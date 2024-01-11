Аналитика МТС: в новогодние каникулы количество путешественников в Московском регионе выросло на 10%

МТС с помощью сервиса бронирования отелей «МТС Travel» проанализировала новогодние путешествия и потребление мобильного интернета в Московском регионе в праздничные даты 2024 г. По сравнению с аналогичным прошлогодним периодом количество российских туристов в столичном регионе выросло на 10%, объем передачи данных в сети МТС – на 7%.

В новогодние праздники с 1 по 8 января 2024 г. количество гостей из других регионов России в Московском регионе выросло на 10% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Наибольший интерес проявили жители Краснодарского края, Санкт-Петербурга, Татарстана, Ростовской, Нижегородской, Калужской, Владимирской, Тульской и Рязанской областей. В этот же период в сети МТС зарегистрировалось на 17% больше иностранных абонентов, чем в прошлом году. Чаще всего это были приезжие из Казахстана, Белоруссии и Китая: на них пришлось 18% абонентов из-за рубежа.

По сравнению с прошлогодней новогодней ночью трафик передачи данных в мобильной сети МТС в ночь на 1 января 2024 г. вырос на 15%, за все праздничные дни – на 7%, в метро – почти на 10%.

Что касается самих москвичей, то каждый пятый предпочел на Новый год отправиться в путешествие по России. При этом почти половина таких путешествий пришлась на Московскую область (45% поездок) — в гости, на дачи, коттеджи и загородные отели. Также среди популярных регионов оказались Калужская, Владимирская, Тверская области, а также Краснодарский край и Санкт-Петербург. Общее количество поездок москвичей по России на новогодние праздники выросло на 21%.

По данным «МТС Travel», количество поездок жителей столицы за границу на новогодние каникулы превысило прошлогодний показатель на 16%. Самой популярной страной для зарубежного отдыха стала Белоруссия — туда совершено 13,5% зарубежных поездок на каникулах, на втором месте Турция (13%), на третьем — Объединенные Арабские Эмираты (8%). В пятерку самых популярных зарубежных направлений также вошли Таиланд и Казахстан (6% и 5% поездок соответственно).

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В первые дни нового года в сети МТС зафиксировано на 6% больше новых смартфонов, чем в прошлом году. На долю гаджетов семейства Apple пришлось 23%, на втором месте – смартфоны корейского производителя Samsung (16%), на третьем с равными долями по 12% – устройства китайских брендов Realme и Xiaomi.

Исследование туристических потоков проведено на базе обезличенной Big Data МТС на основе поездок с 30 декабря 2023 по 8 января 2024 г. Анализ трафика и смартфонов проводился на основе агрегированных обезличенных данных абонентов МТС.