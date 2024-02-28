ProcessTech 2024: состоялся масштабный митап по Process Mining и Task Mining

В Москве состоялся митап «ProcessTech 2024: технологии Process Mining и Task Mining для повышения эффективности бизнес-процессов». В событии приняли участие представители 65 крупнейших российских компаний, отвечающие за повышение эффективности бизнеса в своих организациях. Организаторами выступили Газпромбанк.Тех и Инфомаксимум.

Ставка на инновации

Популярность технологий Task Mining и Process Mining набирает обороты в России, растёт количество промышленных внедрений и пилотных проектов.

Газпромбанк одним из первых оценил перспективы технологий. Так, первые процессные модели на базе Process Mining команда банка внедрила ещё в 2018 году, с 2021 года занимается внедрением и развитием технологии Task Mining.

Татьяна Свидунович, первый вице-президент Газпромбанка, открывая серию митапов, отметила: «Как врачи следят за нашим с вами здоровьем, так и инструменты Task Mining и Process Mining помогают поддерживать “цифровое здоровье” бизнес-процессов в Газпромбанке – они выявляют проблемы и помогают предоставить бизнесу самое эффективное “лечение” для правильного функционирования организма».

Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум, компании-вендора системы Proceset, поделился своим видением трендов процессной аналитики, а именно:

мультипроцессная аналитика – исследование бизнес-процессов в совокупности и с учётом их влияния друг на друга;

– исследование бизнес-процессов в совокупности и с учётом их влияния друг на друга; маркетплейс – ускорение реализации проектов на основе готовых шаблонов;

– ускорение реализации проектов на основе готовых шаблонов; действие по клику – приоритизация, отправка оповещений и создание задач прямо из дашборда;

– приоритизация, отправка оповещений и создание задач прямо из дашборда; искусственный интеллект – расширение возможностей анализа процессов и операций.

Особый акцент Александр сделал на живую демонстрацию автоматического построения аналитики через управление голосом в системе Proceset.

«Будущее за работой на стыке технологий, – рассказал Александр, – в частности связке Task Mining, Process Mining и Artificial Intelligence. Например, уже сейчас возможности искусственного интеллекта позволяют автоматически строить дашборды, отправляя запросы голосом. Это экономит время и помогает неподготовленным сотрудникам самостоятельно и быстро получать нужную информацию без затрат на разработку аналитических панелей. Применение такого подхода позволяет кратно увеличивать количество реализованных проектов».

Во время дискуссии Татьяна и Александр обсудили технологии Task Mining и Process Mining, их будущее в эпоху AI и масштабирование лучших практик и бизнес-эффектов на другие отрасли экономики.

Практический опыт

Об опыте внедрения технологии Task Mining в Газпромбанке рассказали Елизавета Поваляева и Алексей Голубинцев. Сейчас это одно из самых крупных внедрений Task Mining в России по охвату внутренних заказчиков и реализуемых инициатив. Команда банка собрала 6 сервисов для бизнес-заказчиков: поиск потенциала для автоматизации и роботизации процессов, проведение нормирования с целью сбора статистики по операциям, анализ скорости работы систем и её влияния на конечных пользователей, кроме того, в банке запущен трекер для внешних систем.

«Технология Task Mining позволяет буквально увидеть каждый клик, каждое действие исполняемой операции, – комментирует Елизавета Поваляева, начальник Центра RPA, лидер практики Task Mining. – На текущий момент более 26 тыс. агентов Task Mining помогают делать наши процессы эффективнее: собирают и обрабатывают детализированные данные об исполнении операций. Это большой фундамент для исследований и инноваций в процессном управлении».

«Алгоритмы Task Mining по выделению операций в настоящее время активно развиваются и совершенствуются, – соглашается с мнением коллеги Алексей Голубинцев, заместитель начальника Департамента банковских процессов. – Думаю, имплементация моделей ИИ в Task Mining может существенно повысить возможности и качество оцифровки операций. Уверен, в ближайшем будущем Task Mining станет основным инструментом в задачах оптимизации бизнес-процессов и повышении эффективности бизнеса».

Завершился митап панельной дискуссией, в которой приняли участие руководитель Центра процессной аналитики Департамента корпоративного развития Россельхозбанка Артём Хван, директор по информационным технологиям «СберФакторинг» Андрей Глушак, руководитель Центра повышения операционной эффективности МТС Банка Вячеслав Климов, директор ООО «ММК-Учетный центр» Оксана Самойлова.

Спикеры рассказали, как пришли к необходимости использования технологий, поделились конкретными кейсами и их результатами. В процессе дискуссии участники обсудили вопросы метрик для оценки успешности проектов, обучение сотрудников профильным компетенциям, планы по масштабированию технологий на смежные департаменты и необходимость кросс-функционального обмена опытом.

Process Mining и Task Mining – мощные инструменты, которые продолжают эволюционировать. В 2024 году их роль в управлении бизнес-процессами станет ещё более значимой. Российские компании, внедряющие эти технологии, получат значительные конкурентные преимущества, повысят эффективность своих процессов и уровень удовлетворённости клиентов.

ProcessTech 2024 стал первым митапом из серии, направленной на популяризацию и развитие технологий в России. На мероприятии удалось не только обсудить текущие тренды и вызовы в области, но и сформировать предпосылки для создания профильного комьюнити.