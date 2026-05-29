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Индексная книга (каталог) CNews*
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Самойлова Дарья

СОБЫТИЯ


29.05.2026 «Авито Подработка» и ПЭК: спрос на водителей-курьеров активнее всего растет в Амурской области и Ингушетии 1
24.01.2008 Работник магазина ответит за продажу контрафактного ПО 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Самойлова Дарья и организации, системы, технологии, персоны:

Microsoft Corporation 25775 1
ПЭК - Первая Экспедиционная Компания - Авто-ПЭК - транспортная компания 89 1
Avito Holding AB - Авито Холдинг - Кех еКоммерц 1662 1
Правоохранительные органы - Полиция - Милиция - Силовые ведомства - Спецслужбы - Специальные службы - Охранные структуры 5968 1
АКИТ - Ассоциация компаний интернет-торговли 151 1
Компьютеризация - Computerization - Компьютер - Компьютерная система - Computer system - Компьютерная техника - Компьютерное оборудование - Computer equipment 16978 1
e-Commerce - Электронная коммерция - интернет-магазин - цифровой магазин - онлайн-торговля - онлайн-ритейлер - онлайн-продажи - системы электронной коммерции 13631 1
Microsoft Office EPM - Microsoft Office Enterprise Project Management - Microsoft Project - MS Project - Microsoft Office Project Web Access - Microsoft Project Online 270 1
Microsoft Windows Server 2003 571 1
Avito - Авито работа - Авито подработка - Авито Гиг Решения 616 1
Microsoft Office - Microsoft InfoPath 31 1
Королёв Дмитрий 70 1
Раздольский Владимир 1 1
Россия - СКФО - Ингушетия Республика 374 1
Россия - СЗФО - Новгородская область 718 1
Россия - ДФО - Амурская область 954 1
Россия - ПФО - Марий Эл Республика 464 1
Россия - ДФО - Амурская область - Благовещенск 255 1
Россия - ЮФО - Ростовская область 1787 1
Россия - ПФО - Казань - Казанская агломерация 3467 1
Россия - РФ - Российская федерация 166168 1
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Россия - ЦФО - Московская область - Подмосковье - Московский регион 8576 1
Россия - УФО - Свердловская область 1951 1
Россия - УФО - Екатеринбург - Свердловск 4487 1
Россия - СФО - Алтайский край - Барнаул 660 1
Россия - СФО - Красноярский край - Красноярск 1922 1
Россия - СФО - Новосибирск 4876 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край - Краснодар - Екатеринодар 2364 1
Россия - ЮФО - Краснодарский край 2282 1
Россия - УФО - Пермский край - Пермь 1689 1
Россия - СФО - Томская область - Томский район - Томская агломерация 1035 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21642 1
БТиЭ - Бытовая техника и электроника - Home Appliance - Household appliances and electronics 6170 1
Работодатель - Один из субъектов трудового права 3088 1
ИТ-рынок труда - ИТ-кадры - ИТ-персонал - ИТ-специалист - ИТ-менеджер 16058 1
Юриспруденция - Jurisprudence - юридическая консультация - юридические услуги 8839 1
Логистика - Логистические услуги - Logistics services - Управление перевозками - Грузоперевозки - Грузовые терминалы - Доставка - Перевозка выделенным транспортом - FTL, Full Truck Load - Экспедирование 8970 1
HRM - HR-management - Human Resource Management - HR-консалтинг - Управление персоналом - Кадровый учет - Штатно-кадровый контур - Аутплейсмент - Outplacement 3477 1
Контрольная закупка - Проверочная закупка 53 1
УК РФ - Уголовный кодекс Российской Федерации 3152 1
Логистика - Курьерские услуги - Курьерская доставка 1591 1
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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 08.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1463328, в очереди разбора - 724413.
Создано именных указателей - 199231.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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