В России в несколько раз вырос интерес к космическому туризму и образованию

Россияне стали чаще интересоваться космическим образованием и космотуризмом. По итогам I квартала 2026 г. число посетителей площадки космодрома Восточный выросло на 10%, а мобильный трафик на сайты Центра космического образования и Восточного — на 280% и 210% по сравнению с аналогичным периодом 2025 г. Об этом CNews сообщили представители «МегаФона».

Развитие программы коммерческих пусков и открытие новых смотровых площадок превратили закрытые ранее объекты в центры притяжения. Согласно данным аналитики ЦЭНКИ – Космодромы России, современные космические туристы – это россияне 35-55 лет со всех регионов (порядка 45% от всей аудитории), которые в том числе приезжают целыми семьями.

В моменты пуска ракет потребление мобильного интернета в радиусе 10 км от стартовых столов возрастает в 15 раз, отмечают специалисты «МегаФона». Основная доля трафика (около 80%) приходится на прямые эфиры в социальных сетях и передачу видеоконтента в мессенджерах.

Также школьникам и взрослым интересны экскурсии в знаменитые российские музеи космонавтики и авиации: Мемориальный музей космонавтики в Москве, Звездный Городок, музей ВВС в Монино, Центр управления полетами, РКК «Энергия», центр «Космонавтика и авиация» на ВДНХ.

Больше всего темой космоса интересуются жители Москвы, Санкт-Петербурга, Самары, Екатеринбурга, и Амурской области. Именно абонентов из этих городов чаще всего волнует поступление на курсы Летней Космической Школы, онлайн-посещаемость которой выросла более чем на треть (+35%) по сравнению с прошлым годом.

Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам
Исследование: российские компании игнорируют базовые ошибки, которые ведут к взломам Безопасность

«Интерес к космосу растет, и мы, в Летней Космической Школе, это очень четко видим. За два года количество учеников выросло на 140% среди взрослых и детей старше 16 лет. К нам приезжают участники из самых разных городов, от Калининграда до Иркутска, и мы видим, что любовь к космосу способна объединить всех. Мы расширили количество направлений до 11 и обучаем баллистике, космической медицине, космической связи, созданию ракет и космических аппаратов и даже научной журналистике», — отмечает Татьяна Митева, директор Летней Космической Школы.

Специализированными олимпиадами, чемпионатами и конкурсами по космической тематике активнее всего кроме юных жителей двух столиц интересуются в Кузбассе в Кемеровской области, а также в Республике Саха и Татарстане. Рост мобильного трафика на сайт Центра космического образования вырос на 280% только за последний год.

«Космос снова манит широкую публику, и многие стремятся посетить знаковые места, делясь своими эмоциями онлайн. Мы создаем комфортную цифровую среду и обеспечиваем надежную связь везде, где бы ни находился абонент. За последний год мы обновили пять базовых станций на ВДНХ в зоне космической выставки, а также успешно модернизировали сеть в Амурской области. Наши базовые станции на космодроме Восточный готовы обслуживать, если потребуется, сотни зрителей одновременно, предоставляя скорость загрузки контента до 70 Мбит/с», — сказал директор по реализации проектов инфраструктуры «МегаФона» в Московском регионе Тимур Фахрутдинов.

Эксперименты с ИИ: разрыв между крупными и малыми банками растет

Власти США внезапно закрыли дело о неправомерном доступе сотрудников WhatsApp* к перепискам пользователей

Топ-5 технологических трендов автоматизации склада: от цифровых двойников до блокчейна

Мессенджер «Макс» получил метку «вредоносного ПО»

Рынок корпоративных коммуникаций уходит от разрозненных каналов

Власти выделили VK более 40 миллиардов

Наука

Новая система превращает камеры смартфонов в точные детекторы уровня радиации

Удивительное открытие: у самых древних позвоночных было две пары глаз, а не одна

Как все-таки первые растения переместились из моря на сушу и навсегда изменили Землю?
Показать еще