до 80% расходов на маркетинг Поддержка ИТ-отрасли

«Кроме того, ничто не мешает сотруднику китайской разведки загружать OSS, находясь за границей. И все же, учитывая испорченные отношения между западом и востоком, кажется неизбежным, что западные демократии начнут мешать Китаю получить бесплатный код, они могут попросту сократить его производство. Вашингтон уже выборочно заблокировал доступ к правительственным веб-сайтам США в Китае», — пишет Пит Суини.

Разрыв интеллектуальной связи между двумя крупнейшими в мире сообществами открытого исходного кода — США и Китаем, имело бы серьезные последствия, полагает аналитик. В 2018 г., пишет Суини, исследователи подсчитали, что внедрение OSS принесло Европейскому союзу до 95 млрд евро, и спрогнозировали, что использование хотя бы 10% кода может принести дополнительные 0,6% ВВП регионов.

Разделение мира на конкурирующие лагеря означало бы еще одно поражение свободной торговли, резюмирует эксперт. И стало бы еще одним подтверждением старой поговорки «бесплатный сыр бывает только в мышеловке».