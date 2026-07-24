Почему виртуальный рабочий стол становится базовым вариантом для ИТ-инфраструктуры

Виртуальные рабочие столы переросли статус нишевого инструмента. Сегодня это базовый подход к организации распределённых, типовых и чувствительных к безопасности рабочих процессов. О трансформации рынка, оптимизации затрат и защите ИТ-периметра рассказывает Дмитрий Лазаренко, директор по облачным сервисам VK Tech.

Новый базовый вариант для ИТ-инфраструктуры

На российском рынке VDI превращается в стандарт для определенных классов задач. На этот тренд повлияли сразу несколько факторов: импортозамещение, гибридный формат работы и усиление информационной безопасности.

Компании начали детальнее считать расходы. В фокусе теперь полная стоимость владения ИТ-инфраструктурой: бизнес учитывает затраты на поддержку устройств, онбординг сотрудников и ликвидацию последствий возможных кибератак.

Дмитрий Лазаренко директор по облачным сервисам VK Tech «Пока нельзя сказать, что VDI уже полностью стала универсальным стандартом для всех компаний. В России она вышла из ниши и стала базовым вариантом для определённых классов рабочих мест: распределенных, типовых, чувствительных к данным и быстро масштабируемых. Главные задачи, которые решает технология, — это быстрое подключение новых членов команды, контроль доступа к данным, единая среда для сотрудников и снижение нагрузки на ИТ», — отмечает Дмитрий Лазаренко.

Обычно бизнес переходит на VDI ради трёх целей: быстро управлять доступами, защитить данные от копирования на локальные устройства и унифицировать рабочую среду для удаленных команд.

Три сигнала для миграции и концепция управляемого места

Есть три чётких сигнала, что компании пора переходить на полноценный VDI:

Рост числа однотипных рабочих мест — критично для колл-центров, операционных отделов, внешних подрядчиков и проектных команд.

— критично для колл-центров, операционных отделов, внешних подрядчиков и проектных команд. Потеря контроля над данными — когда на ИБ-периметр не влияют системные ограничения.

— когда на ИБ-периметр не влияют системные ограничения. Критическая скорость онбординга — когда десятки доступов нужно запустить или отключить за пару часов (например, при сезонном найме или высокой текучке).

Концепция «управляемого рабочего места» меняет подход к администрированию. ИТ-служба больше не настраивает каждое устройство по отдельности — она централизованно управляет шаблонами, обновлениями, профилями и политиками доступа в едином контуре. Для бизнеса это меньше рутины, быстрый старт процессов и предсказуемая поддержка: вместо обслуживания сотен ноутбуков ИТ-команда работает с несколькими готовыми профилями.

© denisismagilov / Фотобанк Фотодженика Концепция «управляемого рабочего места» меняет подход к администрированию.

Внутри одного контура ресурсы распределяются гибко. Разные группы сотрудников получают определенный набор приложений и мощностей, а баланс безопасности и комфорта настраивается индивидуально. Политики обмена файлами и доступ к периферии зависят от задач пользователя.

Тяжёлый софт в облаке: vGPU и протокол RemoteClick

Долгое время главной проблемой VDI оставались ресурсоемкие графические и инженерные задачи. Локальные рабочие станции для проектировщиков стоят дорого и плохо масштабируются. Сегодня виртуальные рабочие столы стали их полноценной альтернативой благодаря технологиям vGPU. На уровне инфраструктуры VK Cloud развернута поддержка графических карт: от работы гипервизора до настройки профилей под конкретные приложения.

Это важно, например, для промышленности, где инженеры работают посменно с тяжёлыми CAD-системами и конфиденциальной документацией. Перенос таких рабочих мест в облако с vGPU и запрет на локальное сохранение файлов создают защищённую среду: проектные документы не покидают периметр ЦОДа, а пользователи получают привычную производительность.

