Что изменится в России с 1 декабря 2021 года

Специалисты компании «Гарант» подготовили мониторинг наиболее интересных изменений российского законодательства, которые вступают в силу с декабря 2021 г., и других важных событий.

Всего в декабре начнут действовать положения 135 федеральных актов, принятых на данный момент.

Истечет срок уплаты имущественных налогов граждан за 2020 г. (1 декабря)

Оплатить транспортный, земельный налоги и налог на имущество физлиц необходимо по направленному в личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС России или по полученному по почте заказным письмом налоговому уведомлению. Произвести оплату можно разными способами – в личном кабинете налогоплательщика, через онлайн-сервис одного из банков-партнеров ФНС России (в том числе по QR-коду, указанному в налоговом уведомлении), через отделения банковских и кредитных организаций, кассы местных администраций или почтовых отделений, в МФЦ. Если не сделать это до 1 декабря включительно, то уже со следующего дня ежедневно будут начисляться пени. Затем налоговая служба направит требование об уплате просроченного налога, в случае неисполнения которого может обратиться в суд. Далее долг будут взыскивать судебные приставы – а они могут принять ограничительные меры, в частности, по блокировке банковского счета должника или аресту и принудительной реализации его имущества.

Обновится форма РСВ (с 29 декабря)

Несмотря на то что приказ, которым актуализирована форма расчета по страховым взносам, порядок ее заполнения и формат представления в электронном виде, вступит в силу с 29 декабря, обновленная форма будет применяться, начиная с представления РСВ за I квартал 2022 г. В частности, из раздела 1 исчезнут строки для указания сумм превышения произведенных плательщиком расходов на выплату страхового обеспечения над исчисленными страховыми взносами на ОСС на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством. Ряд изменений коснется отражения данных для применения пониженных тарифов отдельными категориями плательщиков – например, организациями общепита.

Изменится форма требования о возврате в бюджет излишне полученных налогоплательщиком сумм налога (с 16 декабря)

В ней появятся строки о налоговом мониторинге. Такие поправки связаны с внесением в Налоговый кодекс изменений в части налогового мониторинга, который теперь служит основанием направления налогоплательщику требования о возврате в бюджет излишне полученных налогоплательщиком (зачтенных ему) сумм налога (процентов).

Работодатели утвердят график отпусков на 2022 г. (до 17 декабря)

Согласно Трудовому кодексу график отпусков должен быть утвержден в организации или учреждении не позднее чем за 2 недели до наступления календарного года, иначе проверяющие и суды могут расценить это как нарушение трудового законодательства. Поскольку график отпусков является одним из локальных актов организации, с ним необходимо ознакомить каждого сотрудника под роспись.

Трудовых мигрантов обяжут проходить дактилоскопию и медосвидетельствование (с 29 декабря)

Вводятся обязательные дактилоскопическая регистрация и фотографирование иностранцев, прибывающих в Россию в целях осуществления трудовой деятельности. Пройти их необходимо в течение 30 календарных дней со дня въезда в страну либо при обращении с заявлением об оформлении патента или при получении разрешения на работу. Прошедшие обязательную дактилоскопическую регистрацию и фотографирование получат подтверждающий документ, который при наличии технической возможности будет формироваться в виде карты с электронным носителем информации для хранения биометрических персональных данных владельца. Кроме того, трудовых мигрантов обяжут в течение 30 календарных дней со дня въезда в РФ пройти обязательное медосвидетельствование на употребление наркотиков, психотропных веществ, на наличие или отсутствие инфекционных заболеваний, представляющих опасность для окружающих, ВИЧ-инфекции.

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Упростится порядок регистрации актов гражданского состояния (с 30 декабря)

С конца месяца госрегистрацию актов гражданского состояния будет производить любой орган ЗАГС по выбору заявителей. Это касается, например, регистрации рождения, смерти или расторжения брака. Получить дубликат свидетельства о госрегистрации акта гражданского состояния в случае утраты или порчи оригинала документа тоже можно будет в любом органе ЗАГС, а не только по месту жительства или пребывания заявителя.

Завершится применение упрощенного порядка назначения пенсий (31 декабря)

Такой порядок предполагает в том числе возможность оказания некоторых услуг дистанционно – по телефону или электронной почте. В числе таких услуг – установление пенсий, рассмотрение заявлений о распоряжении маткапиталом, назначение федеральной социальной доплаты к пенсии и т. п. До конца года соответствующие выплаты устанавливаются и выплачиваются на основании сведений, имеющихся в распоряжении органов ПФР и в государственных информационных системах. При этом получатель услуги уведомляется о принятом решении и о возможности предоставления дополнительных документов при необходимости.

Вступят в силу отдельные национальные стандарты по реабилитации инвалидов и МСЭ (с 1 декабря)

В частности, начнут действовать стандарты, касающиеся: реабилитации инвалидов, включая услуги по социальной и профессиональной реабилитации инвалидов, требования к персоналу учреждений реабилитации, испытания технических средств реабилитации; медико-социальной экспертизы, в том числе документооборота федеральных учреждений МСЭ, печатных и электронных форм входных и выходных документов и порядка предоставления услуг МСЭ. Стандарты предназначены для использования не только заинтересованными органами власти и подведомственными им учреждениями, но и организациями, предприятиями и учреждениями различных организационно-правовых форм и форм собственности, оказывающими соответствующие услуги инвалидам, а также общественными организациями инвалидов и семьями, имеющими инвалидов. Напомним, национальные стандарты могут использоваться полностью или частично в качестве основы для разработки проектов технических регламентов.

Вступят в силу поправки в Закон о потребительском кредите (с 30 декабря)

В частности, начнет действовать запрет на включение в договор потребительского кредита обязанности заемщика предусматривать наличие на счете, с которого погашается задолженность, неснижаемого остатка денежных средств или суммы, достаточной для погашения предусмотренного договором платежа в день, не являющийся днем совершения очередного платежа.

Кроме того, расширится перечень условий для реализации возможности оказания заемщику при предоставлении потребительского кредита дополнительной платной услуги. Условия оказания такой услуги должны будут предусматривать: ее стоимость; право заемщика отказаться от услуги в течение 14 календарных дней со дня выражения согласия на ее оказание; право заемщика требовать от лица, оказывающего такую услугу, или от кредитора возврата уплаченных за нее денежных средств за вычетом стоимости фактически оказанной части услуги. Также кредиторам запретят проставлять в документах, оформляемых при предоставлении кредита, отметки о согласии заемщика на оказание ему дополнительных услуг.