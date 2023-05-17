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Как Task Mining помогает Газпромбанку определять потенциал роботизации

Газпромбанк, один из крупнейших банков страны, делится опытом применения технологии Task Mining для выделения операций с высоким потенциалом для роботизации. Поставщиком профильного программного обеспечения – системы активной бизнес-аналитики Proceset – выступает компания Инфомаксимум.

Task Mining – это технология, которая способна отслеживать, регистрировать и анализировать простейшие бизнес-действия, выполняемые сотрудниками в информационных системах. Всё это вкупе обеспечивает прозрачность действий внутри компании и помогает выделить самые трудозатратные операции, роботизация которых даст ощутимый экономический эффект.

«С Task Mining плотно мы работаем с 2022 года, – рассказывает Елизавета Поваляева, начальник Центра роботизации процессов, Газпромбанк. – У нас есть четыре типичных кейса того, как можно применять технологию: полная детализация рабочего дня сотрудника; мониторинг операций – точная разметка операций для последующего контроля; анализ сквозных процессов в связке с Process Mining; поиск операций под RPA.

Мы обычно используем следующий подход для автоматического поиска повторяющихся рутинных операций:

  • выбор группы сотрудников, начало сбора данных при помощи агентов мониторинга;
  • непосредственная аналитика: исследование повторов, цикличностей и основных паттернов, чтобы найти нужные смыслы и бизнес-ценность;
  • принятие решения о роботизации выбранных операций или выявление инициатив для автоматизации и/или оптимизации работы сотрудников;
  • запуск RPA и перевод сотрудников на более важные задачи».

Всё это возможно при применении системы активной бизнес-аналитики Proceset.

«Proceset – мощное инновационное решение с широким спектром возможностей, а именно: Task Mining, Process Mining, Business Intelligence и Automation, – комментирует Александр Бочкин, генеральный директор Инфомаксимум. – Мы можем фиксировать взаимодействие пользователя с различными элементами управления, например, нажатия на кнопки или меню, заполнение полей и т.д. При этом мы не просто говорим, что сотрудник кликнул на что-то, а фиксируем название кнопки. Классический Process Mining позволяет видеть, как выполняются процессы в различных подразделениях, а Task Mining дает дополнительный уровень детализации, где мы каждую операцию можем увидеть по мельчайшим шагам».

«Благодаря Proceset мы видим, какие операции выполняются чаще всего, сколько времени это занимает и сколько сотрудников задействовано в процессе. Сортировка операций по трудозатратам позволяет сказать, роботизация какой из них принесет самый ощутимый профит для компании», – добавляет Елизавета Поваляева.

Токен: Kra23vpChРекламодатель: Общество с ограниченной ответственность "Инфомаксимум"ИНН/ОГРН: 1328909857/1081328000533Сайт: https://infomaximum.ru/

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