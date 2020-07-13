На мировом рынке ПК сменился лидер

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Новый лидер рынка ПК

По итогам II квартала 2020 г. в глобальные лидеры рынка традиционных персональных компьютеров вырвалась компания HP, опередив Lenovo. Об этом сообщили аналитики International Data Corporation (IDC) со ссылкой на данные ежеквартального мониторинга Worldwide Quarterly Personal Computing Device Tracker.

HP с апреля по июнь 2020 г. удалось отгрузить 18,082 млн единиц техники (25% рынка), что на 2,716 млн ПК больше, нежели за аналогичный период 2019 г. Продажи Lenovo, в свою очередь, выросли с 16,214 млн штук до 17,411 млн штук, однако доля компании на рынке при этом снизилась с 24,1% до 23,6%.

Тройку лидеров, как и годом ранее, замкнула Dell. Компания нарастила поставки с 11,606 млн до 12,010 млн штук, но доля американского вендора на глобальном рынке при этом все равно уменьшилась с 17,9% до 16,6%.

На четвертой строчке по итогам II квартала 2020 г. расположилась компания Apple. Поставки «яблочных» ПК в штуках выросли с 4,112 млн (6,3%) до 5,594 млн (7,7%). Acer также нарастила продажи – с 4,28 млн до 4,828 млн ПК, однако это спасло ее от вытеснения на пятую позицию в рейтинге IDC.

Крупнейшие мировые поставщики традиционных ПК по итогам II квартала 2020 г. (поставки в млн шт)

Компания Поставки во II квартале 2020 г. Доля рынка во II квартале 2020 г. Поставки во II квартале 2019 г. Доля рынка во II квартале 2019 г. Рост во II квартале 2020 г. относительно II квартала 2019 г. 1. HP Inc. 18,082 25,00% 15,366 23,60% 17,70% 2. Lenovo 17,411 24,10% 16,214 24,90% 7,40% 3. Dell Technologies 12,01 16,60% 11,606 17,90% 3,50% 4. Apple 5,594 7,70% 4,112 6,30% 36,00% 5. Acer Group 4,828 6,70% 4,285 6,60% 12,70% Прочие 14,337 19,80% 13,42 20,60% 6,80% Всего 72,261 100,00% 65,003 100,00% 11,20%

Источник: IDC Quarterly Personal Computing Device Tracker

Напомним, что к традиционным ПК в IDC относят настольные компьютеры, ноутбуки и рабочие станции. Продажи планшетов и x86-серверов при подсчете аналитиками компании не учитываются.

Общие итоги квартала

По данным IDC, во II квартале 2020 г. глобальные продажи традиционных ПК выросли на 11,2% год к году. Общий объем отгруженной техники составил 72,3 млн единиц.

Аналитики отмечают, что по мере усиления карантинных мер в первые недели квартала спрос на ноутбуки вырос в связи с переводом работников и студентов на дистанционную форму работы и обучения соответственно.

Доли крупнейших вендоров на мировом рынке ПК поквартально, начиная со второй четверти 2019 г.

Несмотря на логистические трудности, наблюдавшиеся на протяжение квартала, грузовые морские и авиаперевозки приблизились к прежнему (до объявления пандемии COVID-19) уровню, что наряду с восстановлением докризисного уровня производства ПК позволило ритейлерам и прочим дистрибьюторам накопить достаточные запасы, чтобы удовлетворить возникший всплеск спроса со стороны потребителей.

В I квартале 2020 г. глобальный рынок ПК, напомним, продемонстрировал самый существенный спад с 2013 г. Тогда рынок сократился в годовом исчислении на 9,8%. Всего за три месяца было отгружено 53,2 млн компьютеров.

Эксперты IDC тогда высказали мнение, что столь резкое падение рынка ПК связано со вспышкой коронавирусной инфекции COVID-19. Несмотря на то, что производственные мощности в январе 2020 г. были практически на уровне прошлых лет, значительную роль сыграло февральское закрытие заводов в Китае. Медленное возобновление производства в совокупности с логистическими и кадровыми проблемами привели к сокращению поставок. В то же время спрос на технику устремился вверх, поскольку переведенным на удаленную работу сотрудникам потребовались новые компьютеры, а скучающим домоседам – игровые ПК.

Данные по регионам

Двузначный рост отгрузок аналитики IDC зафиксировали на рынках ПК EMEA (Европа, ближний Восток и Африка) и США. Поставки на рынок последних, по предварительной оценке IDC, превысят 21 млн штук, достигнув показателя образца конца 2009 г.

Канада продемонстрировала самые высокие продажи за последние восемь лет – II квартал 2020 г. ознаменовался сильным спросом на хромбуки как со стороны потребителей, так и организаций. Эксперты отмечают, что канадский рынок ПК растет уже 16 квартал подряд.

Поставки в Азиатско-Тихоокеанском регионе год к году выросли незначительно, однако в сравнении с I кварталом ситуация существенно улучшилась.

В Японии аналитики зарегистрировали спад, однако итоговый результат все равно превзошел прогнозы экспертов.

Хотя в Латинской Америке рынок традиционных ПК во второй четверти 2020 г. в целом и сократился на 4%, продажи ноутбуков, тем не менее, выросли на 10%. Это лучший результат для данного сегмента рынка за последние два года в данном регионе.