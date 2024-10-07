Как разработать интернет-магазин для B2B-сегмента и успешно интегрировать его в цифровую экосистему. Опыт ОМК

Промышленная группа ОМК уже несколько лет развивает сервис по продаже металлопроката для B2B - интернет-магазин «ОМК Маркет». Уникальность проекта в том, что он стал частью большого семейства экосистемы цифровых продуктов группы ОМК с перспективой создания новых интегрированных систем.

С запуском интернет-магазина «ОМК Маркет» компания решила сразу несколько задач: реализует типовой металлопрокат из наличия на вторичном рынке, ускорила процесс продажи продукции для клиентов, переведя их на самостоятельное обслуживание, и перераспределила часть ресурсов для работы с крупными партнерами.

Функционал и технические решения

От предварительной проработки архитектуры до MVP версии понадобилось 4 месяца. Технологическим партнером проекта стала команда веб-интегратора RDN Group, специализирующаяся на сложных и высоконагруженных проектах. На старте было реализовано пять функциональных блоков:

Каталог продукции . Металлопродукция, которая есть в наличии, отображается в режиме онлайн.

Металлопродукция, которая есть в наличии, отображается в режиме онлайн. Информация по складам. Актуальная информация по складам компании.

Актуальная информация по складам компании. Широкий набор фильтров. Подбор продукции согласно заданным критериям. Клиент получил возможность выбирать продукцию по наименованиям и характеристикам с разбивкой по складам, а это десятки тысяч комбинаций.

Подбор продукции согласно заданным критериям. Клиент получил возможность выбирать продукцию по наименованиям и характеристикам с разбивкой по складам, а это десятки тысяч комбинаций. Внутренний калькулятор . Расчет габаритов и массы продукции осуществляется на основании параметров внутри самого сервиса по исходным данным из учетной системы. Возможность расчета товаров в тоннах, метрах, штуках, листах, пачках и рулонах.

Расчет габаритов и массы продукции осуществляется на основании параметров внутри самого сервиса по исходным данным из учетной системы. Возможность расчета товаров в тоннах, метрах, штуках, листах, пачках и рулонах. Корзина. Корзина товаров и единый личный кабинет.

Интернет-магазин позволяет клиенту оперативно оформить заказ с нужного подразделения и автоматически за считанные секунды получить итоговый счет по электронной почте или самостоятельно скачать его в личном кабинете. Благодаря интеграции сайта с системой 1С: Комплексная автоматизация заказчик может зарезервировать продукцию и гарантированно получить поставку. Операционный контроль остался у менеджера по продажам. Сотрудники группы ОМК имеют возможность управлять всеми операциями через административный аккаунт: менеджеры и руководители отслеживают статусы всех заказов и этапы, на которых они находятся. Процесс работы для сотрудников остался прежним, но масштаб и скорость работы изменилась.

«В сервисе есть калькулятор, который автоматически рассчитывает стоимость добавленной в корзину продукции, с учетом выбранного метража / тонн / штук. По словам Владислава Березнякова, руководителя направления развития интернет-магазина ОМК. – Этот, на первый взгляд простой функционал значительно снижает операционную нагрузку на менеджера по продажам, так как после создания заказ можно отправлять на отгрузку без внесения корректировок в номенклатуру».

Был реализован базовый функционал интернет-магазина, который позволяет делать «ОМК Маркет» простым для клиентов. Это достигается за счет каталога с фильтрами, который был подготовлен специально под характеристики металлопроката, а также удобного поиска по сайту и актуальных цен. Разработчики составили приоритетные характеристики для сортировки по каждому из разделов, а также вынесли характеристики в фильтры, которые удобно использовать. Анализ поведения пользователей на сайте позволил реализовать удобный UI/UX-дизайн.

Технические особенности

Сложности проекта

В процессе реализации проекта появился функционал, который отличает «ОМК Маркет» от других интернет-магазинов в отрасли.

«Часто у клиента отдел снабжения и сам проект может находиться в разных городах или же имеется несколько проектов в разных регионах России. Чтобы реализовать функционал сквозного фильтра по складам, которого нет у подобных сервисов, в архитектуру проекта заранее были заложены уникальные технологические особенности. Опираясь на клиентский опыт, фильтр дает возможность выбрать склады отгрузки продукции без привязки к региону. По геолокации система определяет склады по умолчанию, относит к нужному региону и сразу подставляет к нужным складам» - поделился Дмитрий Россихин, директор RDN Group.

Результаты и награды

«Успехом развития проекта можно считать результаты реализаций 2023 года, а именно регулярное оформление заказов в интернет-магазине и рост клиентской базы. 43% клиентов, которые впервые оформили заказ в интернет-магазине, делают повторные заказы. В среднем один клиент создает в месяц 5 заказов», - рассказал Владислав Березняков руководитель направления развития интернет-магазина ОМК.

Постоянными покупателями сервиса уже стали более 1500 клиентов. Проект получил признание на профессиональных премиях: Tagline Awards 2022 и Rusbase Digital Awards 2023 за эффективное цифровое решение для клиентов. Также сервис признали лучшей сбытовой сетью 2023 года в рамках конференции «Российский рынок металлов». Развитие интернет-магазина было реализовано с одним из крупнейших российских веб-интеграторов RDN Group, специализирующимся на сложных и высоконагруженных проектах.

Уникальность

Интернет-магазин уникален тем, что является частью большого семейства цифровых продуктов группы ОМК. За 5 лет непрерывного роста в экосистему компании внедрили 18 интегрированных пользовательских продуктов и 14 технических сервисов, которые выполняют технические функции как для внутренней работы, так и для внешнего пользователя. Созданный шаблонизатор на Twig является уникальным и написан специально под всю экосистему цифровых сервисов группы ОМК: это позволяет frontend разработчикам работать на единых компонентах, backend-интеграция облегчает вхождение другого разработчика.

Планы и перспективы

В ближайшие планы компании входит создание прогрессивного и более функционального ресурса, основанного, в первую очередь, на предпочтениях пользователей и тестировании пользовательского опыта. Дизайн интернет-магазина «ОМК Маркет» будет изменен в рамках единой дизайн-системы цифровых сервисов, а также будет разработан калькулятор доставки.