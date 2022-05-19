Wildberries: региональные предприниматели нарастили продажи в 2,5 раза в начале 2022 года

За первые четыре месяца 2022 г. российские предприниматели, развивающие бизнес за пределами Московского региона и Санкт-Петербурга, нарастили продажи на 150% год к году до 120 млрд руб. на Wildberries. Активнее всего в e-commerce выходит малый бизнес Камчатского края, Дагестана, Якутии, Астраханской области и Чукотки. Об этом CNews сообщили представители Wildberries.

Наиболее высокая динамика прироста продаж в январе – апреле 2022 г. отмечена у предпринимателей из отдаленных населенных пунктов – за счет активного перехода в онлайн-сегмент в течение 2021 г.: Чукотки (+4825%), Тывы (+1121%), Магаданской обл. (+905%), Ханты-Мансийского округа (+492%) и Якутии (+480%). Драйверами роста продаж стали категории товаров для новорожденных (+326%), штор и аксессуаров (+289%), ювелирной бижутерии (+280%).

Регионы-лидеры по объему продаж предпринимателей: Ивановская область (10 млрд руб.; +128% год к году); Краснодарский край (6,4 млрд руб.; +235% год к году) + шесть позиций год к году; Свердловская область (6,3 млрд руб.; +126% год к году); Новосибирская область (5,7 млрд руб.; +135% год к году); Ростовская область (5,6 млрд руб.; +104% год к году).

Наибольший рывок совершили предприниматели Краснодарского края: это связано с их активным выходом в онлайн-сегмент (за год их число выросло на Wildberries в три раза до 20,6 тыс.) и расширением местного ассортимента товаров: одежды, детских товаров, продуктов питания, косметики.

Представители регионального бизнеса интенсивно выходят в онлайн: за четыре месяца 2022 г. число предпринимателей, работающих за пределами двух столиц, на Wildberries выросло в четыре раза год к году, а общее число продавцов онлайн-платформы превысило 700 тыс.

Наиболее активно в сегмент e-commerce выходили представители бизнеса из Камчатского края (рост числа продавцов в 10 раз год к году), Дагестана (в восемь раз), Якутии (в семь раз), Астраханской области (в семь раз) и Чукотки (в семь раз).

Импортозамещение SIEM: что важно учесть Импортозамещение

«Все больше региональных предпринимателей выходит в онлайн-сегмент, что позволяет им получить новую аудиторию покупателей. Мы продолжаем открывать в регионах локальные пункты приема поставок, что позволяет местному бизнесу экономить на логистических расходах и расширять ассортимент: за первые четыре месяца появились еще десять новых центров», – сказали представители Wildberries.

***

Wildberries – российский онлайн-ритейлер, работающий на рынке 17 лет. География присутствия компании охватывает все регионы России, а также ряд зарубежных стран, среди которых Белоруссия, Казахстан, Армения, Киргизия и т.д. Оборот Wildberries в 2021 г. вырос на 93% и достиг 844 млрд руб. Ежедневно на Wildberries оформляется 4 млн заказов, ежемесячная аудитория онлайн-ритейлера – свыше 113 млн пользователей (MAU).

По данным на май, 2022 г., свои товары через Wildberries продают свыше 700 тыс. российских предпринимателей. Ассортимент Wildberries включает около 28 млн SKU товаров от 300 тысю российских и зарубежных брендов: одежда и обувь, аксессуары, бьюти-товары, детские товары, техника и электроника, товары для дома, ювелирные украшения, продукты питания, книги, цифровые товары и многое другое. Около 50% товаров произведены в России.