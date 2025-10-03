Завершился GIS STUDENT DAY 2025 — кибермост компании «Газинформсервис» между образованием и работой

Более полутора тысяч студентов заполнили площадку «Севкабель порта» в Санкт-Петербурге, чтобы принять участие в GIS STUDENT DAY — карьерном событии для будущих специалистов по информационной безопасности. Мероприятие состоялось 2 октября в рамках форума GIS DAYS* 2025.

Мероприятие стало ярчайшим воплощением тренда «выращивания» специалистов и настоящей «охоты» за перспективными талантами в ИБ — гибридом биржи вакансий, интенсивных практических мастер-классов и захватывающих соревнований.

«Мы целенаправленно инвестируем в молодые таланты — они уже сегодня определяют, какой будет кибербезопасность завтра. На GIS STUDENT DAY студенты не слушают лекции, а решают реальные задачи и получают практическую поддержку в первых шагах в профессии. Многие из участников сразу получают предложения о стажировках или трудоустройстве — это доказывает, насколько важны такие площадки для формирования кадрового резерва в ИБ», — сказала Анна Прабарщук, руководитель службы управления персоналом компании «Газинформсервис».

Карьера с первого курса: HR-трек и ярмарка вакансий

Центром притяжения для амбициозных студентов стал HR-трек от компании «Газинформсервис». Эксперты компании в формате живого общения объяснили, как правильно презентовать себя работодателю, какие навыки в резюме являются решающими и как пройти собеседование без лишнего стресса. Ярмарка вакансий и стажировок превратилась в место для прямых переговоров, где можно было сразу пообщаться с представителями компании «Газинформсервис» и компаний-партнёров.

Свои образовательные программы и возможности для сотрудничества на мероприятии представили ведущие технические вузы страны: СПбГУТ, ИТМО, ГУАП, СПбГЭУ, СПбГМТУ, Военмех, ЛЭТИ, МФТИ, МИРЭА, УрФУ.

Полигон для взломов: Киберарена и CTF

Практическая часть форума была не менее насыщенной, чем карьерная. Сердцем практической части стала «Киберарена» — специально созданный киберполигон, где развернулось настоящее противостояние между 12 лучшими командами. 81 участник, разделённый на 4 «синих» (BLUE) команды защитников и 8 «красных» (RED) команд атакующих, боролся за цифровое пространство. «Красные» хакеры, вооружённые самыми изощрёнными инструментами, стремились проникнуть в виртуальную инфраструктуру, в то время как защитники — «синие» — прилагали все усилия, чтобы расследовать случившиеся атаки и минимизировать ущерб. Этот формат стал настоящим испытанием для профессионалов, моделируя будничную борьбу современных специалистов по информационной безопасности.

Параллельно с «Киберареной» развернулись классические CTF-соревнования (Capture The Flag) для студенческих команд, собравшие рекордные 884 участника как онлайн, так и офлайн. Юные ИБ-специалисты могли применить свои знания на практике, соревнуясь в решении сложных задач по взлому и защите. Ярким примером упорной борьбы стала победа команды из КВВУ, которая продемонстрировала высочайший уровень подготовки, набрав впечатляющие 4800 из 6000 возможных баллов. Серебро и бронзу, с одинаковым результатом в 4400 баллов, завоевали студенты ДВГУПС и РГУ нефти и газа (НИУ) имени И. М. Губкина. Их достижения — яркое свидетельство того, что новое поколение специалистов по кибербезопасности растёт сильным и готовым к вызовам цифрового мира.

А со сцены спикеры из компаний Positive Technologies, УЦСБ, VK Bug Bounty и других делились со слушателями экспертизой по самым актуальным угрозам и трендам цифрового мира. Финальной точкой дня стал подкаст «Легко ли быть молодым», организованный «Фонтанкой.ру», и яркий концерт Soltwine.