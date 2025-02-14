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Tebcherani Yelena Тебкерани Елена



14.02.2025 Создатели архитектуры ARM открыли охоту на кадры собственных клиентов, чтобы выпустить свой первый процессор 1

Публикаций - 1, упоминаний - 1

Tebcherani Yelena и организации, системы, технологии, персоны:

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* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

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