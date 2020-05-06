Рынок SSD растет вопреки снижению популярности СХД

Аналитическая компания Research and Markets в апреле представила отчет, посвященный глобальному рынку твердотельных накопителей (SSD). Согласно исследованию, упомянутый сегмент будет расти в среднем почти на 15% в год. Таким образом, если его объем по итогам 2019 г. достигал $20,7 млрд, то к 2025 г. он должен преодолеть показатель в $47,8 млрд.



ЦОДы и автопром — в числе драйверов рынка

Наибольший спрос на твердотельные накопители наблюдается со стороны центров обработки данных, которым требуются более быстрые и при этом относительно недорогие СХД, обладающие высокой плотностью хранения. Также растущую потребность в SSD-накопителях демонстрируют финансовые организации, энергетические компании, научно-исследовательские центры (в основном, биологической и медицинской направленности). Перспективным сегментом считается автопром, ведь, как ожидается, внедрение новых технологий в сферу автомобилестроения (автономное движение, искусственный интеллект, машинное зрение) потребует сбора и обработки огромных массивов данных на максимально доступных скоростях.

Ключевыми факторами роста рынка являются снижение цены, повышение производительности за счет широкого внедрения технологии NVMe, и рост числа пользователей облачных вычислений. К числу других преимуществ твердотельных накопителей, определяющих их успех на мировом рынке аналитики относят также низкое время задержки, сниженное энергопотребление, меньшие, по сравнению с магнитными дискам, физические габариты, устойчивость к внешнему механическому воздействию (вибрациям, ударам) и т.д.

Ключевыми факторами роста рынка твердотельных накопителей (SSD) являются снижение стоимости, повышение производительности и рост пользователей облачных вычислений.

«Рост рынка SSD свидетельствует о том, что хотя сейчас многим компаниям в мире пришлось пересмотреть свои планы на ближайшее будущее, они продолжают думать и в долгосрочном периоде. Российский рынок тоже не отстает, — говорит Татьяна Бочарникова, глава NetApp в России и СНГ. — В январе эксперты GS Group отметили серьезный рост импорта SDD, вместе с началом спада HDD. Так, за 2019 г. доля твердотельных накопителей выросла до 52%. Конечно, революция на рынке не произойдет быстро. В силу законодательных ограничений и текущей ситуации, кому-то, возможно, придется отложить модернизацию текущих СХД или пересмотреть масштаб наращивания инфраструктуры. Однако СХД — неотъемлемая часть многих компаний, и объемы данных для хранения и обработки будут только расти, поэтому спрос на твердотельные носители продолжит повышаться. NetApp предлагает компаниям широкую линейку решений на основе Flash-технологий для построения и модернизации инфраструктуры управления данными для самого широкого круга рабочих нагрузок — от корпоративных приложений до машинного обучения».

Лидирующие регионы и основные производители

В отчете также отмечается, что наиболее распространенным и востребованным интерфейсом для SSD в ближайшие пять лет останется SATA, что объясняется как более низкой стоимостью данной технологии по сравнению со всеми остальными, например, SAS так и наличием большого «наследия» SATA-интерфейсов в СХД разных уровней.

Что касается регионального среза, то Северная Америка (главным образом США), ожидаемо была и остается наиболее обширным рынком для применения SSD, в то же время, Азиатско-Тихоокеанский регион в первую очередь — Индия и Китай назван самым быстрорастущим. Такое положение, по прогнозам, сохранится, как минимум до 2025 г., даже несмотря на последствия пандемии COVID-19 и сопутствующей ей глобальной экономической рецессии. Среди производителей наиболее заметные рыночные позиции в таких компаниях, как Intel Corporation, Samsung, Kingston, Western Digital, LITE-ON, Micron Technology, SK Hynix, Microsemi, Seagate и KIOXIA.