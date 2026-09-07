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Индексная книга (каталог) CNews*
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Все категории 200718
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Москва ЦАО, САО, СЗАО Шелепиха

СОБЫТИЯ


07.09.2026 МТС включила скоростной интернет на первом участке Рублево-Архангельской линии столичного метро 1
07.09.2026 «МегаФон» подключил к мобильному интернету Рублево-Архангельскую линию метро 1
02.10.2020 ВТБ расширяет сеть офисов нового формата 1
15.07.2015 Контролировать сроки и качество строительства в Москве будут 350 камер видеонаблюдения 1

Публикаций - 4, упоминаний - 4

Москва и организации, системы, технологии, персоны:

Ростелеком 10999 1
МТС - Мобильные ТелеСистемы - Mobile TeleSystems 15959 1
ОК Лужники - Олимпийский комплекс Лужники - БСА Лужники - Большая спортивная арена Олимпийского комплекса Лужники 107 1
ВТБ - Внешторгбанк ПАО - Банк внешней торговли 3156 1
Московский метрополитен ГУП - Метро Москвы 1063 2
Правительство Москвы - ДГП Москва - Департамент градостроительной политики и строительства города Москвы - Мосстройинформ ГБУ - Департамент городского заказа капитального строительства города Москвы 105 1
Правительство Москвы - ДИТ Москва - Департамент информационных технологий Москвы 2084 1
РЖД МЦК - Московский метрополитен МЦК - Московское центральное кольцо - Московская кольцевая железная дорога - Московская окружная железная дорога 52 1
4G - LTE - Long-Term Evolution - Стандарт беспроводной высокоскоростной передачи данных 10276 2
VSaaS - Video Surveillance as a Service - Удаленное облачное видеонаблюдение - Системы интеллектуального видеонаблюдения (видеомониторинга) - Умное видеонаблюдение 2245 1
АРМ - Автоматизированное рабочее место - программно-технический комплекс АС 12936 1
Кибербезопасность - IAM - Identity and Access Management - IGA - Identity Governance and Administration - IdM - Authentication (Identity) Management - CIAM - Customer Identity and Access Management - Аутентификация - Управление учётными данными 13459 1
MAC-адрес - Media Access Control address- Hardware Address - уникальный идентификатор активного оборудования, интерфейса в сетях Ethernet 268 1
Прототип - Пилотное тестирование - Прототипирование - Prototyping - Работающая модель, опытный образец устройства или детали в дизайне, конструировании, моделировании - Пилотный проект 14027 1
HD-изображение - HDTV - High Definition Television - 720p - Телевидение высокой чёткости 3431 1
Фотокамеры - Трансфокатор - Объектив переменного фокусного расстояния - Вариообъектив или зум-объектив (zoom) - Transfocator, variobjector 2027 1
Видеокамера - Camcorder - Камкордер 2450 1
Искусственный интеллект - ИИ - Artificial Intelligence - AI - Artificial General Intelligence - AGI - Общий искусственный интеллект - Искусственный интеллект общего назначения - Универсальный искусственный интеллект 23185 1
SaaS - Software as a service - ПО как услуга - Программное обеспечение как услуга - Облачные сервисы - Софт как услуга 18241 1
ЦОД - Центр хранения и обработки данных - Дата-центр - Data Center 12999 1
Автоматизация процессов - Process automation - Системы и средства автоматизации - Systems and automation tools 36484 1
Искусственный интеллект - Чат-бот - Chat-bot - Виртуальный собеседник (ассистент, помощник) - Virtual Assistant - Диалоговый робот (цифровой помощник) - Interactive digital assistant - Разговорный ИИ - Conversational AI - чат-боты с поддержкой NLU 7226 1
FinTech - ФинТех - BankTech - Цифровые финансовые инструменты - Финансовые информационные продукты - ИТ-инфраструктура банка - ИТ в финсекторе - Финансовые сервисы - AI Banking 6291 1
CCTV - Closed Circuit Television - Системы телевизионного наблюдения - Системы видеонаблюдения - Видеосервер - Видеоконтроль 4680 1
Meta Platforms - WhatsApp Messenger 1290 1
Горбатько Александр 105 1
Россия - ЦФО - Центральный федеральный округ - Москва - Московская агломерация 47814 2
Россия - ЦФО - Брянская область - Брянск - Брянской городская агломерация 301 1
Россия - СЗФО - Санкт-Петербург - Санкт-Петербургская городская агломерация 19631 1
Россия - СФЗО - Калининградская область - Калининград 1678 1
Россия - ПФО - Чувашия - Канаш 26 1
Финансовый сектор - Банковская отрасль экономики - Кредитно-финансовые организации - Сектор финансовых корпораций - банковские операции - банковские услуги 53791 1
ФЦП Информационное общество - Федеральная целевая программа 1329 1
Образование - Образовательные учреждения - Наука - Научная деятельность - Университеты и наука должны объединиться 34022 1
Строительство - Девелопмент - Застройщики - Промышленность строительных материалов - Строительная техника - Промышленное и жилищное строительство - Производство строительных отделочных материалов 6745 1
PrivacyTech - Конфиденциальная информация - Конфиденциальные данные - Конфиденциальность и защита учетных записей - Чувствительная информация - Confidential information 7488 1
Спорт - Спортивная сфера - Спортивная индустрия - Спортивные мероприятия - Спортинвентарь - Sport 6822 1
Финансовый сектор - Кредитование - Автокредитование - Сar loans 97 1
Финансовый сектор - Кредитование - Ипотечное кредитование - Ипотечный кредит - Mortgage lending - Ипотека - Mortgage 681 1
Транспорт - Транспортный сектор экономики - Транспортные услуги - Дорожная инфраструктура - Автодороги - Transport - Road infrastructure - Highways 21845 1
FIFA World Cup - Чемпионат Мира по футболу 750 1
Короткая ссылка
* Страница-профиль компании, системы (продукта или услуги), технологии, персоны и т.п. создается редактором на основе анализа архива публикаций портала CNews. Обрабатываются тексты всех редакционных разделов (новости, включая "Главные новости", статьи, аналитические обзоры рынков, интервью, а также содержание партнёрских проектов). Таким образом, чем больше публикаций на CNews было с именем компании или продукта/услуги, тем более информативен профиль. Профиль может быть дополнен (обогащен) дополнительной информацией, в т.ч. презентацией о компании или продукте/услуге.

Обработан архив публикаций портала CNews.ru c 11.1998 до 09.2026 годы.
Ключевых фраз выявлено - 1470356, в очереди разбора - 724793.
Создано именных указателей - 200718.
Редакция Индексной книги CNews - book@cnews.ru

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