Дмитрий Лазаренко директор по облачным сервисам VK Tech «Для CAD, 3D, видео, визуализации и других тяжелых инженерных сценариев VDI сегодня уже является полноценным рабочим вариантом — при условии, что используется GPU/vGPU и правильный протокол передачи изображения. В Cloud Desktop собственный протокол передачи RemoteClick, который был адаптирован из технологии Cloud Gaming VK Play Cloud. Это важно, потому что именно игровой сценарий требует того же, что и работа с CAD-системами: низких задержек, высокой частоты кадров, качественной картинки и высокой интерактивности при работе с объектами и моделями. За счет этого работа с инженерными приложениями в VDI становится заметно ближе к локальному пользовательскому опыту», — объясняет Дмитрий Лазаренко.

При этом важно учитывать техническую сторону: у VDI нет офлайн-режима, технологии нужна сеть. Требования к клиентскому устройству минимальны — вся вычислительная нагрузка ложится на облако, а собственный протокол RemoteClick работает даже на «медленном интернете»: минимизирует задержки и поддерживает высокий FPS, сглаживая проблемы связи.

Продукт против сервиса: новый подход к развертыванию

При выборе архитектуры бизнесу важно различать продуктовую и сервисную модели. Классические софтверные продукты: заказчик сам разворачивает их, а затем своими силами поддерживает, развивает и администрирует весь контур.

Cloud Desktop от VK Tech работает по сервисной модели (DaaS). Провайдер предоставляет клиенту готовую, полностью управляемую среду. Это снижает порог входа и снимает рутинную нагрузку с внутренней ИТ-команды: ей больше не нужно сопровождать каждый слой инфраструктуры. При этом сохраняется гибкость в формате размещения:

Публичное облако (DaaS). Инфраструктура VK Cloud аттестована по 152-ФЗ на уровне УЗ-1. Сервис встроен в этот защищенный контур — запуститься можно максимально быстро.

Инфраструктура VK Cloud аттестована по 152-ФЗ на уровне УЗ-1. Сервис встроен в этот защищенный контур — запуститься можно максимально быстро. Частное облако (VK Private Cloud). Изолированное развёртывание внутри периметра заказчика, если этого требуют внутренние регламенты безопасности.

Практическая выгода единого технологического стека в том, что при переходе между моделями размещения или построении гибридных сценариев компания не меняет саму логику работы с VDI, интерфейсы и политики доступа.

Архитектурный подход к внедрению

Опыт проектов показывает: главная ошибка при переходе на VDI — запускать пилотную группу без предварительного проектирования целевой модели.

Дмитрий Лазаренко директор по облачным сервисам VK Tech «Сам по себе VDI действительно способен закрыть много проблем, но только если вместе с ним компания упорядочивает работу с данными, учётными записями, ролями, доступами, сетевыми политиками и маршрутами взаимодействия между системами. Если этого не сделать, можно просто перенести существующий хаос в новую среду. Сопротивление обычно тоже вызвано понятными причинами: пользователи опасаются снижения комфорта, ИТ-команды — усложнения поддержки, а ИБ — появления нового слоя инфраструктуры. Поэтому хороший проект VDI — это не только внедрение технологии, но и настройка процессов вокруг неё», — поясняет Дмитрий Лазаренко.

Грамотный сценарий внедрения строится поэтапно. Сначала описывают бизнес-задачи: определяют профили пользователей, необходимый софт, требования ИБ и параметры сети. Затем проектируют архитектуру — схему сети, модель доступа и интеграцию с корпоративными каталогами. И только потом решение разворачивают на пилотной группе.

Быстрее всего эффект заметен в скорости выдачи доступов. Вместо нескольких дней на закупку и настройку физического ноутбука пользователь получает готовую и защищенную рабочую среду за пару часов.

Будущее: гибридная модель

Индустрия движется к смешанной модели, где параллельно существуют оба подхода: для части задач останутся классические устройства, но для большинства корпоративных мест стандартом станет виртуальный десктоп.

В первую очередь VDI закрепится в сегментах с массовыми, распределенными, подрядными или ресурсоемкими рабочими местами. Там, где бизнесу важны скорость масштабирования, контроль над данными и прозрачная экономика эксплуатации, управляемая сервисная модель дает наибольшую отдачу.