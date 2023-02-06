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Технологии Big data помогли МТС увеличить блокировки спам-звонков в 2,5 раза в 2022 году

ПАО «МТС», цифровая экосистема, проанализировала количество спам-звонков в 2022 г.: благодаря антиспамовым решениям и сервису «Защитник» с использованием анализа Big data МТС заблокировала в прошедшем году свыше 2,1 млрд нежелательных вызовов, что в 2,5 раза больше, чем в 2021 г. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Общее количество зафиксированных звонков с признаками спама и несанкционированной рекламы в 2022 г. составило в сети МТС более 4 млрд, что на 30% больше годом ранее.

В 2021 г. МТС запустила сервис «Защитник» по противодействию спам-звонкам, который автоматически с помощью анализа Big data определяет характер вызова. В случае спама или мошенничества система направляет вызов на голосовой бот и после присылает SMS-уведомление о поступившем звонке, а также расшифровку сообщения в виде текста в мобильное приложение «Мой МТС».

Чаще всего звонки спамеров нацелены на абонентов, проживающих в крупных городах: Москва, Санкт-Петербург, Краснодар, Уфа, Казань, Новосибирск, Екатеринбург, Челябинск и Ростов-на-Дону.

В 2022 г. не было ярко выраженных сезонных колебаний по количеству спам-звонков, кроме спада в начале января на новогодних каникулах – накануне праздников и во время распродаж уровень спама вырастает в пределах 10%.

Наиболее популярные тематики рекламных звонков: финансовые продукты, страхование, недвижимость, реклама различных продуктов и услуг.

В погоне за трендом на супераппы
Цифровизация

Количество пользователей сервиса «Защитник» за прошлый год выросло втрое и составляет на сегодня более 5 млн человек.

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Публичное акционерное общество «Мобильные телесистемы» (ПАО «МТС») – компания по предоставлению услуг мобильной и фиксированной связи, передачи данных и доступа в интернет, кабельного и спутникового ТВ-вещания; провайдер цифровых сервисов, включая финтех и медиа в рамках экосистем и мобильных приложений; поставщик ИТ-решений в области объединенных коммуникаций, интернета вещей, мониторинга, обработки данных, облачных вычислений. В России, Белоруссии и Армении услугами мобильной связи группы МТС пользуются более 88 млн абонентов.

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