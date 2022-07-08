С помощью технологии голосового ввода московские радиологи заполнили более 160 тыс. медицинских документов

Москва продолжает развитие сервисов единой цифровой платформы здравоохранения. Технология голосового ввода зарекомендовала себя и востребована среди специалистов лучевой диагностики: за два года активного использования было заполнено более 160 тыс. медицинских документов, а за первое полугодие 2022 г. уже на 80% протоколов больше, чем в прошлом году. Этот сервис доступен московским врачам и позволяет экономить более 20% времени, сообщил директор Центра диагностики и телемедицины Департамента здравоохранения города Москвы Юрий Васильев.

«Отделения лучевой диагностики используют технологию голосового ввода для создания заключений. За время работы с помощью этого сервиса было заполнено более 160 тыс. медицинских документов, и мы видим востребованность и эффективность технологии: за первое полугодие московские рентгенологи с помощью голосового ввода заполнили на 80% протоколов больше, чем в 2021 г. Сейчас в среднем ежемесячно заполняется около 10 тыс. таких документов. Время на заполнение протокола сокращается более чем на 20%, и специалисты могут сосредоточиться на еще более тщательном изучении результатов исследований», — сказал Юрий Васильев.

«Голосовой помощник Voice2Med создан на основе искусственного интеллекта и позволяет заполнять медицинские документы голосом. При осмотре пациентов или проведении исследования врач с помощью гарнитуры надиктовывает информацию, которая расшифровывается и автоматически переносится в открытый протокол медицинской информационной системы. Благодаря оперативной обратной связи от врачей, словарь цифрового помощника обогащается сложными и редкими медицинскими терминами, аббревиатурами и сокращениями, подстраивается под особенности произношения разных врачей. Голосовое заполнение медицинской документации позволяет экономить время врачей, повышает качество заполнения протоколов, улучшает эргономику рабочих мест. Современный голосовой интерфейс является естественным и интуитивно понятным, его легко изучить и освоить. Передовой опыт рентгенологов Москвы перенимают в регионах — Voice2Med работает уже в 65 регионах страны, развиваются новые словари — сегодня врачи уже восьми специальностей могут использовать голосовой ввод, решение масштабируется», — отметил Дмитрий Дырмовский, генеральный директор группы компаний ЦРТ.

Голосовой помощник постоянно дообучается: пополняет словарь сложными и редкими медицинскими терминами, подстраивается под особенности произношения разных врачей, охватывает новые диагностические и лечебные задачи. Благодаря этому точность распознавания речи достигла 98%.

Первое масштабное внедрение стационарной версии голосового помощника было реализовано в Москве, что стало возможным благодаря единой цифровой платформе здравоохранения, разработанной Комплексом социального развития города Москвы и Департаментом информационных технологий.

Москва уже 10 лет занимается цифровизацией системы здравоохранения. Сейчас в основе этого процесса — единая цифровая платформа здравоохранения. Она обеспечивает персонифицированное ведение каждого пациента на всех этапах — от постановки диагноза и лечения до последующего наблюдения. Благодаря платформе все данные о состоянии здоровья горожан аккумулируются в едином цифровом контуре и доступны в режиме онлайн как врачам, так и пациентам.

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Центр диагностики и телемедицины ДЗМ — научно-практическая и телемедицинская организация в структуре Комплекса социального развития мэрии Москвы и Департамента здравоохранения города Москвы, основанная в 1996 г. Специализируется на внедрении технологий искусственного интеллекта в медицину, развитии лучевой диагностики, организации работы отделений в медицинских организациях, включая телемедицинский подход.

Группа компаний ЦРТ — разработчик продуктов и решений на основе разговорного искусственного интеллекта, машинного обучения и компьютерного зрения c 30-летним опытом. Технологический эксперт в области речевых технологий, лицевой и голосовой биометрии. Группа ЦРТ реализовала более 5000 ИИ-проектов по всему миру, в том числе — национального масштаба — в Мексике, Эквадоре, на Ближнем Востоке. В России решения ЦРТ работают в крупнейших банках, телеком-компаниях, ТЭК, госсекторе, применяют для реализации концепции Safe&Smart City.