Платформа безопасной разработки CodeScoring запустила собственное хранилище артефактов CodeScoring.Save

Платформа CodeScoring представила хранилище артефактов CodeScoring.Save, построенное на основе принципов безопасной разработки. Продукт разработан с нуля и ориентирован на компании любого масштаба, которым необходимо предсказуемое, отказоустойчивое и настраиваемое решение класса Artifact Repository. Об этом CNews сообщили представители CodeScoring.

Зачем еще одно хранилище

Хранилище артефактов перестало быть просто сервисом для хранения компонентов. На первый план вышли вопросы происхождения пакетов, уязвимостей, лицензионной чистоты и доверия к тому, что именно попадает в контур разработки и эксплуатации. Согласно исследованию Cloudsmith Artifact Management Survey 2025, 56% опрошенных специалистов назвали защиту цепочки поставок ПО главным преимуществом решений для управления артефактами. По актуальным оценкам, от 4,6 до 6,1% названий пакетов, предлагаемых ИИ-моделями, оказываются несуществующими — конкретный показатель зависит от модели. Эта угроза усиливает роль внутреннего хранилища как контролируемой точки входа для компонентов, поступающих в контур разработки.

В 2025 г. команда CodeScoring зафиксировала 457 тыс. вредоносных пакетов (в 11 раз больше, чем годом ранее) и 14 тыс. новых уязвимостей в открытых компонентах. Поэтому в CodeScoring.Save безопасность не надстройка, а архитектурная основа.

Алексей Смирнов, основатель и генеральный директор CodeScoring: «Нельзя выстроить доверенную среду разработки, если ее фундамент — хранилище компонентов — остается "слепым" к рискам. Выпуск CodeScoring.Save — это наш ответ на запрос индустрии: мы даем бизнесу возможность не просто скачивать и хранить open source, а осознанно и безопасно управлять тем, из чего строятся их ключевые ИТ-продукты».

Как устроен CodeScoring.Save

Классические решения для хранения артефактов изначально строились как монолиты и сегодня с трудом адаптируются к современным архитектурным шаблонам из-за накопленного технологического наследия. CodeScoring.Save — не доработка open source решений, а собственная разработка компании: решение написано на Go и спроектировано для работы в Kubernetes-средах.

Гибкое управление жизненным циклом компонентов: CodeScoring.Save позволяет управлять доступом, вести аудит действий и настраивать политики очистки артефактов, а интеграция с CodeScoring.OSA подключает проверку компонентов с использованием данных платформы CodeScoring.

Поддержка популярных экосистем, включая Maven, npm, PyPI, NuGet, Go, Docker/OCI, Deb (APT), RPM (YUM/DNF) и Raw, с поддержкой hosted- и proxy-режимов.

Полностью независимое решение. Модуль CodeScoring.Save может использоваться автономно, сохраняя возможность интеграции с другими продуктами платформы CodeScoring.

Надежность и производительность. Продукт спроектирован с учетом требований к критически важным системам: поддерживает высокую доступность (HA) «из коробки», горизонтальное масштабирование и отказоустойчивые конфигурации. Архитектура рассчитана на эффективную работу с артефактами, в том числе в высоконагруженных инфраструктурах крупного бизнеса.

Настройка под процессы заказчика: благодаря собственной разработке решение обладает высокой гибкостью и может развиваться вместе с потребностями клиента, обрастая новой функциональностью, специфичной для конкретного процесса разработки.

Полноценная поддержка вендора: в отличие от open source решений, развитие которых часто непредсказуемо, команда обеспечивает своевременное исправление ошибок, оперативное закрытие уязвимостей и предсказуемую обратную связь от разработчиков платформы.

API-first / DevOps-friendly: REST API и Swagger позволяют работать с системой по принципам IaC, подключать хранилище к CI/CD-контурам и создавать собственные автоматизации. Набор готовых интеграций с инструментами жизненного цикла разработки будет расширяться.

Модульная архитектура и гибкий data layer. Вычислительный слой отделен от уровня хранения данных. Метаданные могут размещаться во внешней PostgreSQL или внутренней SQLite, а бинарные файлы — во внешнем S3-совместимом хранилище.

Решение создано с учетом линейки стандартов безопасной разработки.

Дмитрий Ключников, руководитель разработки продукта CodeScoring.Save: «Мы намеренно выбрали более сложный путь, создавая CodeScoring.Save с нуля. Это позволило применить лучшие современные архитектурные практики и построить хранилище, отвечающее актуальным требованиям к масштабированию, интеграциям и безопасности. Сегодня российским компаниям принципиально важно опираться на независимый стек в критически важных контурах разработки, поэтому мы создали продукт мирового уровня, гарантирующий технологическую устойчивость без оглядки на зарубежные платформы».

CodeScoring.Save — самостоятельный продукт для развертывания в инфраструктуре заказчика. Решение поставляется в виде Helm chart и работает в Kubernetes-средах. Сопровождается инструментом автоматической миграции с открытых хранилищ артефактов.

CodeScoring.Save создан для компаний, которые видят в контролируемом и надежном репозитории артефактов критический узел цепочки поставки ПО. Решение ориентировано на CTO, DevOps- и DevSecOps-инженеров, SRE-инженеров и инженеров по эксплуатации.