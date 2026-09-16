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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 201243
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Issa Darrell Исса Даррел

СОБЫТИЯ


16.09.2026 В США готов закон о блокировках зарубежных «пиратских» сайтов. Хотят блокировать на уровне провайдеров и DNS 1
12.03.2014 Правительство США одобрило законопроект о госзакупках открытого ПО 2
04.04.2003 За Ирак будут бороться не только поставщики CDMA 2
28.03.2003 Конгресс США выбирает стандарт связи для Ирака 2

Публикаций - 4, упоминаний - 7

Issa Darrell и организации, системы, технологии, персоны:

Qualcomm Technologies 1988 1
BSA - Business Software Alliance - Ассоциация производителей программного обеспечения - Альянс производителей ПО 226 1
U.S. Department of State - USAID - United States Agency for International Development - Агентство США по международному развитию 18 2
U.S. Congress House of Representatives - Конгресс США - Палата представителей 290 2
U.S. Congress Legislation - Конгресс США 651 2
U.S. Federal Chief Information Officer of the United States - Федеральный совет ИТ-директоров США - Федеральный директор по информационным технологиям США 7 1
U.S. - AmCham - American Chamber of Commerce - Американская Торговая Палата 75 1
U.S. Federal government - Federal government of the United States - Высшие федеральные органы государственной власти США 1699 1
U.S. Department of Defense - Pentagon - Министерство войны США - Военное министерство США - Министерство обороны США - Пентагон - Department of War, DoW 1902 1
GSMA - Global System for Mobile Communications - Международная ассоциация GSM - Global System for Mobile Communications - Глобальный стандарт цифровой мобильной сотовой связи с разделением каналов по времени (TDMA) и частоте (FDMA) 6520 2
SIA - Semiconductor Industry Association - Ассоциация полупроводниковой промышленности 212 1
CDMA - Code Division Multiple Access - множественный доступ с кодовым разделением - технология радиосвязи - CDMA Development Group 2303 2
Мобильная связь - Мобильный телефон - Мобильные сети связи - Сотовая связь - 5G/4G/3G/2G - поколения мобильной телефонии 29837 2
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18284 1
Электроника - Микроэлектроника, полупроводниковые приборы, материалы - Electronics - Microelectronics, semiconductor devices - Микроэлектронная компонентная база, МЭКБ - Наноэлектроника - Nanoelectronics 4833 1
ИТ-экосистема - ИТ-ландшафт - ИТ-архитектура - Информационная инфраструктура - ИТ-инфраструктура - ИКТ-инфраструктура - Информационно-телекоммуникационная инфраструктура, ИТКИ - Программно-аппаратный комплекс, ПАК - Комплекс программно-технических средств 54491 1
Open Source software - Открытое программное обеспечение - Свободное (опенсорсное) программное обеспечение (СПО) - ПО с открытым исходным кодом 8738 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация - Клаудификация - Cloudification 24630 1
ФГИС ЕПГУ (РПГУ) - Госуслуги РФ - Единый портал государственных услуг Российской Федерации 6356 1
Scalise George - Скелайз Джордж 29 1
Obama II Barack Hussein - Обама II Барак Хуссейн 391 1
Hettinger Mike - Геттингер Майк 1 1
США - Соединённые Штаты Америки - USA - The United States of America 54978 4
Ирак - Республика 710 2
Европа 25012 1
Лига арабских государств - Организации Арабских государств - Arab League - Арабские страны 421 1
Евросоюз - ЕС - Европейский союз - European Union - Еврозона - Европейская комиссия - Еврокомиссия 4221 1
США - Калифорния 4837 1
Ближний Восток 3165 1
Афганистан - Исламский Эмират Афганистан - Исламская Республика Афганистан 623 1
Ирак - Война в Персидском заливе 224 1
Государственные органы власти - Государственный сектор экономики - Госзаказчик - Государственный заказчик - Государственное и муниципальное управление - госсектор - госучреждения 58208 1
Юриспруденция - Законодательство - Legislation - Законодательная база - Нормативно-правовые акты 8895 1
Лоббизм - Lobbying 96 1
CIO - Chief Information Officer - ИТ-директор - Директор по информационным технологиям - Information Technology Director 6656 1
ОПК - Оборонно-промышленный комплекс - ВПК - Военно-промышленный комплекс - Обороноспособность - ВВСТ, вооружение, военная и специальная техника - Military-industrial complex - Оружие - Weapon 9143 1
ИТ-сервис - ИТ-услуга - ИТ-обслуживание - ИТ-управление 6217 1
Страхование - Страховое дело - Insurance 6591 1
GlobeNewswire - Global Wireless News 125 1
Thomson Reuters - Reuters Group - Рейтер 6121 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1472416, в очереди разбора - 724474.
Создано именных указателей - 201243.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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