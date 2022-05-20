Разделы

Телеком Проводная связь Интернет Интернет-доступ
|

Тариф Tele2 с домашним интернетом стал доступен еще в 15 регионах

Tele2, российский оператор мобильной связи, объявил о расширении географии решения «Домашний интернет для абонентов Tele2». Оно позволяет клиентам добавить к тарифному плану безлимитный высокоскоростной домашний интернет и цифровое телевидение. Роутер можно приобрести в рассрочку на один или два года. Помимо Москвы и Тулы, опция стала доступна жителям еще 15 регионов.

Tele2 запустила конвергентное решение совместно с компанией «Ростелеком». Теперь возможность добавить к мобильному тарифу домашний интернет и цифровое ТВ появилась у жителей еще 15 регионов страны – Белгородской, Брянской, Владимирской, Воронежской, Ивановской, Калужской, Костромской, Курской, Липецкой, Орловской, Рязанской, Смоленской, Тамбовской, Тверской и Ярославской областей. Главная особенность сервиса заключается в том, что клиенты могут включить домашний интернет в свой привычный тариф на мобильную связь, не меняя его. Таким образом оператор персонализирует тарифы и дает пользователям больше свободы в управлении услугами связи.

Предложение доступно на популярных тарифных планах линейки «Мой», а также на ряде архивных тарифов. Доплата за подключение домашнего интернета составит от 100 до 500 руб. в зависимости от скорости и региона. Добавленные услуги не меняют привычных для клиента сроков и способов оплаты базового тарифа.

Оформить заявку на подключение пользователи Tele2 могут в салоне связи или через цифровые каналы: в мобильном приложении оператора и в личном кабинете. Абонент самостоятельно проверяет наличие технической возможности подключения по своему адресу, выбирает скорость передачи данных, а также дату и время установки оборудования. Если клиенту потребуется роутер для домашнего интернета, он может приобрести его за полную цену или в рассрочку – на один или два года.

Чем заменить иностранные ECM
Импортонезависимость

Первыми регионами, где оператор реализовал конвергентное решение осенью прошлого года, стали Москва, Московская и Тульская области. Оператор проанализировал подключения клиентов к домашнему интернету и телевидению с момента запуска опции. В Москве в январе-марте 2022 г. среднемесячное число подключений выросло на 91% по сравнению с аналогичным показателем в IV квартале прошлого года. В Тульской области в I квартале 2022 г. среднемесячный спрос на сервис вырос на 34%.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

В Рунете оттепель. Власти отменяют запрет на Tor

Крымскому оператору дали 1,6 миллиарда на скоростной интернет

Украинские телеком-диверсанты чуть не сломали Рунет. Виновный найден

Операторов связи освобождают от поборов, благодаря которым в российских деревнях есть связь

В российских ИТ появляется новая отрасль

Лондонская биржа запретила россиянам смотреть на свой сайт

MARKET.CNEWS

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

Техника

Обзор электросамоката Digma Allroad Max 15000mAh

Как перенести WhatsApp на другой смартфон: инструкция для iPhone и Android-гаджетов

Что такое NFT и законно ли зарабатывать на их продаже

Показать еще

Наука

Получены новые доказательства, что жизнь прибыла на Землю из космоса

Печать наноалмазов стала возможна на квантовом уровне

Стареющие клетки кожи удалось перепрограммировать — они помолодели на 30 лет
Показать еще