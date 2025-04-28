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Шагун Анастасия
|28.04.2025
|Анастасия Шагун, Flip — о стратегическом подходе к дизайну и роли бизнес-аналитика 1
Шагун Анастасия и организации, системы, технологии, персоны:
|Европа 21893 1
|Азия Юго-Восточная - ЮВА - Индокитай 1138 1
|CSI - Customer Satisfaction Index - Индекс потребительской удовлетворенности - Индекс удовлетворенности клиента - Рейтинг лояльности пользователей 715 1
Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 05.2025 годы.
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