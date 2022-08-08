Предустанавливать российское ПО больше не обязательно. Власти отменяют штрафы

В России могут быть отменены штрафы за отказ от предустановки российского ПО на ввозимую технику. Соответствующий законопроект готовит Минцифры, и он уже внесен на рассмотрение в Правительство. Это позволит снизить нагрузку на поставщиков, вынужденных в условиях санкций перейти на параллельный импорт и ввозить в страну устройства, разработанные для рынков других государств.

Очень своевременные послабления

Российское Минцифры планирует отменить штрафы за отсутствие на ввозимых в Россию устройствах отечественных программ и приложений, пишут «Ведомости» со ссылкой на представителей министерства. По их словам, ведомство уже подготовило необходимые документы, выраженные в законопроекте с поправками ст. 14.8 КоАП РФ внутри (нарушение иных прав потребителей).

В настоящее время проект закона внесен на рассмотрение в Правительство России. Также, отметили источники издания, он уже успел пройти «согласование с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти». О каких органах идет речь, неизвестно.

Новый законопроект продвигается как мера поддержки экономики в эпоху беспрецедентного количества санкций, под которыми Россия оказалась после начала спецоперации на Украине. Сотни компаний, включая производителей техники, полностью ушли с российского рынка, в том числе и те, на кого ложилась обязанность по обязательной предустановке российских приложений. К таковым относится, к примеру, американская компания Apple.

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Срок исполнения поручений по разработанному Минцифры документу – 31 октября 2022 г.

Для чего все отменять

К обязательной предустановке российского ПО власти шли годами. Закон, регулирующий эту сферу, был принят Госдумой еще в конце ноября 2019 г. и через месяц получил подпись Президента России Владимира Путина. Но в силу он вступил лишь летом 2021 г., пережив несколько переносов из-за пандемии коронавируса. Попутно менялся список устройств, подпадающих под его действие, равно как и перечень обязательных к предустановке программ. Их с каждым разом становилось все больше – в настоящее время счет идет на десятки.

За отказ от выполнения этих требований назначается штраф. Он составляет от 30 тыс. руб. до 50 тыс. руб. для должностных лиц и от 50 тыс. руб. до 200 тыс. руб. – для юридических.

Именно эти штрафы Минцифры и предлагает отменить в своем новом законопроекте. Как пишут «Ведомости», суть изменений заключается в «приостановке привлечения к административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров без предварительно установленных российских программ в связи с введением требования по параллельному импорту технически сложных товаров».

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Законопроект будет представлен не позднее 1 сентября 2022 г. Ответственные ведомства, помимо Минцифры – ФАС, Минэкономразвития и Роспотребнадзор.

«Законопроект предусматривает освобождение от административной ответственности за продажу отдельных видов технически сложных товаров (смартфоны, планшеты, компьютеры и телевизоры с цифровым блоком управления), включенных в перечень Минпромторга для параллельного импорта, без установленных российских программ», – сообщил изданию представитель Минцифры.

По словам представителей ФАС, ведомство пока не получало этот документ для рассмотрения и согласования.

Спасение для импортеров

Отсутствие отечественного ПО на ввозимой в Россию технике при том условии, что это обязательное требование – это следствие дезертирства иностранных вендоров. Чтобы не было дефицита гаджетов, российские власти разрешили легальный ввоз «серой» техники из других государств. На такие устройства требования о предустановке приложений не распространяется, так как они производились для других стран, но штрафы за отсутствие нужных программ параллельный импорт, как сообщал CNews, не отменяет.

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О необходимости исключить подобное наказание Минцифры говорило еще в начале апреля 2022 г. Но на тот момент соответствующий законопроект еще не был готов.