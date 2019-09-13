Huawei выпустила первые ноутбуки не на Windows

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Ноутбуки без американской ОС

Компания Huawei выпустила линейку своих ноутбуков MateBook на Linux. Выбор версии Linux компания сделала в пользу не самого распространенного дистрибутива Deepin Linux, созданного китайскими девелоперами. Новые ноутбуки доступны для приобретения только на территории Китая.

Huawei, по данным Forbes, установила Linux на четыре модели ноутбуков – Matebook 13, MateBook 14, MateBook X Pro и Honor MagicBook Pro. С точки зрения «железа» они на 100% идентичны своим Windows-аналогам, компания не стала вносить коррективы в их электронику. Единственное отличие заключается в клавиатуре, на которой больше нет кнопки с логотипом ОС Windows – ее заменили на клавишу Start, которая открывает стартовое меню в Linux.

Huawei ограничилась лишь сменой операционной системы - дизайн и характеристики остались без изменений

Замена платной Windows 10 на Deepin Linux, распространяющийся с открытым исходным кодом, положительно сказалась на стоимости ноутбуков. Так, модели Matebook 13 и Matebook 14 подешевели на приблизительно на $42 (2700 руб. по курсу ЦБ на 13 сентября 2019 г.), а цена обоих Honor MagicBook Pro снизилась на $84 (5400 руб.). Все цены актуальны исключительно для рынка Китая.

«Китайский» дистрибутив Linux

Проект Deepin Linux был основан китайскими разработчиками в 2004 г. и изначально носил название Hiweed Linux, а в 2011 г. его разработчиком стала компания Wuhan Deepin Technology. В 2014 г. Deepin Linux присоединился к The Linux Foundation и стал международным проектом.

Интерфейс Deepin Linux

Основу Deepin Linux составляет Debian Linux. Дистрибутив располагает собственной оболочкой (средой) Deepin Desktop Environment и набором проприетарных утилит в количестве около 30, в число которых входят центр установки программ Deepin Software Center, файловый менеджер Deepin File Manager и видеоплеер DMovie. В качестве основного пакета офисных программ используется WPS Office вместо более часто встречающегося в составе Linux-дистрибутивов пакета LibreOffice.

Linux-шпион

В апреле 2018 г. на Deepin Linux версии 15.5 обрушилась критика за присутствие в нем шпионского программного обеспечения. Первым в шпионаже дистрибутив заподозрил блогер QuidsUp, обнаруживший в системе подозрительные запросы от сайта CNZZ, собирающего анонимную информацию о статистике использования. Сайт должен получать сведения о разрешении экрана, используемом браузере, словом, о сведениях, которые никак не деанонимизируют пользователей, но вместо это он вел статистику веб-серфига и накапливал другую личную информацию. Deepin Linux заподозрили в наличии бекдоров для слежки в пользу правительства КНР, и в июле 2018 г. сбор статистики для CNZZ был удален из дистрибутива. На момент публикации материала Deepin Linux был доступен в версии 15.11, вышедшей 19 июля 2019 г.

Huawei приступила к продвижению своих Linux-ноутбуков в Китае

Отметим, что травля американским правительством компании Huawei тоже началась из-за подозрений (а затем и прямых обвинений) ее в шпионаже для властей Китая. На 13 сентября 2019 г. доказательства вины Huawei в тайной слежке предоставлены не были.

Альтернатива Linux и Windows

Huawei могла полностью потерять возможность выпуска ноутбуков на базе Windows 10 на фоне осложнившихся отношений между США и Китаем (WIndows 10 - американская ОС). В мае 2019 г. корпорация Microsoft лишила Huawei доступа к обновлениям Windows 10 для ее ноутбуков MateBook, а затем и вовсе ввела запрет на использование своей операционной системы. Позже все ограничения были сняты, возможно, после прямых угроз правительства КНР в адрес Microsoft, однако Huawei приступила к поиску альтернативы для Windows 10 и в итоге спустя почти полгода остановилась на Deepin Linux.

У Huawei есть одна операционная система, которая может заменить ей Windows 10 в ноутбуках. Это Harmony OS, универсальная платформа для телевизоров, носимой электроники, современных автомобилей и персональных компьютеров с ноутбуками.



Harmony OS разрабатывалась с 2011 г. однако майские события и отзыв лицензии на Android вынудили ее в значительной степени ускориться – дебют системы состоялся 9 августа 2019 г. в составе умных телевизоров Honor Smart Screen с искусственным интеллектом. Сроки выпуска ее версий для ПК и смартфонов озвучены не были.