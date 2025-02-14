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Tebcherani Yelena Тебкерани Елена
|14.02.2025
|Создатели архитектуры ARM открыли охоту на кадры собственных клиентов, чтобы выпустить свой первый процессор 1
Tebcherani Yelena и организации, системы, технологии, персоны:
|Nvidia Corp 3512 1
|Meta Platforms 66 1
|Meta Platforms - Facebook 4446 1
|Microsoft Corporation 24682 1
|Qualcomm Technologies 1832 1
|Apple Inc 12156 1
|Broadcom Inc - Avago Technologies 529 1
|Великобритания - Соединённое Королевство Великобритании и Северной Ирландии 13349 1
|Япония 13311 1
|Россия - РФ - Российская федерация 145613 1
|США - Калифорния - Кремниевая долина - Silicon Valley 1008 1
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