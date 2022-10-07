Российский телеком страдает от дефицита кадров и поднимает зарплаты

Вакансий в сфере телекоммуникаций в России за 2022 г. стало больше на 52%. Из-за дефицита кадров телеком-компании поднимают зарплаты – по ряду позиций рост составляет 20%. Активнее всего «дорожают» позиции руководителя отдела техподдержки и оператора техподдержки.



Больше вакансий

В России на 52% увеличилось число вакансий в телеком-отрасли, сообщили CNews аналитики рекрутинговой онлайн-платформы SuperJob. SuperJob добавляет, что телеком-компании активно набирают линейный персонал и инженерно-технических работников. С ростом потребности в специалистах поднимаются и зарплаты.

Так, в 2022 г. инженерам-проектировщикам систем связи в Москве и Санкт-Петербурге предлагают зарплату выше на 5%, чем в 2021 г. В столице средняя зарплата специалиста составляет 105 тыс. руб., в Петербурге – 85 тыс. руб. Максимальная – 240 тыс. руб и 200 тыс. руб. соответственно.

Выросли и средние доходы инженеров техподдержки – на 13 и 8% соответственно, сейчас в Москве им платят 85 тыс. руб., в Петербурге – 70 тыс. руб.. Максимальные зарплаты на этой позиции – 155 тыс. руб. и 130 тыс. руб.

Зарплата электромонтажников поднялась на 13% в Москве (85 тыс. руб.) и на 11% в Петербурге (78 тыс. руб.). Максимально на этой должности можно зарабатывать 150 тыс. руб. и 130 тыс. руб.

Больше всего телеком-компании готовы платить главным конструкторам. Медианная зарплата московского сотрудника составит 230 тыс. руб. после уплаты налогов, а в Петербурге – 200 тыс. руб. Если брать потолок зарплат по этой позиции, это 550 тыс. руб. и 480 тыс. руб. соответственно. По сравнению с 2021 г. зарплаты главных конструкторов поднялись на 5%.

Больше всего телеком-компании готовы платить главным конструкторам.

На 17-19% выросли зарплаты глав отделов техподдержки. Москвичам могут в среднем платить 130 тыс. руб. (максимальная зарплата – 270 тыс. руб.), а петербуржцам – 120 тыс. руб. (230 тыс. руб.)

Сильнее всего в цене подскочили позиции оператора техподдержки – на 20%. Если раньше им платили в среднем 45-50 тыс. руб., теперь – 50-60 тыс. руб. в зависимости от города.

Представители МТС в беседе с CNews подтвердили, что недостаток кадров наблюдается, прежде всего, среди высококвалифицированных специалистов — инженеров в разных областях, разработчиков уровня Senior и ИТ-архитекторов.

«Количество наших вакансий увеличилось еще и за счет расширения бизнес-направлений, а зарплата сотрудников МТС по сравнению с прошлым годом существенно выросла — в среднем она выше значений на рынке ИТ и телекома», – добавили в компании.

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При этом в начале октября 2022 г. «Телфин» и HeadHunter сообщали, что в сентябре 2022 г. заметно сократился спрос на более дорогих специалистов из сферы телеком. Под сокращение числа опубликованных вакансий попали специальности сервисных инженеров и программистов.

Кто еще нужен отрасли

По версии «Телфин» и HeadHunter, лидерами по количеству опубликованных вакансий остаются продавцы-консультанты и менеджеры по продажам. Более чем вдвое выросла доля вакансий для операторов Call-центров – с 5% до 11%.

Уровень средней зарплаты в телеком-отрасли по России почти не изменился в 2022 г. и составил 40,3 тыс. руб.. В 2021 г. показатель был на уровне 40,1 тыс. руб.. При этом самые высокие зарплаты в телеком-бизнесе в 2022 г. получают сотрудники в Москве – в среднем 62 тыс. руб..Аналитики сообщают, что в 2022 г. фокус работодателей сместился с сервиса и поддержки в сторону продаж. Это можно объяснить тем, что телеком-рынок частично насытился, и стал расти медленнее.

Так, по информации «ТМТ консалтинг», российский рынок IP-телефонии растет, но с 2019 г. число новых подключаемых компаний снижается. Это в том числе мотивирует телеком-компании усиливать отделы продаж в борьбе за клиента.

Какие проблемы сейчас у операторов

Российская телеком-отрасль переживает не самые стабильные времена с конца февраля 2022 г. Причин тому несколько, одна из них – остановка поставок оборудования для сотовых сетей шведской Ericsson и финской Nokia. Первая в августе 2022 г. сообщила, что закрывает российское представительство, вторая заявила о прекращении поставок. Еще одного поставщика – китайскую Huawei, в сентябре 2022 г. поймали на вывозе сотрудников из России. При этом в России нет серийного производства базовых станций, которые могли бы заменить зарубежные аналоги.

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Также под вопросом развитие сетей 5G в России. В сентябре 2022 г. стало известно, что членство российских компаний в международном альянсе OpenRAN (Radio Access Network), состоящего из разработчиков телеком-оборудования, было приостановлено. В частности, отстранены оператор МТС и «Сколтех». В то же время на сентябрь 2022 г. в России не существует широкодоступных сотовых сетей пятого поколения.

Что касается сотрудников, чтобы предотвратить кадровый голод в отрасли, российские власти подарили сотрудникам телеком-отрасли отсрочку от частичной мобилизации для участия в военной спецоперации на Украине. Уточняется, что повестки можно не ждать, если сотрудник официально работает в режиме полного дня у оператора, который «обеспечивает устойчивость, безопасность и целостность функционирования отдельных сооружений связи, средств связи и линий связи сети связи общего пользования, а также центров обработки данных».