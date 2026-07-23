Подтверждена совместимость платформы виртуализации SpaceVM и СЗИ ВИ Dallas Lock

Компании «Даком М» и «Конфидент» подтвердили совместимость платформы виртуализации SpaceVM 6.5.9 с системой защиты информации в виртуальных инфраструктурах (СЗИ ВИ) Dallas Lock — по итогам тестирования получен сертификат совместимости.

Совместное применение SpaceVM и Dallas Lock предоставляет заказчикам надежное и высокопроизводительное решение для построения защищенных облачных сред. Для коммерческих и государственных компаний главным плюсом становится возможность развернуть инфраструктуру на российском стеке, совмещая технические возможности платформы виртуализации класса Enterprise с продвинутыми механизмами безопасности Dallas Lock.

Платформа SpaceVM выступает фундаментом ИТ-инфраструктуры, а применение сертифицированного средства защиты Dallas Lock становится инструментом, помогающим выполнить актуальные требования регуляторов по защите информации. Таким образом, подтвержденная совместимость позволяет ИТ-департаментам уверенно разворачивать защищенный ландшафт и оптимизировать затраты на администрирование системы.

На практике подобная связка востребована во множестве сценариев. Например, финансовая организация переносит виртуальную инфраструктуру на SpaceVM и одновременно внедряет Dallas Lock для защиты гипервизора и виртуальных машин, обеспечивая непрерывный контроль доступа и надежное разграничение полномочий администраторов в соответствии со строгими отраслевыми стандартами безопасности.

Аналогичным образом, промышленное предприятие с объектами КИИ разворачивает контур на базе SpaceVM для управления виртуальными машинами АСУ ТП, где Dallas Lock обеспечивает контроль целостности конфигураций и мгновенно фиксирует любые попытки несанкционированного доступа к критичным сегментам сети. Еще одним востребованным сценарием является внедрение продуктов в сфере крупного ритейла.

При переносе высоконагруженных систем управления складами и ERP на SpaceVM крупная торговая сеть получает отказоустойчивую среду. И хотя платформа SpaceVM обладает собственными продвинутыми механизмами микросегментации, внедрение сертифицированного СЗИ ВИ Dallas Lock позволяет заказчикам реализовать управление доступом, усиленный аудит событий и контроль целостности конфигураций. Это гарантирует защиту коммерческой тайны и персональных данных миллионов покупателей с полным соблюдением требований регуляторов.

Технологической базой в таких проектах выступает SpaceVM — российская платформа виртуализации, включенная в реестр отечественного ПО. Решение обеспечивает централизованное управление вычислительными ресурсами, поддерживает службы каталогов LDAP и AD FS для удобной аутентификации пользователей и предоставляет широкие возможности для отказоустойчивой работы корпоративных сервисов. В качестве средства контроля доступа и защищенности гипервизоров и виртуальных машин используется сертифицированная система защиты информации СЗИ ВИ Dallas Lock.

Значимость такого взаимодействия подчеркивают сами разработчики. «Для нас как для вендора платформы виртуализации принципиально важно обеспечивать подтвержденную технологическую совместимость с одним из ведущих отечественных СЗИ — ВИ Dallas Lock. Мы делаем это для того, чтобы процесс миграции и импортозамещения проходил максимально комфортно и предсказуемо для заказчиков. Заблаговременная сертификация совместной работы наших продуктов избавляет ИТ-подразделения заказчиков от необходимости проводить тестирование интеграции самостоятельно. При такой связке решений формируется еще более безопасная ИТ-экосистема российского ПО на базе платформы SpaceVM, позволяющая компаниям любого масштаба уверенно строить отказоустойчивые облачные среды», — сказал Дмитрий Смирнов, директор департамента обеспечения качества компании «Даком М».

«Главный вызов при импортозамещении ИТ‑инфраструктуры — сохранить баланс между высокой доступностью сервисов и жёсткими требованиями к защите данных. Технологическая связка полнофункционального СЗИ ВИ Dallas Lock и высокопроизводительной платформы виртуализации корпоративного класса SpaceVM успешно решает эту задачу. СЗИ ВИ Dallas Lock обеспечивает комплексную защиту виртуальной среды, а платформа виртуализации SpaceVM, которую выбирают крупные заказчики в бизнесе и госсекторе, поддерживает устойчивую работу критически важных систем. В результате заказчики получают архитектуру доверенной виртуальной среды, где защита данных сочетается с реализацией наиболее требовательных сценариев частной корпоративной облачной инфраструктуры», — отметил Михаил Дмитриев, директор по маркетингу, технологическому и бизнес-партнерству компании «Конфидент».