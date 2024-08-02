В строительный отраслевой клуб на базе Альянса в сфере ИИ вошли свыше 30 компаний

Созданный на базе Альянса в сфере искусственного интеллекта отраслевой клуб по технологиям ИИ в строительстве и недвижимости объединил свыше 30 крупнейших российских компаний. Его возглавили ДОМ.РФ и Группа «Самолет».

Первая встреча участников состоялась на площадке ДОМ.РФ. В ней приняли участие представители застройщиков, маркетплейсов недвижимости, технологических компаний, вендоров программного обеспечения.

«По экспертным оценкам, внедрение искусственного интеллекта в строительный сегмент помогает увеличить производительность труда и в перспективе повышает эффективность стройки более чем на 40%. Чтобы помочь участникам отрасли найти для себя нужные ИИ-решения, быстро и безопасно внедрить их, а также выстроить работу по созданию новых востребованных продуктов, инициировано создание отраслевого сообщества. По нашим планам, благодаря клубу удастся выработать единый стандарт внедрения ИИ в девелопменте. Кроме того, мы планируем составить рейтинг ИИ-продуктов для строительной отрасли для объективного сравнения качества и эффективности таких решений», – отметил управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ Николай Козак.

Среди участников клуба такие девелоперы, как ГК «Пионер», ГК «Эталон», «А101», ГК «ФСК», Инград, ГК «КОРТРОС» и т.д. В состав сообщества вошли разработчики ИИ-решений Rocket Group, Vizor Labs, НтехЛаб, OVISION, Qmonitoring и другие, а также крупнейшие технологические компании Сбер, Домклик, СИБУР, МТС ИИ, Cloud.ru и VK (VK Predict).

В ходе встречи было отмечено, что деятельность сообщества поможет в преодолении проблемы неравномерного внедрения ИИ в строительной отрасли, будет способствовать расширению доступа разработчиков к обезличенным данным отрасли, а также развитию общего искусственного интеллекта (Artificial General Intelligence, AGI) для нужд стройки. Кроме того, работа отраслевого клуба будет нацелена на разработку единых принципов внедрения ИИ компаниями отрасли, формирование лучших отраслевых решений на базе ИИ, реализацию образовательных программ подготовки кадров со знанием ИИ, выработку бенчмарков ML-моделей для решения отраслевых задач, а также на обеспечение взаимодействия с органами власти по вопросам налоговых и других мер стимулирования внедрения технологии.

«Альянс важен для развития всей отрасли, и мы стали его соорганизаторами, так как заинтересованы не только развивать новые технологии сами, но и помогать отрасли расти. При выборе направлений, где применять ИИ, мы ориентируемся на результаты, которые можем получить. В качестве примера можем привести создание ИИ-мониторинга процесса строительства, который используем и мы сами, и наши клиенты. Предиктивная аналитика на основе больших данных помогла нам сэкономить в 2023 году 1 млрд только на закупках арматуры. Надеемся, что участники клуба будут открыто делиться опытом и мнениями, вместе прорабатывать новые подходы, тестировать гипотезы, что даст кратный эффект в скорости поиска новых решений и их эффективности», – рассказал Дмитрий Самоходкин, управляющий директор «Самолет Технологии».

Альянс в сфере искусственного интеллекта, на базе которого будет работать отраслевой клуб, создан в 2019 году и объединяет ведущие технологические компании для развития искусственного интеллекта в России и обеспечения лидерства страны и компаний Альянса на глобальном технологическом рынке. Расширенные форматы Альянса в виде отраслевых клубов кроме строительства также запущены в здравоохранении, транспорте и агропромышленном комплексе.