МТС сертифицировала систему онлайн-тарификации

МТС сообщила о получении сертификата Росреестра для системы онлайн-тарификации и расчетов с абонентами (Online Charging System) – высокопроизводительной платформы операторского класса в сетях GSM, 4G и 5G. Сертификация дает возможность развертывать собственную разработку МТС на базе любого телеком-оператора и заменять аналогичные иностранные решения.

Система создана для более гибкого формирования тарифного плана, prepaid-расчетов с клиентами и автоматизации процессов, которые отвечают за контроль, управление балансами и тарификацию услуг. Функционал платформы позволяет быстро внедрять новые продуктовые предложения и реализовывать защиту абонентов от мошенничества. Система поддерживает актуальные и новые стандарты связи и может заменить зарубежные вендорские решения, которые больше не поддерживаются в России.

«Мы начали разработку собственной системы онлайн-тарификации три года назад взамен партнерского решения, которое компания использовала раньше. Это готовая система для запуска телеком-продуктов любой сложности, она стандартизирована для отрасли, имеет высокий уровень надежности и позволяет тарифицировать потребляемые ресурсы в режиме реального времени. В будущем мы планируем вывести систему на внутренний и внешний рынки, предложив телеком-компаниям гибкое и эффективное отраслевое решение», – сказал Шамиль Хайретдинов, директор департамента развития и интеграции новых продуктов и направлений МТС.