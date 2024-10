Очередное ужесточение блокировки лицензий IntelliJ IDEA в РФ

Компания JetBrains создает самые популярные и эффективные инструменты для разработчиков в мире. Еще в 2022 году компания ушла из России, закрыв возможность приобретать новые лицензии на свои продукты. Самым болезненным оказалось невозможность приобрести новые лицензии на IntelliJ IDEA Ultimate - IDE, использующуюся для разработки на Java и Spring Boot. По оценкам, до 2022 года ей пользовались до 200 000 российских разработчиков.

Тем не менее, до недавнего времени опции еще оставались.

Во-первых, уже купленные лицензии продолжали действовать, хотя обновиться на новую версию было нельзя, что тоже само по себе является проблемой. Технологии не стоят на месте и IntelliJ IDEA 2022 года выпуска просто не поддерживает новые версии Java и фреймворков.

Во-вторых, компании, имеющие юрлица за рубежом имели возможность покупать лицензии на иностранную компанию. Спорный вариант с точки зрения лицензионного соглашения, но рабочий, до недавнего времени.

В-третьих, часто сотрудники компании покупали индивидуальные лицензии используя иностранные банковские карты.

Однако на днях, разработчики из РФ начали получать сообщения в IDE об истечении срока купленных лицензий, несмотря на то, что формально лицензия все еще должна работать. Письма в поддержку получают следующий ответ.

Our compliance team has detected the use of your license within the territory of the Russian Federation, which is in violation of our license terms and current export restrictions.

I regret to inform you that your license has been suspended due to this breach of the license agreement.

Here is the official position of our company:

In compliance with EU regulations, certain JetBrains products, including our IDEs, Code With Me, Upsource, TeamCity and Space on-premises, fall into the category of mass-market encryption items (X.D.III.201). As a consequence, export of such items, including re-transfers to the Russian Federation are prohibited. In addition, provision of project management solutions (such as YouTrack), IT consulting services and technical support is also prohibited.

As a reminder, JetBrains suspended sales in the Russian Federation and Belarus in 2022. In addition, and as a consequence of these regulations, JetBrains cannot provide direct or indirect support to any organization or government body within the Russian Federation, nor can its products using mass-market encryption, or project management tool, be re-transferred for usage within the Russian Federation without the proper authorization for exemption of such regulations.

Перевод

Наша команда по соблюдению правил выявила использование вашей лицензии на территории Российской Федерации, что нарушает условия нашей лицензии и действующие экспортные ограничения. К сожалению, я вынужден сообщить вам, что ваша лицензия была приостановлена в связи с нарушением лицензионного соглашения.

Официальная позиция нашей компании следующая: в соответствии с правилами ЕС, определённые продукты JetBrains, включая наши IDE, Code With Me, Upsource, TeamCity и Space для локального использования, относятся к категории продуктов массового рынка с функциями шифрования (X.D.III.201). Как следствие, экспорт таких продуктов, включая их передачу в Российскую Федерацию, запрещён. Кроме того, предоставление решений для управления проектами (таких как YouTrack), услуг по IT-консалтингу и технической поддержке также запрещено.

Напоминаем, что JetBrains приостановила продажи в Российской Федерации и Беларуси в 2022 году. Вдобавок к этому, в соответствии с вышеуказанными правилами, JetBrains не может предоставлять прямую или косвенную поддержку ни одной организации или государственному органу в Российской Федерации, а также запрещена передача наших продуктов, использующих массовое шифрование или инструменты управления проектами, для использования в Российской Федерации без соответствующего разрешения на исключение из этих правил.

Если кратко: «Мы определили, что ваша лицензия используется на территории РФ, что является нарушением лицензионного соглашения и законодательства в сфере контроля экспорта. Информируем вас о том, что, как следствие, ваша лицензия была заблокирована». Таким образом, становится понятно, что JetBrains начинает блокировать лицензии по географии использования продукта. Невозможно сказать, насколько далеко зайдет JetBrains в поиске лазеек. Возможно, достаточно будет работать под VPN, однако, полной уверенности на этот счет нет.

Это очередной тревожный звонок для огромного числа компаний, которые ведут разработку с использованием Spring Boot. И напоминание, что стоит обеспокоиться наличием альтернативных инструментов, чтобы не столкнуться с риском существенного падения продуктивности работы.

Доступные альтернативы

IntelliJ IDEA Ultimate - большой программный продукт с широчайшими возможностями. Однако, для большинства его функций есть популярные open source альтернативы. Например, среда VS Code для веб разработчиков или клиенты для работы с базами данных.

Наиболее остро стоит вопрос именно поддержки фреймворка Spring Boot - это не только наиболее востребованная функциональность Ultimate, но и до недавнего времени практически безальтернативная. Рассмотрим доступные варианты на текущий момент.

Spring Tools

Spring Tools - IDE с открытым исходным кодом. Разработка поддерживается самой командой Spring. Однако Spring Tools базируется на среде разработки VS Code, которая, несмотря на свою легковесность и удобство, имеет ограниченные возможности. Разработчики сталкиваются с неудобным интерфейсом, отсутствием полноценной поддержки таких технологий, как Kotlin и Lombok, ограниченными инструментами для работы с кодом. Достаточно сказать, что доля VS Code на рынке Java разработки не превышает 20%.

IntelliJ Community или Giga IDE + Amplicode

Запрет на IntelliJ IDEA Ultimate не распространяется на бесплатную версию этого же продукта - IntelliJ IDEA Community. Community версия имеет прекрасную поддержку Java и Kotlin, привычна и понятна абсолютному большинству разработчиков, не требует коммерческой лицензии - а значит не может быть заблокирована. Более того, это open source продукт, и при большом желании, еще можно собрать буквально под себя.

Что, кстати, и сделал Сбер, выпустив свою сборку IntelliJ IDEA Community под брендом GigaIDE. Помимо базовой сборки, продукт включает в себя большое количество плагинов, таких как Database Navigator (клиент для БД) и AI-ассистент GigaCode от самого Сбера.

В обоих этих вариантах остается вопрос поддержки Spring, но его можно решить установкой плагина Amplicode. Это продукт российской компании Хоулмонт, более 10 лет специализирующейся на создании инструментов разработчика. Например, команда Хоулмонт создала JPA Buddy - сверхуспешный плагин, которым пользуется более миллиона Java разработчиков. На российском рынке компания известна как вендор популярной СЭД ТЕЗИС и платформы Jmix.

Собственно, «миссия» Amplicode - как раз обеспечить поддержку экосистемы Spring на уровне, значительно превышающем возможности самой IDE. Cудя по видеоматериалам и активности в канале это действительно получилось. Характерно, что 70% подписчиков канала использует Amplicode в сочетании с самой IntelliJ IDEA Ultimate, то есть очевидно речь идет о чем-то больше, чем прямом «импортозамещении».

Заключение

Очередное ужесточение контроля за использованием лицензий со стороны JetBrains не оставляет надежду на то, что проблема «рассосется». Всем, кого она затрагивает, стоит как минимум в пилотном режиме начать рассматривать альтернативы. К счастью, варианты есть - и в виде open source продуктов, и полностью российская связка GigaIDE + Amplicode.