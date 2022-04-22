«Ситилинк» открыл логистический центр и интерактивный шоурум в Санкт-Петербурге

Онлайн-ритейлер «Ситилинк» открыл хаб в Санкт-Петербурге, включающий логистический комплекс с элементами автоматизации и интерактивный шоурум. Открытие хаба позволило предоставить более 250 рабочих мест в регионе. Об этом CNews сообщили представители «Ситилинка».

Новый логистический комплекс «Ситилинка» занимает более 15 тыс. кв. м. и станет хабом для всех операций в Северо-Западном регионе. Сейчас центр обрабатывает более 90 грузовых машин в сутки, на четырехуровневых мезонинах может храниться более 80 тыс. наименований товаров. Эффективную работу распределительного центра обеспечивают элементы автоматизации – конвейерная подача товара с этажей мезонина.

В хабе также расположен розничный магазин. Благодаря подключенному к логистическому комплексу магазину компании, представленный ассортимент доступен к заказу и получению на месте в течение 15 минут.

Интерактивный шоурум – новое бесплатное пространство для гостей и жителей Санкт-Петербурга. Концепция предполагает объединение нового формата шоппинга, обучения и отдыха в едином пространстве. Шоурум площадью 3000 кв. м. включает в себя 25 тематических локаций с интерактивными инсталляциями для тест-драйва современных устройств. Слоган проекта «Тестируй, играй, выбирай!». В шоуруме представлено 2000 современных устройств для тестирования от 50 зарубежных и российских брендов, среди которых Samsung, Xiaomi, Asus, Logitech, Huawei, Kitfort, iRU и др.

«Мы рады, что на карте Санкт-Петербурга появился новый объект, в котором “Ситилинку” удалось представить традиционный ритейл в новом инновационном формате. Уверены, что логистический хаб позволит охватить быстрой доставкой Северо-Западный регион, а шоурум даст возможность отечественным производителям техники показать свои товары широкому кругу потребителей», – сказал Кирилл Соловейчик, председатель Комитета по промышленной политике, инновациям и торговле Санкт-Петербурга.

На первом этаже шоурума представлен магазин, «технобар» с роботизированной рукой для выбора устройств, зона технологий умного дома, зона кухни, автомобиль «буханка» в стиле киберпанк, зона сайлент диско* и другие локации. Второй этаж объединяет спортивную и детскую зону, компьютерный клуб с возможностью тестирования VR-технологий и 8K-гейминга, коворкинг и лекторий.

На базе шоурума «Ситилинк» записывает обзоры флагманской техники, проводит видео тест-драйвы. В плане проекта проведение мастер-классов по инженерной и технологической тематике, кулинарному мастерству и другим направлениям.

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Новы хаб расположен по адресу: Пулковское шоссе, д. 43, корп. 2, лит. А. Каждые 20 минут до шоурума ходит бесплатный автобус от метро Московская. Для личного транспорта есть большая бесплатная парковка.

*сайлент диско – это тихая дискотека или мероприятие, на котором люди танцуют под музыку, которую слушают в наушниках.

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«Ситилинк» продает более 150 тыс. наименований цифровой и бытовой техники, а также автотовары, офисную и садовую мебель, канцелярию, детские товары и спорттовары, сантехнику и электрику. Сейчас у компании более 1000 магазинов-складов и пунктов выдачи заказов в 500 городах России. В портфеле услуг – сборка компьютеров, установка техники, подборка расходных материалов, электронные ключи и подписи, защита покупки и имущества и другие цифровые услуги.