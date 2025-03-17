Разделы

Индексная книга (каталог) CNews*
Получите все материалы CNews по ключевому слову
Все категории 170931
ИКТ 13308
Организации 10443
Ведомства 1451
Ассоциации 979
Технологии 3404
Системы 25256
Персоны 73276
География 2768
Статьи 1511
Пресса 1201
ИАА 685
НИИ, ВУЗы и библиотеки 2589
Мероприятия 846

Glarus BI


17.03.2025 «Т1 Облако» расширяет возможности управления данными для бизнеса с помощью Glarus BI 1
03.10.2024 «МТС Web Services» запустила сервис бизнес-аналитики в облаке 1

Публикаций - 2, упоминаний - 2

Glarus BI и организации, системы, технологии, персоны:

МТС Веб Сервисы - МВС - MTS Web Services - MWS 88 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 12892 1
Режим реального времени - Real-time Mode - Система реального времени - Real-time system 3960 1
Visualization - Визуализация - визуальное представление данных 5401 1
ИТ-поддержка - Служба технической поддержки - техническое обслуживание - техобслуживание 10210 1
Cloud Computing - Cloud Solutions - Облачные технологии - Облачные вычисления - Облачная инфраструктура - Облачная трансформация 21414 1
BI - Business intelligence - Бизнес-аналитика - Аналитические бизнес-приложения 4785 1
Импортозамещение - Импортонезависимость - технологический (цифровой) суверенитет - режим приоритетных закупок отечественных решений и технологий 19861 1
MLOps - Machine Learning Operations - Машинное обучение - AutoML - Автоматизированная подготовка данных - самообучение - ModelOps 5137 1
ОС - Операционная система - OS - Operating system 25633 1
BPM - Business Process Management System - Системы управления (автоматизации) бизнес-процессами 10370 1
SaaS - Software as a service - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы 15889 1
PLM - Product Lifecycle Management - Управление жизненным циклом изделия 1723 1
Т1 Клауд - T1 Cloud - Т1 Облако - Техносерв.Cloud - Technoserv.Cloud - TS-Cloud 372 1
БиАй Про - Modus BI 7 1
Luxms BI 79 1
Тутаев Михаил 50 1
Россия - РФ - Российская федерация 146207 1
KPI - Key Performance Indicators - КПИ - Ключевые индикаторы производительности - КПЭ - Ключевые показатели эффективности 1387 1
Русский язык - День русского языка - 6 июня - русифицирование - русификация 11032 1
Минцифры РФ - ЕРРП - Единый реестр российских программного обеспечения для электронных вычислительных машин и баз данных - Реестр российского ПО - Реестр отечественного ПО 8678 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 04.2025 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1347102, в очереди разбора - 763937.
Создано именных указателей - 170931.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

Читатели CNews — это руководители и сотрудники одной из самых успешных отраслей российской экономики: индустрии информационных технологий. Ядро аудитории составляют топ-менеджеры и технические специалисты департаментов информатизации федеральных и региональных органов государственной власти, банков, промышленных компаний, розничных сетей, а также руководители и сотрудники компаний-поставщиков информационных технологий и услуг связи.

MARKET.CNEWS

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Онлайн-бухгалтерия

Выбрать тариф на онлайн-бухгалтерию

От 1 300 руб./месяц

ERP

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 1 046 руб./месяц

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Техника

Легальные приложения для отслеживания смартфона по местоположению: выбор ZOOM

Как организовать рабочее место стримера и выбрать гаджеты для домашних видеотрансляций

Мощные, но легкие: самые производительные ноутбуки весом до 1,25 кг

Показать еще

Наука

Самая маленькая кошка в мире была размером с ладонь и жила 300 000 лет назад

Окаменелости возрастом 430 миллионов лет меняют принятые нормы эволюции

Беспилотники раскрыли тайны 3000-летней кавказской мегакрепости
Показать еще