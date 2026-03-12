Разделы

OCS Online Charging System система онлайн-тарификации и расчетов с абонентами


СОБЫТИЯ

12.03.2026 VAS Experts и Media-Tel подтвердили технологическую совместимость решений для построения мобильного оператора 1
11.12.2024 МТС сертифицировала систему онлайн-тарификации 1
19.04.2018 Платформа интернета вещей компании Nexign включена в реестр российского ПО 1

OCS и организации, системы, технологии, персоны:

МегаФон 10190 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 14810 1
МегаФон - Nexign - Нэксайн - Петер-Сервис 311 1
BSS - Банк Софт Системс - БСС 708 1
Росреестр - Федеральная служба государственной регистрации, кадастра и картографии - Федеральная регистрационная служба Российской Федерации - Федеральное агентство геодезии и картографии - Роскартография 1282 2
Минцифры РФ - Министерство цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации - Мининформсвязи РФ - Минкомсвязи РФ 13115 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6433 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 74496 2
PCRF - Policy & Charging Rules Function - PCC - Policy Control and Charging - PCEF - Policy and Charging Enforcement Function - функция правил политики и тарификации - функция анализа и управления пакетным трафиком ядра мобильной сети 42 1
SIM-card - Subscriber Identification Module - SIM-карта - сим-карта - Модуль идентификации абонента - Идентификационный электронный модуль абонента 5212 1
MarTech - PRM - Partner Relationship Management - Система повышения эффективности процессов взаимодействия с партнерами в области продаж и маркетинга 42 1
Scam - Fraud - Скам - афера или мошенничество - махинации 6018 1
CMP - Connectivity Management Platform - Платформа управления подключениями 19 1
Data monetization - Монетизация данных 1856 1
Инженерные системы - Инженерная инфраструктура - Инженерные коммуникации - Инженерно-технические средства - Инженерно-технические системы 15071 1
FinTech - Prepaid - Предоплата - предоплаченная карта - карта предоплаты - экспресс-оплата 627 1
Carrier grade - Carrier class - CGN, CGNAT - Carrier-grade NAT - системы операторского класса высокого уровня надёжности 741 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 4755 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 9534 1
5G - пятое поколение мобильной связи 2397 1
IoT - Internet of Things - Интернет вещей - ИВ-устройства - ИВ-решения 6258 1
M2M - Machine-to-Machine - Межмашинное взаимодействие 962 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 34318 1
IMEI - International Mobile Equipment Identity - Международный идентификатор мобильного оборудования 207 1
W3C - XML - eXtensible Markup Language - Расширяемый язык разметки - RSS - Rich Site Summary - RDF site summary - Really Simple Syndication - протокол передачи данных 1766 1
Мобильная связь - Roaming - Роуминг - процедура предоставления услуг (сотовой связи, Wi-Fi) абоненту вне зоны обслуживания «домашней» сети абонента с использованием ресурсов другой (гостевой) сети 2576 1
МегаФон - Nexign Peter-Service RSS 7 1
МегаФон - Nexign Peter-Service BIS АСР 15 1
Иванченко Павел 6 1
Ризаев Олег 2 1
Хайретдинов Шамиль 3 1
Россия - РФ - Российская федерация 159457 2
Тендер - торги, конкурс - тендерная, конкурсная документация - конкурентная форма отбора предложений на поставку товаров, оказание услуг 5328 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 55424 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 51638 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 10626 1
ЖКХ - Жилищно-коммунальное хозяйство - ЖКУ - Жилищно-коммунальные услуги 3825 1
ТЭК - Топливно-энергетический комплекс - Топливная энергетика - Fuel and energy industry 1380 1
iKS-Consulting - ИКС-Консалтинг 670 1
