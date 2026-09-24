Линейка игровых мониторов Acer пополнилась изогнутой 27-дюймовой моделью Nitro ED270U X6. Девайс разработан для геймеров, стремящихся совместить высокую детализацию кадра в разрешении 2K/WQHD, плавную развертку 220 Гц и глубокое визуальное погружение за счет анатомического изгиба панели 1500R. Об этом CNews сообщил представитель Acer.

Внешний вид модели Acer Nitro ED270U X6 опирается на безрамочную концепцию ZeroFrame, что позволяет встроить его в сетапы с несколькими экранами. Вдобавок монитор представлен в лаконичном черном матовом исполнении. Наличие современных интерфейсов HDMI 2.1 и встроенной акустики превращают его в универсальную основу как для игровых компьютеров, так и для консолей.

В основе экрана Acer Nitro ED270U X6 лежит 27-дюймовая матрица VA с радиусом изгиба 1500R, который точно повторяет естественную дугу человеческого зрения. Это удерживает постоянный фокус до самого края матрицы и заметно снимает усталость глаз. Сама VA-панель выделяется шикарной контрастностью с показателем 5000:1, за счет чего темные сцены не превращаются в серое пятно, а сохраняют глубокий черный цвет и богатую градацию теней.

Разрешение Acer Nitro ED270U X6 составляет 2560х1440 (WQHD), что дает отличную четкость мелких объектов без намека на пикселизацию. Запаса яркости в 250 нит хватает для комфортной работы как при солнечном свете, так и при искусственном освещении. А благодаря поддержке HDR10 изображения в играх и кино становятся более объёмными — от ослепительных взрывов до темных подвалов.

Главным козырем Acer Nitro ED270U X6 в динамичных тайтлах выступает связка высокого разрешения 1440p и запредельной частоты обновления в 220 Гц. Столь быстрая отрисовка кадров сводит к минимуму задержку ввода и дает абсолютную плавность при резких рывках камеры, что критически важно для экшен-игр, гонок, шутеров и других современных проектов.

Сама панель отрабатывает переходы пикселей практически мгновенно: время отклика составляет 1 мс (GtG). На практике это означает полное отсутствие «мыла» и раздражающих шлейфов за быстро движущимися целями. А за монолитность картинки отвечает поддержка AMD FreeSync Premium. Эта технология синхронизирует частоту монитора с фреймрейтом видеокарты, навсегда избавляя от разрывов экрана и микрофризов.

Набор портов Acer Nitro ED270U X6 состоит из 2 современных интерфейсов HDMI 2.1 и 1х DisplayPort 1.4. Разъемы HDMI нового стандарта без урезания частоты и качества пропускают нативный сигнал в 1440p не только с ПК, но и с консолей PlayStation 5 и Xbox Series X. Для подключения гарнитуры или внешней акустики предусмотрен классический 3,5-мм аудиоджек.

За вывод звука в мониторе отвечает пара встроенных динамиков суммарной мощностью 4 Вт. Их возможностей вполне достаточно для просмотра роликов, фонового прослушивания музыки или общения в голосовом чате, если под рукой нет наушников.

Монитор Acer Nitro ED270U X6 представлен в фирменном строгом черном дизайне игровой серии Nitro с и минимальными рамками по трем сторонам. В комплекте идет подставке с поддержкой регулировки угла наклона панели в пределах -5~20°. Также на тыльной стороне корпуса предусмотрена площадка под крепления VESA 75х75 мм, что позволяет смонтировать изогнутый экран на компактный настенный кронштейн или настольный пантограф.

Как и во всех остальных мониторах бренда, в Acer Nitro ED270U X6 реализован фирменный комплекс технологий Acer VisionCare. Алгоритмы Flicker-Less устраняют высокочастотное мерцание светодиодной подсветки, предотвращая утомление глазных мышц, а BlueLight Shield снижает интенсивность излучения в синей части спектра света без выраженного сдвига общей цветовой палитры. Это обеспечивает максимальный комфорт глаз при затяжных игровых сессиях.

Acer Nitro ED270U X6 — подходящий выбор для погружения в виртуальные миры. Благодаря изгибу 1500R, высокому контрасту VA-панели и разрешению 1440p, модель идеально раскрывает себя в симуляторах, гоночных тайтлах, шутерах от первого лица и масштабных RPG. Наличие портов HDMI 2.1, встроенного звука и частоты 220 Гц также делает этот монитор отличным решением для мультимедийных развлечений и подключения современных игровых консолей.

Портативный монитор Acer Nitro ED270U X6 уже можно купить в рознице и интернет-магазинах по цене от 23800 руб.