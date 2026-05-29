«Авито Подработка» и ПЭК: спрос на водителей-курьеров активнее всего растет в Амурской области и Ингушетии

По данным «Авито Подработки», с начала года по середину мая 2026 г. число предложений о подработке для водителей-курьеров наиболее активно выросло в Амурской области (+56%) и Ингушетии (+37%) по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Усиление спроса в регионах может быть связано с развитием логистической инфраструктуры, расширением доставки маркетплейсов и ростом объемов интернет-торговли. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

Дополнительный рост фиксируется и со стороны исполнителей. В ряде регионов интерес к предложениям о подработке водителем-курьером за год вырос почти вдвое и более. Так, в Марий Эл исполнители стали интересоваться такой подработкой более чем в два раза (+123%) чаще, чем годом ранее. Двукратный рост интереса также зафиксировали в Томской (+110%) и Новгородской (+96%) областях. Такую динамику можно объяснить активным развитием транспортно-логистических хабов в указанных регионах.

Аналитики также изучили, как изменился интерес к позиции водителя-курьера в Москве и Санкт-Петербурге. У московских исполнителей сохраняется ровная динамика интереса, с приростом на 21% год к году, когда как среднее предлагаемое вознаграждение составило 58,65 тыс. руб/мес. В тоже время в Санкт-Петербурге за год интерес исполнителей заметно увеличился — на 75%, а среднее предлагаемое вознаграждение составило 30,19 тыс. руб/мес. Важно отметить, что доход на подработке зависит от множества факторов: количества смен, специфики задач и опыта исполнителя. Поэтому реальные заработки исполнителей могут отличаться от средних, рассчитанных по данным сервиса.

«Формат подработки в доставке остается востребованным за счет гибкости. Люди все охотнее рассматривают курьерскую доставку как способ заработать дополнительно в свободное время — и это отражается в цифрах: в целом по России интерес к подработке водителем-курьером вырос на 41% за год. При этом сама сфера доставки продолжает активно масштабироваться: растут объемы e-commerce, расширяется география доставки, усиливается присутствие маркетплейсов и сервисов экспресс-доставки в регионах», — сказал Дмитрий Королев, старший директор сервиса временной занятости «Авито Подработка».

Как отмечают в ПЭК, традиционно наиболее высокий спрос на водителей-курьеров по городам наблюдается в Москве, Санкт-Петербурге, Екатеринбурге, Новосибирске, Краснодаре, Ростове-на-Дону, Казани и Красноярске. За январь—апрель 2026 г. количество вакансий транспортно-логистических компаний в этих городах в среднем выросло на 27% год к году.

«С конца 2025 – начала 2026 г. мы наблюдаем прирост спроса на водителей-курьеров среди работодателей Барнаула и Благовещенска. Децентрализацию электронной коммерции в России подтверждают и данные аналитиков. Согласно статистике Ассоциации компаний интернет-торговли (АКИТ), доля Москвы и Московской области в продажах e-commerce по итогам 2025 г. сократилась на 0,8 и 0,7 п.п., до 16,5% и 7,8% от суммы онлайн-покупок, а остальных топ-3 регионов – Санкт-Петербурга (6,2%), Краснодарского края (4,8%), Свердловской и Ростовской области (по 2,8%) – осталась без изменений», – сказала Дарья Самойлова, руководитель управления персонала ПЭК.